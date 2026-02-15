　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美食類珍奶鍋貼最夯！2025外送榜　生鮮雜貨「礦泉水金珍菇第一」

▲▼foodpanda公開稱霸台中的「咖哩3冠王」（圖／foodpanda提供）

▲外送平台年度10大外送美食、生鮮公開。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送服務愈來愈便利，美食、家具、家電或文件都可以透過外送解決。foodpanda、Uber Eats公布去年最夯10大熱門外送榜單，珍奶、鍋貼分別搶下美食冠軍寶座，生鮮雜貨則是礦泉水、金針菇最受歡迎。

foodpanda 2025年美食外送TOP10冠軍是「珍珠奶茶」，接下來依序是水餃、烏龍綠茶、雞排、優多綠茶、鍋貼、鮮肉包、車輪餅、咖哩飯、蔥抓餅加蛋。

生鮮雜貨榜熱銷品以「即時補貨」為下單目的，如礦泉水、豆漿、氣泡水、棉花棒、無糖綠茶名列前茅，緊接著為牛奶、雞蛋、洋芋片以及油品、調味料等。

▲▼Uber Eats「10大台味」限時買1送1。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats美食外送由鍋貼最受歡迎。（示意圖／Uber Eats提供）

Uber Eats 2025年美食外送前10中「鍋貼」最熱門，再來依序是薯條、雞塊、水餃、排骨飯、牛丼、鬆餅、蔥抓餅、肉蛋吐司、滷肉飯，改寫去年前3名火鍋、粥品、功夫麵榜單；人氣美食類別則由台式美食串燒奪冠，第2、3名分別為韓式燒烤料理、健康沙拉料理，像是波奇碗穩坐健康餐首選，訂購量是第2名墨西哥起司雞飯的17倍。

生鮮雜貨部分金針菇搶下冠軍寶座，再來是有機鴻喜菇、進口洋蔥、翠玉娃娃菜、紐西蘭陽光金圓頭奇異果、高麗菜、中華超嫩豆腐、有機雪白菇、義美傳統料理板豆腐，相較去年榜單，豆腐、菇類皆為新進榜品項。

