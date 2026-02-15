　
馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

▲▼紅包，壓歲錢，春節，過年，家人團聚。（圖／視覺中國）

▲過年穿紅色才喜氣？2026「雙火」赤馬年穿紅反而NG。（示意圖／視覺中國）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人迎接過年時都會添購新衣，尤其偏好紅色，象徵喜氣、好運到來，不過馬年穿紅反而要踩煞車，鹽埔紫竹觀音宮指出，2026 年為罕見的「雙火」赤馬年，整體火氣本就偏旺，民俗上講究「遇火不再加火」，因此不建議以亮紅、正紅等大面積紅色作為主要穿搭，觀音宮也同步分享3大過年穿搭策略，為新年迎來穩定好運。

紫竹觀音宮在臉書分享，紅色在傳統民俗中確實象徵辟邪、增運，但關鍵不在於「多」，而在於「平衡」，今年火能量已經很強，若再穿亮紅、正紅等大面積紅色衣物，就像火上加油，容易讓人心浮氣躁、情緒起伏變大，連帶影響健康與人際關係，觀音宮也用生活化的比喻提醒，「就像身體上火時要喝涼茶，而不是再吃麻辣鍋」，穿搭同樣需要降火、調和，而不是一味補強。

此外，除了本命年的屬馬民眾，屬鼠、牛、兔、雞等犯太歲的生肖，今年也特別容易出現情緒波動、口舌是非，若本身屬於中醫所說的「熱性體質」，像是容易口乾舌燥、長痘、睡不好，或八字火旺者，更要避免整身紅色上身，以免讓身體與運勢的負擔加重；相反地，體質偏寒、八字水旺的人，則可少量運用紅色，達到暖身、提氣的效果。

至於過年怎麼穿比較剛好？觀音宮也給出三個實用建議：第一，紅色改用小面積點綴，例如圍巾、襪子或配件，既有過年儀式感，也不會火氣過頭；第二，搭配藍色、灰色等冷色系服裝，中和燥熱能量；第三，挑對時間穿紅，例如拜拜或重要場合再穿，平時則以平衡為主。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

