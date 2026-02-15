　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送神明金牌「洗門風」否則明天醒不來　神棍騙高中女職員上百萬

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲婦人因篤信神佛卻碰上家庭不幸，被男同事利用宗教之名騙錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

黃姓男子任職高中保全組長時，利用同校1位女職員深信神佛，卻受家庭因素而身心受挫的悲慘時刻，以供養神明、資助乩身名義，1年內騙走現金、iPhone手機與黃金共值100多萬元，女方被掏光積蓄、雪上加霜，又遭嚇唬不繼續給錢會沒命，索性揭發，黃男辯稱向女方借貸非耍詐，二審認定他利用宗教之名詐欺取財，仍判他3年徒刑定讞。

本案女職員於2015年間任職南部某高中時，因產後憂鬱症、與婆家相處不睦等問題，身心承受極大壓力，連帶影響工作表現，不時精神恍惚，黃男得知女方處境又篤信神明，故意接近聲稱女方遭冤親債主糾纏，可試喝神明加持的礦泉水改運，每月要價6000元。

▲▼ 礦泉水。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲騙徒聲稱引用神明加持的礦泉水能改運，要被害人月付6000元訂購。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

女方按月付錢給黃男買來喝，花費逾11萬元覺得有幫助，後因遭丈夫家暴而打離婚官司，黃男大言不慚，自稱救了女方的命、女方應嫁他報恩，女方沒傻到答應他，只肯互認乾姐弟，黃男順勢敲竹槓，要女方拿24萬元借給某位神明王爺的乩身，表達誠意。

女方照辦，就此陷入黃男騙局，從2017年4月起，被黃男以神明過生日、求平安符、點救命燈等話術，動輒奉上數千元到10幾萬元，黃男宣稱女方前夫找符仙暗算乩身、連累自助餐老闆的兒子受傷須賠償，女方根本不知黃男說的是誰、關她什麼事，仍迷迷糊糊給6萬元，黃男說神明出國幫人娶新娘、會安排「無形保鏢」保護她，女方也付3萬元感謝。

黃男食髓知味，聲稱乩身也要出國幫人娶妻，要1支當時最新的iPhone 8 Plus手機，以便隨時隔海保護女方不被前夫「找符仙用『無形』對付」，女方立刻去買，加購2年保固共3萬餘元一次付清，黃男說要找各路神明「討兵馬」、幫女方打贏離婚官司，女方不但給錢，更花23萬餘元買5兩千足黃金孝敬。

▲6月5日（周一）是道教中的天赦日，這一天也是神醫華陀的聖誕，民眾不妨在當日前往廟宇參拜，祈求自己和家人的健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子篤信神佛，卻成為遭男同事利用的弱點。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

但黃男拿走一切，女方運勢仍沒起色，她起疑買錄音筆要蒐證，黃男發現後，以神明作法為名沒收，更向女方拿走買黃金的證明，以及黃男向女方借錢所簽10萬餘元本票，最後女方2018年4月輸掉離婚官司、小孩監護權歸前夫。

黃男不罷休，竟稱女方打輸官司，須再拿3塊各5兩的千足黃金給神明「洗門風」，不然城隍廟午夜時分會調女方的魂去審判，「可能明天就醒不過來」。

女方被掏光積蓄，心想反正要沒命了，豁出去向家人求助揭發，批黃男利用她生病無助一直騙她的錢，且只能給現金、不准匯款留證據，她根本不知乩身是誰，也不認識自助餐老闆的兒子、不懂為何自己要賠償。

一審審理時，距離案發已達6年，法官認為女方指述仍跟偵查時大致相同，可見記憶深刻，應非虛妄，且有跟黃男討論的對話紀錄、女方提款紀錄與寫在手機裡的付錢備忘錄為憑，證人也戳破黃男謊言，短短1年間，光是現金，黃男就騙走女方82萬餘元。

黃男狡辯若法官認定這是他和女方的私人借貸、不涉及詐欺，他就承認有這些錢，但詳情他都不記得，所以不承認也不否認，並理直氣壯說女方依照宗教信仰做的事，不能都賴給他耍詐。

法官指出，人民有宗教信仰自由，但宗教的社會行為，不能僅因披有神或靈的外表而豁免適用法律，信徒因信仰支付財物，必須心甘情願奉獻，而非被冒充神明旨意而誤信，若假造神蹟、愚弄人民，趁人煩惱、焦慮或不幸，煽起不安感及懼怕心理，藉此訛詐財物，即應課以詐欺罪的刑責。

法官認定黃男利用女方身心壓力已近極限時，故意加深女方身心負擔及恐懼、恣意行騙，所為實值非議，被起訴後通緝數年才到案，不認罪又屢以個人理由延宕審理，耗費司法資源，且遲沒和解，一審依詐欺取財罪判他3年徒刑，上訴二審被駁回，全案定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南人妻以為老公在家！突接警通知「夫燒成焦屍」心碎了
叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日
快訊／承德路公車狂冒煙！司機急停車滅火
勇敢報警！　28歲華裔女「告男友性侵」隔日遭爆頭亡
164公里火球男震撼春訓　洋基看好升大聯盟：接到很多電話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士　自撞電桿噴飛亡

台南人妻以為老公在家！小年夜突接警通知　「夫燒成焦屍」心碎了

新北96歲嬤提款10萬警護鈔　贈餅乾致謝竟變「痠痛貼布」

快訊／士林公車引擎室狂冒煙！司機急停車滅火　幸無人傷亡

見證小女兒結婚！慈濟病房化身婚禮現場　助癌末病人圓夢

計程車開一半突竄火…運將「雙手掌燒燙傷」急逃生！車頭引擎燒爛

畫面曝光！南投2車攔腰挨撞慘翻　「動森居民」湧上前分工救人

送神明金牌「洗門風」否則明天醒不來　神棍騙高中女職員上百萬

台中女百貨內突點火「自焚頭髮」　民眾嚇壞急報警

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士　自撞電桿噴飛亡

台南人妻以為老公在家！小年夜突接警通知　「夫燒成焦屍」心碎了

新北96歲嬤提款10萬警護鈔　贈餅乾致謝竟變「痠痛貼布」

快訊／士林公車引擎室狂冒煙！司機急停車滅火　幸無人傷亡

見證小女兒結婚！慈濟病房化身婚禮現場　助癌末病人圓夢

計程車開一半突竄火…運將「雙手掌燒燙傷」急逃生！車頭引擎燒爛

畫面曝光！南投2車攔腰挨撞慘翻　「動森居民」湧上前分工救人

送神明金牌「洗門風」否則明天醒不來　神棍騙高中女職員上百萬

台中女百貨內突點火「自焚頭髮」　民眾嚇壞急報警

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

買彩券時「強迫症」買放不整齊那張　台北男幸運刮中百萬

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士　自撞電桿噴飛亡

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

你都落選了...許智傑緊跟發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

北捷板南線「3大新措施」全面上路！一票通勤族大讚：太貼心

才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路上

【好可愛的爸】買年貨人太多 女兒比耶招手卻變隔空猜拳XD

社會熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

男大生亂發砲友私密照遭判刑

國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW…1男不治

快訊／台南善化「汽車燒成火球」！　駕駛座驚見一具焦屍

高雄橋頭晚間火警！　消防員灌救中

翁樹上離奇亡！陸配妻詭異威脅下秒消失

男心跳停止　東港安泰醫院葉克膜搶命

快訊／高金素梅國會辦公室主任30萬交保

陪伴高雄40年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步

台中女百貨內燒頭髮嚇壞路人

更多熱門

相關新聞

性侵兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」

性侵兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」

過年團聚別鬆懈，一起守住孩子身體界線！一名社工提醒，春節是家暴、兒虐與性侵高峰期，部分家內加害者會利用團聚時刻侵犯身體界線。文章曝光後，有過來人沉痛回應，加害人不分性別，「不要單獨讓小孩跟異性長輩出去『一下下』，真的是大忌，尤其是不常見的親戚」。

詐騙幫助犯「法庭上吐1句」　律師心頭一震

詐騙幫助犯「法庭上吐1句」　律師心頭一震

人夫帶小三回家上床　子女錄下呻吟聲助母提告

人夫帶小三回家上床　子女錄下呻吟聲助母提告

幫領包裹日薪3千？嘉義男被判1年2個月

幫領包裹日薪3千？嘉義男被判1年2個月

賓士G63越野車2／25基隆競標　先付50萬

賓士G63越野車2／25基隆競標　先付50萬

關鍵字：

詐騙詐欺宗教信仰洗門風乩身家暴離婚

讀者迴響

熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面