　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

▲▼民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨北桃市長人選還在未定之天。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

備戰2026大選，民進黨在各縣市提名較往年加速，總統兼民進黨主席賴清德、黨秘書長徐國勇都曾表示，希望農曆年前完成所有提名，但目前仍有台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣7縣市未完成提名。雖然黨主席、秘書長的殷殷期盼落空，相關人士表示，台北市長人選牽涉北北基桃選情，確實頗費思量，但應該在農曆年後就會比較明朗化。

相較往年，民進黨提名進程加速，在野黨仍苦於初選準備時，綠營已經完成初選縣市提名、大部分縣市徵召。也讓徐國勇發下豪語，希望農曆年前完成所有提名。但相關提名進入深水區，包含台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣等七縣市，尋覓人選過程卡關。

其中，直轄市中的台北、桃園人選備受關注，而且都沒有出現一錘定音的具體人選，桃園部分，總統府副秘書長何志偉、立委王義川近日都積極帶議員小雞登記、掃街，預計人選就從兩人中選出，但也不排除黨主席賴清德偏愛的「醫師、律師」等形象清新專業牌黑馬出線可能性。

台北部分，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅頻被點名，卓榮泰經歷兩年行政歷練、鄭麗君有關稅談判好成績背書、王世堅則深受年輕人支持，各有優勢，但三人也都多次明確表態不會投入台北市長選戰，形成小雞各自飛但母雞不詳的奇特狀況。

而前立委段宜康日前賣關子「請大家不要急，這個候選人可能現在有更重要的任務必須要完成」。讓基層重燃鄭麗君當母雞的希望，但鄭麗君當天晚上就接受訪問再次表達，不會參選台北市長。據了解，仍有各別派系不放棄勸進鄭麗君、王世堅，而人選始終未明朗，也讓北市小雞略感焦慮，但也有議員私下緩頰，今年提名進度已經快很多了，現階段還是初選靠自己，焦慮應該是還好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「汽車燒成火球」水溝竄火！　駕駛座驚見一具焦屍
國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW爛毀　1男不治
快訊／抓到了！「包裹爆炸」釀姊弟2傷
超市量販「新春福袋懶人包」　抽367萬保時捷、88萬金條

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三、初六「停收4天」

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

柯志恩推高雄庶民美食地圖　麻糬、剉冰、豆花樣樣有

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　民眾搶拿開運小紅包

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

北市春節「小年夜照常收垃圾」　初一至初三、初六「停收4天」

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

柯志恩推高雄庶民美食地圖　麻糬、剉冰、豆花樣樣有

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　民眾搶拿開運小紅包

《MindsEye》爛評竟是「刻意抹黑」　大花千萬詆毀官方怒揪出

貼春聯9大禁忌一次看！舊的沒撕、大門貼「春」都踩雷

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

快訊／台南善化「汽車燒成火球」水溝竄火！　駕駛座驚見一具焦屍

陸央視春晚最後總彩排　言承旭登台獻唱...王菲第六次春晚表演

國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW車體爛毀　1男傷重不治

台北街頭驚見「電動小火車」載娃過馬路！網笑：天龍人的鬆弛感

當心代理式AI造反！　KPMG：企業資安將進入新戰場

遭詐千萬！桃園嬤誤信投資話術積蓄全泡湯　賣鍋燒麵重啟人生

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

【好可愛的爸】買年貨人太多 女兒比耶招手卻變隔空猜拳XD

政治熱門新聞

16歲少年「昌粉變昌黑」原因曝　哽咽盼黃國昌找回良心

作家：台美貿易協定「死裡逃生」　台灣矽盾未來堪憂

學者：台美貿易協定改變「矽盾」　台灣不再不可替代

洪申翰看到珍奶「嘴角失守」　親曝原因笑什麼

這4天停收！　北市春節「垃圾收運時間表」曝

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

聲援高金素梅嗆綠司法追殺　洪秀柱：明天就對付任何不順從的人

柯志恩推高雄庶民美食地圖　麻糬、剉冰、豆花樣樣有

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香

收鄭麗文2千元紅包！昔涉罷免偽造文書　張斯綱：黨主席心思細

暗指鄭麗文遭逼宮？　王瑞德爆：本土派大老年底將共推人選領導大局

藍台中市長初選有新進度！　江啟臣、楊瓊瓔確認民調機構與題目

更多熱門

相關新聞

情人節謝衣鳯告白　陳素月開箱巧克力

情人節謝衣鳯告白　陳素月開箱巧克力

被外界視為下屆彰化縣長熱門人選的國民黨立委謝衣鳯，以及民進黨彰化縣長參選人立委陳素月，今日適逢西洋情人節，加上農曆新年將至，彰化政壇暫時告別選戰的煙硝味，兩位女力收起平日犀利的問政風格，改走溫馨與感性路線，各自展現輕鬆浪漫的一面。

蔡英文情人節喊「單身不一定即地獄」　網友驚：史上最活網總統

蔡英文情人節喊「單身不一定即地獄」　網友驚：史上最活網總統

秀與「斑斑」合照！　賴清德情人節祝年假被愛與溫暖包圍

秀與「斑斑」合照！　賴清德情人節祝年假被愛與溫暖包圍

民進黨桃園市議員初選激戰　陳亭妃挺鄭淑方

民進黨桃園市議員初選激戰　陳亭妃挺鄭淑方

15%關稅若審太久「恐步南韓後塵」　卓揆：會向韓國瑜院長強烈要求

15%關稅若審太久「恐步南韓後塵」　卓揆：會向韓國瑜院長強烈要求

關鍵字：

民進黨2026大選台北市長提名進度桃園市鄭麗君王世堅吳思瑤王義川何志偉

讀者迴響

熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面