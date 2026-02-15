AI讓《哈利波特》情節成真！學者：「佛地魔日記」就像ChatGPT

▲對話式AI的出現，讓《哈利波特》的情節在現實也能發生。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

《哈利波特》故事有一本「瑞斗日記」，其實就是反派「佛地魔」留下的分靈體，只要撿到的人在上面寫心事，日記會自動浮現文字回應，這看似在魔法世界才會發生的事，如今在AI時代已經稀鬆平常。台大外文博士、獨立學者林宛瑄提到，那本能聊心事的日記，其實就像現在的ChatGPT。

商周出版新書《當AI取得話語權，人類還剩下什麼？》，探究當這世界已有了ChatGPT、Gemini、Grok、Claude⋯等各種AI工具，能寫、能說、能創作，這些原本都是人類獨有的技能，如今AI輕易就能做到，是否代表人類的時代已經結束，或是全新的開始。

書中導讀文〈是誰在說話重要嗎？從瑞斗日記到對話式AI 的信任難題〉，由台大外文系博士及獨立學者林宛瑄撰寫，她以《哈利波特》故事的「瑞斗日記」為切入點，對照人類今日與大型語言模型（LLM）的互動狀態。

故事中的金妮．衛斯理，因為無意間得到一本空白日記，只要在上頭寫下心事，頁面便會浮現溫柔、貼心的回應。她向日記傾訴許多私密的心事，包括因家境拮据而自卑、對哈利的暗戀和孤單，而日記中的「湯姆瑞斗」總能耐心安慰、理解她的痛苦。

在一次次的親密書寫與回應，金妮逐漸將這本會「說人話」的日記視為知己，卻不知它其實是佛地魔年輕時留下的分靈體，正透過語言與信任，一步步入侵並操控她的心靈。直到危機解除後，金妮的父親衛斯理憤怒告誡，「我不是告訴過你嗎？永遠不要相信任何會自己思考、但你卻看不出它腦袋藏在哪裡的東西。」

林宛瑄指出，金妮和「瑞斗日記」的互動，跟現代人和對話式AI 的互動模式十分雷同。而衛斯理先生對於「具備思考能力的非人類」展現的疑慮，也與人類面對大型語言模型（LLM）時的難以盡信如出一轍，雙方都擔憂這類「會說話的東西」可能帶來的負面效應。

▼人類對AI的依賴，就像金妮依賴「瑞斗日記」。（圖／Pixabay）

書中兩位作者馬克．科克爾柏格（Mark Coeckelbergh）與大衛．岡克爾（David J. Gunkel），長期研究機械哲學、技術倫理，並非單純從科技風險談AI，而是回到更根本的問題，也就是當非人類系統能夠流暢地生成語言，我們是否還能堅持「語言與意義只屬於人類」？

而AI是否真的理解自己所說的話，還是只是高度複雜的模仿？當AI參與創作，甚至被提議擁有「作者」身分，人類長久建立的作者權威，又該如何被重新理解？

書中結合圖靈測試、溝通理論，以及羅蘭．巴特的「作者已死」、傅柯「是誰在說話重要嗎？」等哲學觀點，探討問題的核心，指出或許不在於「AI是否像人」，而在於我們如何定義語言、智慧與作者本身。

當「語言」不再只是人類意圖的載體，而成為一個能被人類與機器共同使用、共同生產意義的系統，過往以人類為中心的語言觀，也勢必面臨鬆動。

▲《當AI取得話語權，人類還剩下什麼？》全面性的探討AI與人類的關係。（圖／商周出版）

《當AI取得話語權，人類還剩下什麼？》全面性的探討AI與人類的關係，提醒讀者，AI不只是一種升級工具，還是一場關於信任、書寫、人類定位的思想挑戰，不僅要懂得如何使用AI，更要懂AI對於人類的「意義」。