長輩群瘋傳「AI拜年影片」　陸專家提醒：未經授權恐有法律風險

記者廖翊慈／綜合報導

農曆春節將近，中國大陸短影音平台近期掀起一股另類「拜年熱潮」。不少網友在滑動手機時，會看到熟悉的影視明星、體壇名將、企業人士，甚至歷史人物在螢幕中拱手作揖、送上新年祝福，而這些畫面，全都來自人工智慧（AI）合成技術。專家也提醒這些AI影片的隱患。

據《央視新聞》報導，AI生成的「名人拜年」短影音，為節慶增添新鮮感與話題性，但也引發外界對科技使用邊界的討論。部分影片中，小品演員馮鞏、蔡明，以及香港藝人劉德華等人被合成為在民宅中圍坐包餃子、向觀眾拜年，影片下方通常標註「本作品含AI生成內容」。這類範本近期在短影音平台大量流傳，從外國球星身穿中式服裝跳民族舞，到已故多年的明星「重現螢幕」送祝福，形式五花八門。

隨著春節腳步逼近，類似的合成短影片在各大社群平台快速擴散，AI技術也以前所未有的娛樂化方式介入傳統節慶。對此，安徽一名張姓民眾坦言，第一眼感覺新奇，但隨後會產生一種難以言喻的違和感。

這種科技帶來的視覺反差，在短時間內吸引大量流量。江西民眾肖倩表示，自己不僅會觀看，還會轉傳給朋友分享。她說，分辨真假主要看細節，例如人物眨眼頻率是否自然、口型與聲音是否同步，「當成娛樂看看還可以，但不能太當真」。

報導指出，部分影片甚至出現歷史人物與現代科學家同框的畫面，例如孫權見證機器人發展、諸葛亮與愛因斯坦同台演出，從趣味創作逐漸走向失控邊緣，也讓外界開始關注這類內容的製作方式與潛在風險。

數位經濟學者劉興亮分析，這類影片的核心在於「深度合成技術」，主要包含兩個部分。首先是影像合成，也就是俗稱的AI換臉或Deepfake技術，透過深度學習與電腦視覺模型，學習真實人物的臉部特徵、表情與嘴型，再合成至新畫面中，使畫面看起來如同真人發聲。

其次是語音合成技術，能模仿名人的聲線、語調與說話節奏，讓AI生成的聲音高度逼真，兩者結合後，即可製作出所謂的「AI拜年」短影音。

不過，娛樂效果背後也引發不少疑慮。張姓民眾直言，對於不了解相關技術的人而言，可能會誤以為影片內容屬實，進而造成誤導。

中國政法大學人工智慧法研究院院長張凌寒指出，未經授權使用他人的肖像與聲音，已侵害人格權，包含肖像權與聲音權；若合成內容涉及侮辱、誹謗或損害名譽，還可能構成名譽侵權。若使用的聲音屬於受著作權保護的錄音作品，或已被註冊為商標，則可能同時涉及著作權與商標權爭議。

目前，部分官方帳號發布的AI拜年短影音會清楚標示已取得授權，但大量由一般使用者自行生成的內容，合規性難以判斷。相關影片製作應用程式的使用規範也明訂，不得上傳或分享未經授權的內容，避免侵害他人著作權、商標權、肖像權、名譽權與其他相關權利。

報導指出，雖然部分短影音平台已針對AI仿冒知名運動員、藝人形象等違規內容進行處理，但在用戶數量龐大、內容生成速度快的情況下，實際執行仍面臨審核壓力與規避漏洞。

劉興亮表示，目前部分大型AI平台與專業影片合成工具，已開始導入防濫用機制，例如強制加註AI生成標示或浮水印，並在使用條款中明確禁止未經授權使用他人形象與聲音，部分平台也透過AI偵測技術，嘗試辨識疑似深度合成的影片。不過，仍有不少小型應用或開源模型缺乏相關防護，成為濫用風險的破口。

中國政法大學智慧財產權中心特約研究員趙佔領則指出，對於生產與傳播此類內容的網路平台，必須落實主體責任，建立從生成、發布到傳播的全鏈條管理機制，才能降低深度合成內容帶來的社會風險。