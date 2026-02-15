　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

FB更新「超神」AI功能！從頭像到貼文都能動

▲▼ 臉書母公司Meta。（圖／路透）

▲Meta AI全新功能，讓你的靜態照片也能揮手、戴派對帽，甚至撒下浪漫紙花。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

社群巨頭Meta於10日正式發表一系列由Meta AI驅動的創新功能，最受矚目的技術在於能將原本靜態的Facebook個人檔案照片轉化為生動的動畫GIF，讓用戶的頭像如同魔法電影般鮮活，大幅提升社群平台的趣味性與互動深度。

這項全新功能利用先進的AI技術分析臉部特徵，將用戶上傳的靜態照片轉化為動態影像。目前系統提供5種預設動畫模式，包括「自然微動」、「派對帽」、「五彩紙屑」、「揮手致意」及「心形效果」。Meta特別提醒，為了達到最佳的AI生成品質，建議用戶挑選單人、正面朝向且臉部無遮擋的清晰肖像照，避免手持物品影響AI判讀。

除了個人大頭貼，Meta同步針對限時動態（Stories）與回憶（Memories）推出「Restyle（重塑）」功能。用戶不再需要切換多個修圖App，即可在臉書內直接透過AI指令或預設風格（如動漫風格、低多邊形、夢幻燈光、海灘背景等）改變圖片美學。

此外，純文字貼文也迎來升級。Meta推出的「動態背景」功能，讓用戶在發布文字訊息時，能選擇由AI生成的動態底圖（如落葉、海浪等），取代過往單調的純色塊，讓貼文在動態資訊流中更吸睛。

Meta表示，這些功能將在2024年持續擴展，未來會針對特定節日或季節性活動推出限定版預設選項。這項技術革新不僅是為了反映現代使用者表達方式的轉變，更是Meta與Snap的AI鏡頭、TikTok特效庫競爭的關鍵一步。透過強化視覺互動，Meta旨在提升使用者的停留時間與參與度，進而創造更高的廣告營收潛力。

02/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Meta擬為智慧眼鏡導入臉部辨識功能

Meta擬為智慧眼鏡導入臉部辨識功能

Meta 傳出最快將於今年替旗下智慧眼鏡加入臉部辨識功能。根據外媒披露，該功能內部代號為「Name Tag」，可讓配戴者透過內建 AI 助理辨識眼前人物身分，並即時顯示相關資訊。此舉若成真，將成為消費型穿戴裝置少見的大規模臉部辨識應用。

OpenAI指控DeepSeek違規蒸餾模型　

OpenAI指控DeepSeek違規蒸餾模型　

史詩級AI基建！　Meta砸3155億建1GW資料中心

史詩級AI基建！　Meta砸3155億建1GW資料中心

xAI創始團隊接連離職潮考驗馬斯克團隊

xAI創始團隊接連離職潮考驗馬斯克團隊

Facebook推出AI動態大頭貼

Facebook推出AI動態大頭貼

