大掃除必看！5物品「最難斷捨離」　專家傳授丟棄心法：別再囤了

▲過年大掃除常常令人傷腦筋。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

過年大掃除時，那些承載回憶或「總有一天會用到」的物品，往往讓人大傷腦筋。專家點出5種公認最難斷捨離的物品，建議如何轉變心態並好好告別。他們強調，斷捨離不是無情拋棄，而是為真正重要的事物創造空間，讓家反映出理想生活的樣態。

▼專家點名5物品「最難斷捨離」。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

1、照片

照片就像「微型時光機」，翻閱時瞬間被拉回過去，也因此讓丟棄它們，被一些人認為是無情拋棄了那段珍貴時光。

但若全面保留每一張照片，反而可能全被埋在箱底，沒有任何一張能夠獲得應有的重視。透過精簡相片蒐集，反而能夠更容易欣賞與珍視寶貴回憶。

2、家電說明書



家電說明書感覺非常重要，導致人們不敢隨意丟棄，卻很容易塵封在抽屜或資料夾內。現在幾乎所有說明書都能在網路上找到PDF檔，不僅會定期更新，搜尋起來還更容易。因此專家建議，把說明書丟掉，騰出空間讓給真正重要的文件。

3、傳家寶

傳家寶承載許多情感意義，丟棄祖母的茶杯組、古老時鐘或世代傳承的家具，就像是違反傳統或忤逆家規。但專家認為，可以只保留一件對你而言最有意義的物品，其他就轉送給真正想要的親友，因為「故事比物品本身更重要」。

▼書本被專家點名難以斷捨離。（示意圖／VCG）



4、賀卡

賀卡帶著手寫訊息和情感記憶，雖然小巧卻能累積成厚厚一疊。但當每一張都被完整保留，卻收進盒子再也不看，所謂的特殊意義早已褪色，因此留下少數特別的即可。

5、書籍



書籍之所以難以丟棄，是因為它與個人身分認同緊密相關。未讀小說、舊教科書堆滿書架，就像在證明「我曾經是誰」或「我想要成為誰」。專家提醒，書是用來閱讀和享受的，不該因為內疚感而不斷囤積，而該為你真正喜愛且有興趣翻閱的書籍騰出空間。