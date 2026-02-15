送神明金牌「洗門風」否則明天醒不來　神棍騙高中女職員上百萬

▲婦人因篤信神佛卻碰上家庭不幸，被男同事利用宗教之名騙錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

黃姓男子任職高中保全組長時，利用同校1位女職員深信神佛，卻受家庭因素而身心受挫的悲慘時刻，以供養神明、資助乩身名義，1年內騙走現金、iPhone手機與黃金共值100多萬元，女方被掏光積蓄、雪上加霜，又遭嚇唬不繼續給錢會沒命，索性揭發，黃男辯稱向女方借貸非耍詐，二審認定他利用宗教之名詐欺取財，仍判他3年徒刑定讞。

本案女職員於2015年間任職南部某高中時，因產後憂鬱症、與婆家相處不睦等問題，身心承受極大壓力，連帶影響工作表現，不時精神恍惚，黃男得知女方處境又篤信神明，故意接近聲稱女方遭冤親債主糾纏，可試喝神明加持的礦泉水改運，每月要價6000元。

▲騙徒聲稱引用神明加持的礦泉水能改運，要被害人月付6000元訂購。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

女方按月付錢給黃男買來喝，花費逾11萬元覺得有幫助，後因遭丈夫家暴而打離婚官司，黃男大言不慚，自稱救了女方的命、女方應嫁他報恩，女方沒傻到答應他，只肯互認乾姐弟，黃男順勢敲竹槓，要女方拿24萬元借給某位神明王爺的乩身，表達誠意。

女方照辦，就此陷入黃男騙局，從2017年4月起，被黃男以神明過生日、求平安符、點救命燈等話術，動輒奉上數千元到10幾萬元，黃男宣稱女方前夫找符仙暗算乩身、連累自助餐老闆的兒子受傷須賠償，女方根本不知黃男說的是誰、關她什麼事，仍迷迷糊糊給6萬元，黃男說神明出國幫人娶新娘、會安排「無形保鏢」保護她，女方也付3萬元感謝。

黃男食髓知味，聲稱乩身也要出國幫人娶妻，要1支當時最新的iPhone 8 Plus手機，以便隨時隔海保護女方不被前夫「找符仙用『無形』對付」，女方立刻去買，加購2年保固共3萬餘元一次付清，黃男說要找各路神明「討兵馬」、幫女方打贏離婚官司，女方不但給錢，更花23萬餘元買5兩千足黃金孝敬。

▲女子篤信神佛，卻成為遭男同事利用的弱點。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

但黃男拿走一切，女方運勢仍沒起色，她起疑買錄音筆要蒐證，黃男發現後，以神明作法為名沒收，更向女方拿走買黃金的證明，以及黃男向女方借錢所簽10萬餘元本票，最後女方2018年4月輸掉離婚官司、小孩監護權歸前夫。

黃男不罷休，竟稱女方打輸官司，須再拿3塊各5兩的千足黃金給神明「洗門風」，不然城隍廟午夜時分會調女方的魂去審判，「可能明天就醒不過來」。

女方被掏光積蓄，心想反正要沒命了，豁出去向家人求助揭發，批黃男利用她生病無助一直騙她的錢，且只能給現金、不准匯款留證據，她根本不知乩身是誰，也不認識自助餐老闆的兒子、不懂為何自己要賠償。

一審審理時，距離案發已達6年，法官認為女方指述仍跟偵查時大致相同，可見記憶深刻，應非虛妄，且有跟黃男討論的對話紀錄、女方提款紀錄與寫在手機裡的付錢備忘錄為憑，證人也戳破黃男謊言，短短1年間，光是現金，黃男就騙走女方82萬餘元。

黃男狡辯若法官認定這是他和女方的私人借貸、不涉及詐欺，他就承認有這些錢，但詳情他都不記得，所以不承認也不否認，並理直氣壯說女方依照宗教信仰做的事，不能都賴給他耍詐。

法官指出，人民有宗教信仰自由，但宗教的社會行為，不能僅因披有神或靈的外表而豁免適用法律，信徒因信仰支付財物，必須心甘情願奉獻，而非被冒充神明旨意而誤信，若假造神蹟、愚弄人民，趁人煩惱、焦慮或不幸，煽起不安感及懼怕心理，藉此訛詐財物，即應課以詐欺罪的刑責。

法官認定黃男利用女方身心壓力已近極限時，故意加深女方身心負擔及恐懼、恣意行騙，所為實值非議，被起訴後通緝數年才到案，不認罪又屢以個人理由延宕審理，耗費司法資源，且遲沒和解，一審依詐欺取財罪判他3年徒刑，上訴二審被駁回，全案定讞。