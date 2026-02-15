圍爐變人間煉獄！逆子燒死6親友　嗆：追殺幾個輪迴

▲翁仁賢態度惡劣，出庭時還不忘對媒體鏡頭比中指。（圖／資料照，記者吳銘峯攝）



記者白珈陽／整理報導

回顧台灣重大刑案，桃園一名男子翁仁賢個性偏激自負，認為父母、手足都虧欠於他，2016年除夕夜趁著全家人返回老家吃年夜飯時，竟在飯廳的出入口潑汽油縱火，釀成6死5傷的悲劇，他最後遭判處死刑，槍決前他吃完最後一餐後稱，想好好享受死亡的過程，不想打麻醉，還嗆聲要家人好好保重身體，「我會追殺好幾個輪迴」，令人頭皮發麻。

整起事件發生於2016年2月7日除夕夜，翁家16人返回桃園市龍潭區的三合院祖厝圍爐過年，不料，大家用餐到一半時卻發現，有汽油味飄出，翁家大哥、三哥、四哥等人外出查看發現，車輛竟被潑滿了汽油，此時用餐並未出現的翁仁賢突然返回屋內，提著汽油便朝飯廳出入口猛潑，接著用打火機點燃報紙引發火勢。

翁家祖厝頓時陷入一片火海，造成6死、5傷的慘案，其中翁家父母、看護、姪媳及姪子在餐廳內遭活活燒死，局部肌肉、骨骼碳化，胸、肺臟及腹部腸道被燒到裸露出來，死狀相當悽慘。

而翁仁賢被捕後，竟冷血表示，父母早就該死了，自己從案發4、5年前就開始計畫，如何在「最短時間內達到滅門效果」，對於有人逃出感到相當懊悔。

警方案發後在他的房間內發現牆壁上的8個紅字，「坑人很爽，等我回來」等語，令人不寒而慄。一審、二審法官認為，翁仁賢明顯缺乏同理心、挫折忍受度低，還會放大自身委屈，僅因人際相處間的摩擦，就對家人痛下殺手，均判處其死刑，最高院亦判處其死刑。

2020年4月1日愚人節當天執行死刑前，翁仁賢一度抵抗不配合，被拖出囚房吃完最後一餐時，他還說「不想打麻醉，想好好享受死亡的過程」，但最終並未如願，行刑前他留下的遺言竟是要家人好好保重身體「我會追殺好幾個輪迴」，令在這場火劫中存活下來的家屬寒心不已，拒絕領回其遺體。