▲年假「進廠維修」小心翻車！醫揭「網美濾鏡」下避雷關鍵。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

農曆春節即將到來，許多愛美人士計畫利用9天連假進行醫美療程。安德森整形外科診所院長、前林口長庚醫院院長的鄭明輝醫師提醒，年假期間確實有一波「進廠維修」潮，但若期望過高、盲目跟風或選擇在國外施作手術，極可能面臨療程「翻車」且求助無門的困境。

▲安德森整形外科診所院長-鄭明輝醫師。（圖／記者姜國輝攝）

春節長假成醫美旺季 9天修復期是關鍵

鄭明輝醫師觀察，春節連假9天提供充足的修復時間，讓許多民眾願意嘗試各類保養與整形：

● 輕醫美：如肉毒桿菌、玻尿酸、電波／音波拉提、除斑（趁居家期間防曬）。

● 手術類：雙眼皮與眼袋手術腫脹期約一週；此外，隆乳與抽脂也是熱門選擇。

醫美「翻車」的常見原因與風險

1. 跨境醫美求助無門

近期流行赴韓國或中國施作醫美，雖有價格優勢，但回台後若出現後遺症，往往缺乏原始手術紀錄與材料資訊。這類案例回台求醫時，常因不知道施打成分、不知道醫師是誰，導致後續修復極為困難。還有些療程聲稱「三個月後才見效」，屆時若效果不佳或變形，消費者根本難以跨海要求原醫師處理。

2. 心理預期不切實際

許多人受美顏濾鏡影響產生「容貌焦慮」，或拿著網紅範本要求整成特定對象。然而每個人的骨架、肌肉與脂肪厚度不同，過高的期望難以達成；以「自體脂肪隆乳」為例，脂肪存活率平均僅約50%，且會受限於病人本身的條件。例如過瘦的病人因脂肪厚度與量都不足，填補效果可能不到一個罩杯，容易導致術後失落感。

3. 過度整形或技術不到位

醫美整形有時越做效果越不好，或因處理不當出現不自然感。像是「埋線拉提」雖在靜態下美觀，但人臉有二十幾塊肌肉，若醫師未能精確掌握，可能3～6個月後笑起來或講話時會顯得表情不對稱。而在抽脂填補方面，如果填補得太厚或不均勻，會導致細胞壞死，更需高度的技術與經驗。

4. 材料成分潛藏謊言

例如玻尿酸有效期僅約一年，並非永久；若標榜永久，則內容物可能不是玻尿酸，未來可能引發不可預知的排斥或病變。

醫師親授：3大避雷自保關鍵

鄭明輝醫師強調，「醫美和整形手術不是年終獎金花掉就好，它會跟著你很多年。」為了避免花錢又傷身，消費者在進行療程前應做到以下幾點：

慎選專科醫師：認明整形外科或皮膚科專科醫師，並確認由醫師親自執行。

術前充分討論：事先清楚了解適應症、可能的效果與後遺症。

切忌過度期待：不要拿著濾鏡照片盲目跟風，應選擇真正適合自己的項目，才能美得更有保障。