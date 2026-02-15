「這樣走路」最容易被歹徒盯上！　前特勤局探員：罪犯一致鎖定

▲龐波拉斯談到歹徒挑選受害者的方式與心態。（圖／翻攝YouTube／The Diary Of A CEO）

記者吳美依／綜合報導

走路姿勢有端倪！美國特勤局（Secret Service）前探員龐波拉斯（Evy Poumpouras）揭露，罪犯往往專挑「特定走路姿態」的人下手，因為這些人在不經意之間，透露了自己的內心弱點。

龐波拉斯在Podcast節目《The Diary Of A CEO》引述一項研究，研究團隊拍攝紐約市行人走路畫面之後，播放給獄中受刑人觀看，請他們挑選「最容易下手的目標」。結果發現，這些重刑犯「不約而同」選中同一群人，關鍵就在於走路方式。

走路姿態洩端倪 2類型易被盯上

龐波拉斯進一步說明，罪犯將行人走路方式分為3大類型，散漫型（sloppy）、缺乏安全感型（insecure）、自信型（confident）。

其中，散漫型走路拖泥帶水、缺乏警覺，並表現出「移動身體時毫無目的性」的模樣。缺乏安全感型明顯更加畏縮膽怯，看起來對周遭情況感覺不適，未能集中注意力。根據她的說法，上述2種走路方式，都可能讓你更容易成為歹徒的目標。

不過，自信型的走路方式，卻讓罪犯敬而遠之。龐波拉斯解釋，這種走路姿態堅定的人「步伐不會太大也不會太小，而是恰到好處，看起來目標明確。」此類行人的氣場，透露出以下訊息，「我能掌控自己的身體，我會環顧四周，我的心思活在當下，我主宰自己的空間。」

說謊者也不自知 她曝2大警訊

此外，龐波拉斯也在節目中分享，如何簡單分辨一個人是否在說謊。她指出，「話太多」可能是騙人徵兆，而「我對天發誓」（I swear to God）這句話更是重大警訊，因為不少騙子經常用此類語句掩飾心虛。

龐波拉斯曾經保護過美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和老布希（George H.W. Bush），並且擁有8年測謊經驗。但她提醒，判斷他人是否誠實，必須先了解對方平常說話習慣，作為參考基準。