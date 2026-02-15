綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

▲民進黨北桃市長人選還在未定之天。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

備戰2026大選，民進黨在各縣市提名較往年加速，總統兼民進黨主席賴清德、黨秘書長徐國勇都曾表示，希望農曆年前完成所有提名，但目前仍有台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣7縣市未完成提名。雖然黨主席、秘書長的殷殷期盼落空，相關人士表示，台北市長人選牽涉北北基桃選情，確實頗費思量，但應該在農曆年後就會比較明朗化。

相較往年，民進黨提名進程加速，在野黨仍苦於初選準備時，綠營已經完成初選縣市提名、大部分縣市徵召。也讓徐國勇發下豪語，希望農曆年前完成所有提名。但相關提名進入深水區，包含台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣等七縣市，尋覓人選過程卡關。

其中，直轄市中的台北、桃園人選備受關注，而且都沒有出現一錘定音的具體人選，桃園部分，總統府副秘書長何志偉、立委王義川近日都積極帶議員小雞登記、掃街，預計人選就從兩人中選出，但也不排除黨主席賴清德偏愛的「醫師、律師」等形象清新專業牌黑馬出線可能性。

台北部分，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅頻被點名，卓榮泰經歷兩年行政歷練、鄭麗君有關稅談判好成績背書、王世堅則深受年輕人支持，各有優勢，但三人也都多次明確表態不會投入台北市長選戰，形成小雞各自飛但母雞不詳的奇特狀況。

而前立委段宜康日前賣關子「請大家不要急，這個候選人可能現在有更重要的任務必須要完成」。讓基層重燃鄭麗君當母雞的希望，但鄭麗君當天晚上就接受訪問再次表達，不會參選台北市長。據了解，仍有各別派系不放棄勸進鄭麗君、王世堅，而人選始終未明朗，也讓北市小雞略感焦慮，但也有議員私下緩頰，今年提名進度已經快很多了，現階段還是初選靠自己，焦慮應該是還好。