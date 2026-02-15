超商推「個人化開運鮮食」　單人、小家庭也能吃豐盛年菜





▲7-ELEVEN主打個人化開運鮮食，單人或小家庭過年十分方便。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

農曆春節不一定家家戶戶都準備整桌年菜，7-ELEVEN、全家便利商店特別針對小家庭、個人過年族群，推出「開運鮮食料理」，主打份量剛好、省去準備時間，無論是加菜或自己吃都有年味。此外針對國道服務區門市也加強備貨，同時還有禮盒優惠。

▲7-ELEVEN推出多款春節鮮食。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●個人化開運鮮食

7-ELEVEN主打個人化精緻開運鮮食，像是早餐或輕食時段，可選擇明太子小龍蝦沙拉堡、XO醬珠貝新極上飯糰等較有存在感的品項；想應景討個好兆頭，黑糖發糕、古早味蛋糕與紅龜粿等年節點心也同步回歸。

甜點部分，則聯名台中名店L.Z. DESSART，由世界甜點冠軍陳立喆主廚監製，推出「金沙雪椪」等應景烘焙。即日起至3月3日，購買指定商品可享「第2件省10元」優惠，適合想對自己好一點，又不想準備太多的人。

▲▼7-ELEVEN推出「馬上富貴紅龜粿」、「金沙雪椪」，開運烘焙甜點指定品第二件省10元。（圖／業者提供）

●禮盒超過200款

年節送禮選項上也提供更多彈性，門市禮盒超過200款，其中約7成為獨家販售，價格帶從百元到千元不等，方便依預算挑選。春節期間熱賣的類型以休閒食品、肖像禮盒、星巴克禮盒為主，星巴克禮盒專區推出多款選擇，包括法蘭酥附雙杯提袋禮盒、星意納福禮盒、雙味杏仁捲與肉鬆捲禮盒等。

臨時需要採買水果禮盒的民眾，即日起至2月28日，也可在指定國道休息站、Fresh門市，買到現貨水果禮盒，指定組合「任兩件85折」。

▲門市禮盒超過200款。（圖／業者提供）

●國道補給

7-ELEVEN也針對返鄉與出遊車潮加強國道服務區應變，旗下經營的清水、泰安、東山、新仁德與關廟等5大國道服務區，已提前透過延長營業時間、增加休憩座位與停車空間，並增設期間限定的地方名特產櫃位，提供用路人即時補給與休息需求。

同時首度串聯推出「春遊集章趣」活動，2月14日至2月22日，民眾於任一服務區單日單筆消費滿711元，憑發票與載具即可參加集章，掃碼加入指定LINE帳號集滿5點，可兌換CITY CAFE咖啡券1張（限5大服務區使用），數量有限，送完為止。

▲全家今年推出6款「開運鮮食」。（圖／業者提供）

★全家

●開運鮮食

全家今年推出6款「開運鮮食」，直接把年節常見的大菜直接做成一人份、可微波的熟食，像是每份可吃到2顆鮑魚的「鮑滿福氣中華燴麵」售價99元；搭配大雞腿的「蒜滷財運大吉腿油飯」售價129元。

以福氣魚與紅燒獅子頭為雙主菜的「四喜開運便當」售價109元；以及「鴻運番茄湯麵」99元、「黃金雙層鱈魚招財堡」75元，讓不想開伙的人，也能吃到有象徵意義的過年料理。

過年餐桌上常見的烏魚子，全家也改成更方便入口的形式，「紅運烏魚子紹興飯糰」將烏魚子包入飯糰內餡，帶有淡淡紹興酒香，售價52元；一口烏魚子則將烏魚子切成單片包裝，即開即食，原價85元，新春優惠價79元。另推出限量「黑金配」組合，搭配阿里山極選綜合咖啡中杯美式或拿鐵，可享39元加價購。

▲香菜鮮食也持續販售。（圖／業者提供）

此外，全家也延續話題口味路線，販售香菜系新品「辣味香菜雞肉義大利麵」，以香菜為醬汁基底，搭配匈牙利雞胸排，售價99元。「香菜蝦蝦捲」則以甜菜根餅皮包裹香菜、蝦仁與蔬菜，走清爽路線，售價65元，提供不想吃太油膩的另一種選擇。

●國道補給

因應春節返鄉與出遊車潮，全家於國道與快速道路服務區同步加強備貨，熟食、禮盒、飲品與日用品數量均較平日增加。2月14日至22日連假期間，新營、石碇、蘇澳與三義車亭服務區，當日累積消費滿688元可兌換指定飲品，滿1,288元可參加500元禮物卡抽獎；台61線口湖與新豐休息站，也推出單筆消費滿388元贈好禮活動，方便返鄉與出遊途中隨時補給。