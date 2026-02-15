　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商推「個人化開運鮮食」　單人、小家庭也能吃豐盛年菜

▲▼超商春節鮮食。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN主打個人化開運鮮食，單人或小家庭過年十分方便。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

農曆春節不一定家家戶戶都準備整桌年菜，7-ELEVEN、全家便利商店特別針對小家庭、個人過年族群，推出「開運鮮食料理」，主打份量剛好、省去準備時間，無論是加菜或自己吃都有年味。此外針對國道服務區門市也加強備貨，同時還有禮盒優惠。

▲▼超商春節鮮食。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出多款春節鮮食。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●個人化開運鮮食

7-ELEVEN主打個人化精緻開運鮮食，像是早餐或輕食時段，可選擇明太子小龍蝦沙拉堡、XO醬珠貝新極上飯糰等較有存在感的品項；想應景討個好兆頭，黑糖發糕、古早味蛋糕與紅龜粿等年節點心也同步回歸。

甜點部分，則聯名台中名店L.Z. DESSART，由世界甜點冠軍陳立喆主廚監製，推出「金沙雪椪」等應景烘焙。即日起至3月3日，購買指定商品可享「第2件省10元」優惠，適合想對自己好一點，又不想準備太多的人。

▲▼7-ELEVEN推出「馬上富貴紅龜粿」、「金沙雪椪」，開運烘焙甜點指定品第二件省10元。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「馬上富貴紅龜粿」、「金沙雪椪」，開運烘焙甜點指定品第二件省10元。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「馬上富貴紅龜粿」、「金沙雪椪」，開運烘焙甜點指定品第二件省10元。（圖／業者提供）

●禮盒超過200款

年節送禮選項上也提供更多彈性，門市禮盒超過200款，其中約7成為獨家販售，價格帶從百元到千元不等，方便依預算挑選。春節期間熱賣的類型以休閒食品、肖像禮盒、星巴克禮盒為主，星巴克禮盒專區推出多款選擇，包括法蘭酥附雙杯提袋禮盒、星意納福禮盒、雙味杏仁捲與肉鬆捲禮盒等。

臨時需要採買水果禮盒的民眾，即日起至2月28日，也可在指定國道休息站、Fresh門市，買到現貨水果禮盒，指定組合「任兩件85折」。

▲▼超商春節鮮食。（圖／業者提供）

▲門市禮盒超過200款。（圖／業者提供）

●國道補給

7-ELEVEN也針對返鄉與出遊車潮加強國道服務區應變，旗下經營的清水、泰安、東山、新仁德與關廟等5大國道服務區，已提前透過延長營業時間、增加休憩座位與停車空間，並增設期間限定的地方名特產櫃位，提供用路人即時補給與休息需求。

同時首度串聯推出「春遊集章趣」活動，2月14日至2月22日，民眾於任一服務區單日單筆消費滿711元，憑發票與載具即可參加集章，掃碼加入指定LINE帳號集滿5點，可兌換CITY CAFE咖啡券1張（限5大服務區使用），數量有限，送完為止。

▲▼超商春節鮮食。（圖／業者提供）

▲全家今年推出6款「開運鮮食」。（圖／業者提供）

★全家

●開運鮮食

全家今年推出6款「開運鮮食」，直接把年節常見的大菜直接做成一人份、可微波的熟食，像是每份可吃到2顆鮑魚的「鮑滿福氣中華燴麵」售價99元；搭配大雞腿的「蒜滷財運大吉腿油飯」售價129元。

以福氣魚與紅燒獅子頭為雙主菜的「四喜開運便當」售價109元；以及「鴻運番茄湯麵」99元、「黃金雙層鱈魚招財堡」75元，讓不想開伙的人，也能吃到有象徵意義的過年料理。

過年餐桌上常見的烏魚子，全家也改成更方便入口的形式，「紅運烏魚子紹興飯糰」將烏魚子包入飯糰內餡，帶有淡淡紹興酒香，售價52元；一口烏魚子則將烏魚子切成單片包裝，即開即食，原價85元，新春優惠價79元。另推出限量「黑金配」組合，搭配阿里山極選綜合咖啡中杯美式或拿鐵，可享39元加價購。

▲▼超商春節鮮食。（圖／業者提供）

▲香菜鮮食也持續販售。（圖／業者提供）

此外，全家也延續話題口味路線，販售香菜系新品「辣味香菜雞肉義大利麵」，以香菜為醬汁基底，搭配匈牙利雞胸排，售價99元。「香菜蝦蝦捲」則以甜菜根餅皮包裹香菜、蝦仁與蔬菜，走清爽路線，售價65元，提供不想吃太油膩的另一種選擇。

●國道補給

因應春節返鄉與出遊車潮，全家於國道與快速道路服務區同步加強備貨，熟食、禮盒、飲品與日用品數量均較平日增加。2月14日至22日連假期間，新營、石碇、蘇澳與三義車亭服務區，當日累積消費滿688元可兌換指定飲品，滿1,288元可參加500元禮物卡抽獎；台61線口湖與新豐休息站，也推出單筆消費滿388元贈好禮活動，方便返鄉與出遊途中隨時補給。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南人妻以為老公在家！突接警通知「夫燒成焦屍」心碎了
叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日
快訊／承德路公車狂冒煙！司機急停車滅火
勇敢報警！　28歲華裔女「告男友性侵」隔日遭爆頭亡
164公里火球男震撼春訓　洋基看好升大聯盟：接到很多電話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商推「個人化開運鮮食」　單人、小家庭也能吃豐盛年菜

全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

超市量販「新春福袋懶人包」　抽367萬保時捷、88萬金條

2大外送平台春節優惠懶人包　美食買1送1、外帶自取下殺1折

全聯連5天提早打烊、好市多初一休　超市量販春節營業時間一次看

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

超商推「個人化開運鮮食」　單人、小家庭也能吃豐盛年菜

全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

超市量販「新春福袋懶人包」　抽367萬保時捷、88萬金條

2大外送平台春節優惠懶人包　美食買1送1、外帶自取下殺1折

全聯連5天提早打烊、好市多初一休　超市量販春節營業時間一次看

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

買彩券時「強迫症」買放不整齊那張　台北男幸運刮中百萬

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士　自撞電桿噴飛亡

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

你都落選了...許智傑緊跟發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

北捷板南線「3大新措施」全面上路！一票通勤族大讚：太貼心

才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路上

【怎麼加速的？】自動推車當車開 載著小孩過馬路！

消費熱門新聞

超市量販「福袋懶人包」初一限量開賣

超市量販「春節營業時間」一次看

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

好市多新高雄店掛上招牌　1410個汽機車位「全台最多」

7-11推「秤重巧克力」、全家夯品買1送1

最新民調揭火鍋回訪指標　「聚日式鍋物」拿下品牌推薦首選　美味、穩定、日式儀式感是關鍵

2大外送平台春節優惠懶人包　美食買1送1、外帶自取下殺1折

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

全網問爆「這隻小馬哪裡買」？

老顧客吃不膩的古早味排肉便當

神級家電Panasonic電子衣櫥「3大救援術」讓衣物無限復活

Coupang酷澎春節送禮不打烊　最快隔日到貨

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

更多熱門

相關新聞

收到新鈔「絕對先揉爛」！店員曝原因：無敵困擾

收到新鈔「絕對先揉爛」！店員曝原因：無敵困擾

過年許多人會把新鈔花掉，但對店員來說是個惡夢！一名女網友表示，只要收到全新鈔票，她第一個動作就是「先揉爛再說」，因為新錢太滑又容易黏在一起，一不小心就會數錯張數，甚至得自己賠錢，貼文曝光後，掀起同行點頭回應，「少錢就要賠錢，沒必要讓風險因為好看而損失！」

過年最怕哪道年菜？一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

過年最怕哪道年菜？一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

過年必備「媽媽級生活小幫手」

過年必備「媽媽級生活小幫手」

林美燕攜手長載實業送暖360份年菜慰勞警消

林美燕攜手長載實業送暖360份年菜慰勞警消

被提醒站旁邊一點　醉漢茶葉蛋攻擊

被提醒站旁邊一點　醉漢茶葉蛋攻擊

關鍵字：

超商年菜超商年菜開運鮮食

讀者迴響

熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面