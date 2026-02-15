外交節奏大不同！賴清德已400多天未出訪　對比扁馬英差異一次看

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德在2024年5月20日就職後，於當年11月30日首次啟程前往馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉等南太平洋友邦國家，展開7天6夜的「繁榮南島智慧永續」之旅，行程並未過境美國本土，僅中途停留關島、夏威夷，至2026年1月底為止，已約1年2個月(400多天)未再有出訪行程。對比前三任總統，「陳水扁上任85天首次出訪過境洛杉磯，經281天後二次出訪」、「馬英九84天首次出訪過境洛杉磯，經287天後二次出訪」、「蔡英文最快，上任僅35天就過境邁阿密，經197天二次出訪」。經過比較，賴清德不僅尚未在美國本土過境，連何時進行第二次出訪都還未定。

陳水扁上任86天首次出訪過境洛杉磯 經 281天後二次出訪

總統陳水扁在2000年5月20日正式就職，於當年8月13日首次出訪，啟程前往中美洲的多明尼加、尼加拉瓜、哥斯大黎加，以及西非的甘比亞、布吉納法索、查德等六個邦交國，展開為期十三天、就任以來首度的「民主外交、友誼之旅」。

陳水扁13日首先過境美國洛杉磯，達成上任86天首次過境美國本土的紀錄，當時陳水扁表示，自己曾在520的就職演說中提到，台灣要站起來，台灣要走出去，走出去是要讓台灣看到全世界，更希望全世界看到中華民國；而這一次出國訪問，一定會以中華民國締造的民主經驗與各項成就與友邦、世人分享，讓中華民國在國際社會舞台獲得更多、更大發展的空間與機會。

距首次出訪經過281天後，陳水扁於2001年5月21日，上任滿一年的隔天進行第二次出訪，展開「合作共榮．睦誼之旅」。此次出訪途經美國紐約及休士頓前往中南美洲，主要在參加於薩爾瓦多舉行的「第三屆中華民國與中美洲國家元首高峰會議」，也訪問瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭及宏都拉斯四個友邦，與友邦元首交換意見。

陳水扁當時指出，中華民國與中美洲國家元首高峰會議，是我國所參加最重要的國際組織之一，我國希望結合民間力量，並與此區域建立策略聯盟，進而加強合作，共創繁榮，而透過此次訪問，將可進一步鞏固邦誼，凸顯我國參與國際社會的能力與意願，同時也彰顯我國與中南美洲密切的關係與邦誼。

馬英九上任84天過境洛杉磯、舊金山 經287天後二次出訪

馬英九在2008年5月20日就職總統，於當年8月12日出訪，在機場致詞提到，今天是5月20日就職以來，第一次出訪，這次從台北坐班機到達美國西岸之後，再轉往南美巴拉圭，中途在巴拿馬加油，結束巴拉圭行程之後，第三天再前往多明尼加共和國，然後從多國回到美國西岸，再飛抵台北。實際上在國外的時間，大概只有6天。

馬英九指出，這次出訪，與過去中華民國元首出訪有幾項重要的不同。第一個不同，出訪的情勢與背景有了相當的差別。首先設法改善兩岸關係，建立兩岸制度化協商架構，讓兩岸關係能夠繼續往前走，而這最主要的目的，是因為體認到中華民國外交，有相當的部分是與兩岸關係密不可分，所以兩岸關係初步的架構開始運作之後，自己開始推動「活路外交」。

馬英九強調，第二個不同，就是在這一次出訪會在美國過境，他們會單純過境，不會從事與過境目的不相容的活動，因此完全沒有必要利用過境的時候，去從事與過境目的不完全一致的活動。因為兩個國家邦交要好，高層的互信是關鍵，能夠在這些方面把過去所產生的一些問題予以解決、彌補，相信高層間的互動會更好，改善了兩岸關係，也同時改善了美國與臺灣的關係。

距離首次出訪經過287天後，馬英九於2009年5月26日進行第二次出訪，啟程訪問友邦貝里斯、瓜地馬拉及參加薩爾瓦多新任總統傅內斯（Mauricio Funes）就職典禮。



馬英九當時也表示，這是本人就任總統以來，第二次到國外去訪問，第一次在去年8月前往巴拉圭、加勒比海友邦多明尼加共和國與短暫停留巴拿馬。這次則是應邀到友邦薩爾瓦多參加新任總統傅內斯就職典禮，並且順訪貝里斯及瓜地馬拉二國家，去程、回程都會經過美國西部。

▼馬英九擔任總統後於2008年8月首次出訪。（圖／總統府提供）

蔡英文上任35天過境邁阿密、洛杉磯 經197天二次出訪

蔡英文總統在2016年5月20日就職僅一個月時間，隨即於6月24日啟程展開「英翔專案」，前往巴拿馬及巴拉圭兩友邦訪問，過境美國邁阿密、洛杉磯。蔡英文在登機前發表談話，盼能帶著臺灣人民想要走進世界的深切期盼，展開一場「踏實外交、互惠之旅」，讓國人看見新政府要推動外交的決心。

蔡英文表示，「踏實外交」，是新政府的外交新思維。踏實，就是腳踏實地，一步一腳印，勤勞、努力、務實，往目標穩健前進。外交事務，不應該好高騖遠，只要有助於互助互惠的工作，都要去做。只要價值相近、誠懇相待，不管邦交或非邦交，通通都是臺灣的朋友，這就是踏實外交。自己要強調，這不是蔡英文個人的飛翔，這次出訪是臺灣人民集體意志的飛翔。

距離首次出訪經過197天後，蔡英文於2017年1月7日進行第二次出訪，展開「英捷專案」，啟程訪問中美洲4個友邦。

蔡英文當時表示，這次出訪是在宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多四國元首的邀請之下，前往訪問，並將參加尼加拉瓜奧德嘉總統的就職典禮。

蔡英文表示，這是去年五月，她就職後的第二次出訪。這段時間以來，始終秉持「踏實外交，互惠互助」的原則，來推動外交工作。採取共同協商、合作互利的方式，達到跟邦交國雙贏發展的目標。

▼蔡英文於2016年6月首次出訪中南美洲友邦。（圖／總統府提供）