FB更新「超神」AI功能！從頭像到貼文都能動

▲Meta AI全新功能，讓你的靜態照片也能揮手、戴派對帽，甚至撒下浪漫紙花。（示意圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

社群巨頭Meta於10日正式發表一系列由Meta AI驅動的創新功能，最受矚目的技術在於能將原本靜態的Facebook個人檔案照片轉化為生動的動畫GIF，讓用戶的頭像如同魔法電影般鮮活，大幅提升社群平台的趣味性與互動深度。

這項全新功能利用先進的AI技術分析臉部特徵，將用戶上傳的靜態照片轉化為動態影像。目前系統提供5種預設動畫模式，包括「自然微動」、「派對帽」、「五彩紙屑」、「揮手致意」及「心形效果」。Meta特別提醒，為了達到最佳的AI生成品質，建議用戶挑選單人、正面朝向且臉部無遮擋的清晰肖像照，避免手持物品影響AI判讀。

除了個人大頭貼，Meta同步針對限時動態（Stories）與回憶（Memories）推出「Restyle（重塑）」功能。用戶不再需要切換多個修圖App，即可在臉書內直接透過AI指令或預設風格（如動漫風格、低多邊形、夢幻燈光、海灘背景等）改變圖片美學。

此外，純文字貼文也迎來升級。Meta推出的「動態背景」功能，讓用戶在發布文字訊息時，能選擇由AI生成的動態底圖（如落葉、海浪等），取代過往單調的純色塊，讓貼文在動態資訊流中更吸睛。

Meta表示，這些功能將在2024年持續擴展，未來會針對特定節日或季節性活動推出限定版預設選項。這項技術革新不僅是為了反映現代使用者表達方式的轉變，更是Meta與Snap的AI鏡頭、TikTok特效庫競爭的關鍵一步。透過強化視覺互動，Meta旨在提升使用者的停留時間與參與度，進而創造更高的廣告營收潛力。