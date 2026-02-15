　
社會 社會焦點 保障人權

貿然右轉撞騎士「怪對方超速」　無照駕駛又肇逃恐入監

▲桃園市顏姓男子今年5月間騎車行經龜山區某處未依規定開啟方向燈被員警攔查，警方查出顏男係通緝犯要其下車時，顏突然猛催油門撞傷員警後逃離現場。（圖／達志示意圖）

▲汽車駕駛貿然右轉撞倒機車騎士，企圖狡辯對方超速卸責，但肇逃罪判刑恐須入監。（示意圖／達志示意圖）

記者黃哲民／台北報導

黃姓男子2024年涉無照開車上路，從中線車道貿然右轉沒打方向燈，與同向外側車道1輛直行機車碰撞、造成騎士摔地受傷，黃男逕自離開，到案推稱騎士車速過快撞上來、不是他撞人，法官勘驗街道監視畫面，認定黃男責任明確，依無照駕車過失傷害罪判刑3月、得易科罰金，肇事逃逸罪判刑8月恐須入監，可上訴。

判決指出，本案發生於2024年9月5日接近深夜10點，黃男開車載朋友途經北市北安路與明水路口，直接從中線車道右轉，當時在他右側騎機車直行的的莊姓男子閃避不及，撞上黃男座車右側、扯斷右後照鏡掉落，黃男逕自駛離。

莊男摔倒在地，手腳與胸腰等處擦挫傷，就醫幸無大礙，警方循線查獲黃男到案，發現他轉彎前沒打方向燈、沒依規定提前30公尺換入外側車道或右轉車道，也沒注意後方有無來車，而且黃男沒有汽車駕照。

黃男坦承無照駕駛、肇事逃逸，但否認過失傷害，堅稱轉彎前已打方向燈示警並確認後方無車，是莊男車速過快撞上來、不是他撞到莊男。

法官勘驗事發時的3個不同角度街道監視畫面，都沒看見黃男轉彎前、中、後有打方向燈，黃男貿然右轉、肇事責任明確，且未救護傷者、等候警員到場處理，法治觀念薄弱，又遲未賠償和解，犯後態度不佳，據此依無照駕車過失傷害罪判刑3月、得易科罰金，肇事逃逸罪判刑8月，此罪恐須入監，可上訴。

02/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

貿然右轉撞騎士「怪對方超速」　無照駕駛又肇逃恐入監

