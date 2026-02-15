動作頻頻醞釀「強勢回歸」？　蔡英文近半年做了什麼一次看

▲賴清德、蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

2025年朝野陷入僵局，執政黨期望以大罷免扭轉不利情勢，最終以大失敗收場，不僅讓黨內氣勢跌到谷底，更衝擊總統兼主席的賴清德民調，而從大罷免結束後，前總統蔡英文也一改低調的態度，不僅在大罷免結果揭曉後發文喊話「請大家繼續支持賴總統」，後續更重啟想想論壇與讀書會、時常發文評論政策、增加在社群平台「海巡留言」的頻率，讓外界頻傳是否有強勢回歸的意圖，名嘴劉寶傑認為是給「賴清德警告」、前立委蔡正元更直言「將挑戰賴清德2028」。《 ETtoday新聞雲》特別整理近半年蔡英文的各項動作，供讀者了解。

726大罷免大敗 發聲喊話「繼續支持賴清德」

726大罷免失敗，前總統蔡英文則立刻表示，無論結果如何，各位公民朋友發起的這場民主運動，都是台灣民主史上最重要、最值得記錄的一步。她強調，為了台灣珍貴的民主、自由，自己希望今天的投票之後，大家能夠繼續支持賴總統與執政團隊，繼續一起為心愛的台灣打拚。

823罷免與核三重啟公投落幕 赴賴清德官邸會晤

在823罷免與核三重啟公投落幕後，總統賴清德邀請前總統蔡英文到官邸會晤，雙方交換意見。蔡英文表示，她特別向賴清德加油、打氣，她也強調，國家只有一個，台灣越是困難的時候，越要團結，為了國家能繼續穩健向前，她希望大家繼續支持賴總統、蕭副總統與執政團隊。

▼總統賴清德、前總統蔡英文官邸會晤。（圖／總統府提供）

9月開學季逢甲大學宿舍引熱議 曬「總統級開箱照」秀政績

2025年9月開學季到來，台中逢甲大學宿舍照片曝光，裝潢、設備驚艷網友，引起熱議。對此，前總統蔡英文也貼出多張照片表示，「最近爆紅的『逢甲宿舍』，我也去過」。自己當總統的時候，為了讓同學們擁有更優質的住宿環境，在2019年時，投入了5年50億的預算，啟動四項補助，其中一項就是補助學校新建、整建校內宿舍貸款利息。

蔡英文指出，後續幾年，政府還投入了年輕人的「租金補貼」，賴清德總統為了縮小公私立大學學費的差距，實現教育平權，也推動了「私立大學學費補助」，讓就讀私立大學的同學們，可以減免學雜費35000元。年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上，是民進黨政府在過去、現在一直在做的事情。

▼蔡英文昔日開箱台中逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

10月重啟想想論壇

小英教育基金會創刊的「想想論壇」在停止運作多年後，2025年10月突改版重啟，前總統蔡英文在社群平台表示，該論壇是一個鼓勵公民參與、呈現多元意見、進行理性溝通的平台，她接著引述發刊詞，「台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去」，期待一起為台灣想想下一步。

▼蔡英文宣布「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」改版重啟。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

10月現身同志遊行 引起現場驚呼

2025年10月登場的第23屆台灣同志遊行，前總統蔡英文上午先是在社群平台表示，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。當我們願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，我們就離真正的平等更近一步。而下午蔡英文也實際帶愛犬樂樂、鳳梨妹現身遊行現場，並與參與遊行民眾寒暄、打招呼，也引起現場一陣驚呼。

▼前總統蔡英文在北市街頭遛樂樂與鳳梨妹，並向參與同志遊行之群眾揮手致意。（圖／蔡英文辦公室提供）

10月開始在社群平台「海巡」 金句按讚數更勝賴清德

1、網友討論台灣歷任總統名字都很罕見，蔡英文回應，「叫英文很奇怪嗎？」

2、母校學妹詢問中山女高的英文考試是否一直很難、需要被拯救時，蔡英文回答，「我高中成績也是倒數的。」

3、網友詢問會給機車駕照考5次才會過的人什麼建議，蔡英文說，「騎車要注意安全。」

4、網友詢問如果不考慮錢，最想立刻做什麼？蔡英文反問，「沒人考慮做總統嗎？」

5、網友推薦冰淇淋加香菜很好吃，蔡英文表示，「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法。」

6、韓國網友分享來台灣旅行吃的美食，蔡英文推薦，「你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」

7、女童剪了蔡英文髮型，蔡英文大讚女童寫作業有氣勢，「未來當總統也不是問題。」

8、總統賴清德聊台灣AI發展，提到蔡英文的蔡（Tsai）裡也有「AI」，蔡英文回應，「我的蔡裡面，還有英文。」

9、副總統蕭美琴發文分享與台美圓夢青年的交流，蔡英文留下3個字「留友看」。（留友看的意思是指該貼文內容很棒，值得分享給朋友。）

10、高雄市長陳其邁發文分享與栃木縣知事一起吃冰，蔡英文說，「這種吃冰的好康時候，怎麼就沒有打電話給我？」

11月發文駁停砍年金 喊話年改不該半途而廢

2025年11月，蔡英文針對在野黨停砍年金，她表示，在她任內，為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代要完成的工作，年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

蔡英文強調，如今在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

12月為綠電爭議發聲 不能容忍藉綠能不法牟利行為

2025年12月，前總統蔡英文第二度談到「能源轉型」，她表示，發展綠能，在台灣是跨越黨派共識，但發展光電的過程，發生涉貪個案，自己認為應該不分藍綠、強力肅貪，自己不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。她強調，為了確保台灣能源安全，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

12月組「讀書會」 引外界揣想是否劍指賴清德？

2025年12月，根據鏡週刊掌握，卸任逾一年半的前總統蔡英文，已在健保署內的卸任辦公室低調運作「準智庫級」公共政策讀書會數月。這個「準智庫級」的會議，不僅分組找來各領域專家學者討論國內外政經大事及政策，還有不少重量級的前內閣官員、幕僚列席，定期來往參與者約10多人，每月至少開2次會，多半皆由蔡英文親自坐鎮主持。

針對引發揣想是否劍指賴清德？黨內知情人士透露，蔡曾經多次向友人及來訪的黨公職強調，她卸任之後，不能、也不會去「指點江山」，對於當前政治紛擾更無意介入，但除了「選舉政治」之外，須有一組人持續帶領討論公共政策。

首艘國造潛艦「海鯤軍艦」淺水潛航測試 為國軍爭一口氣

2026年2月，台灣首艘國造潛艦「海鯤軍艦」，依測試程序書執行4次「淺水潛航」測試，蔡英文指出，潛艦國造，曾經被認為是不可能完成的任務，這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文說，「海鯤號」紀錄影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。

名嘴、前立委分析 蔡英文動作就是針對賴清德

劉寶傑接受節目《斐姨所思》專訪表示，蔡英文這幾年來在國家戰略上面、在台灣定位上面，自己覺得抓得最準，雖然對她的內政非常不以為然，可是就國家戰略上面，蔡英文精準、漂亮，完全佔到台灣應該佔有的位置，所以就看到美國人非常喜歡蔡英文，這樣的一個特質，賴清德沒有。

劉寶傑說，大家看到蔡英文最近開始有一些動作，她的想想論壇現在開始在動了，然後據說好像跟幕僚的互動又比過去頻繁了，這到底在幹嘛？不知道，蔡英文不應該這樣做，照理講一個卸任的總統是一個沒有聲音的人，所以現在蔡英文在動，自己覺得是給賴清德一個警告。

蔡正元於節目《中天辣晚報》表示，前總統蔡英文退而求其次，可以維持帶領民進黨的影響力，進而說不定2028年就出來跟賴清德初選，法律沒有規定不能當3任，只說不能連任而以，所以2028賴清德民調很差，蔡出來初選公平吧？因為當年蔡英文民調很差，賴清德也跑出來跟蔡選，這個時候就會出現「蔡英文、賴清德大戰2.0」。

▼外界頻傳是否有強勢回歸的意圖，名嘴劉寶傑認為是給「賴清德警告」、前立委蔡正元更直言「將挑戰賴清德2028」。（圖／總統府提供）