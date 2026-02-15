　
國際

年省近萬元醫藥費！研究揭「2睡眠習慣」多活4年　早逝風險降31%

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲ 研究指出，好的睡眠習慣有助健康還可省錢。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球保險業者Vitality與倫敦政治經濟學院（LSE）最新研究顯示，只要掌握2個簡單的睡眠習慣，就能讓壽命延長4年，每年還可省下287美元（約新台幣9066元）醫療支出。

追蹤4700萬筆數據　睡滿7小時降低早逝風險

《紐約郵報》報導，Vitality健康部門副執行長特賴恩（Katie Tryon）指出，「睡眠長期被視為臨床議題，但從未被當作像運動一樣的日常習慣來追蹤改善。」這項分析追蹤逾4700萬筆睡眠數據後發現，每晚睡足7小時並在固定時間範圍內就寢，可大幅降低24%早逝風險，住院機率更減少7%。

每3人就有1人睡不夠　固定就寢時間更關鍵

研究揭露，目前每3人之中就有1人每晚睡眠不足7小時，這些人的早逝風險比睡滿7至8小時者高出20%。更關鍵的發現是，固定就寢時間的重要性甚至超越睡眠時數。若能在每晚同一時段的1小時範圍內入睡，早逝風險可降低31%，住院率減少9%。

4招改善睡眠品質　睡前1小時遠離手機

研究團隊提出4項改善睡眠建議，包括堅守固定就寢時間、建立一套放鬆身心的流程、睡前1小時遠離電子設備並使用裝置追蹤睡眠。特賴恩強調，「每晚提早15分鐘上床，或選擇看書而非多看一集影集，長期下來就能顯著改善睡眠品質。」

省醫藥費又增生產力　員工病假最多減6天

Vitality指出，遵循這些建議不僅能促進健康，還能因減少住院次數，每人每年節省最多287美元。企業也將受惠，估計員工每年因病假缺勤天數可減少達6天。LSE健康經濟學教授科斯塔（Joan Costa-i-Font）表示，這對生產力的影響不容小覷。

02/13 全台詐欺最新數據

283 2 5363 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本客曝來台千萬別說「這句話」　一票狂點頭
包裹炸彈客晚間收押禁見
「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

