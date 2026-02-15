自由得來不易！春節連假走進歷史現場　感受台灣民主綻放歷程

▲中正紀念堂。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

農曆春節連假到來，中正紀念堂將於年初二（18日）開園，邀請民眾參觀《自由花蕊》常設展，透過五個單元串連世界民主浪潮與臺灣爭取言論自由的歷程，從噤聲年代的壓迫到當代民主的綻放，呈現威權創傷與記憶傳承，理解自由得來不易，並共同思索守護民主的未來責任。

行政院人權及轉型正義處表示，文化部所屬國家人權博物館在春節期間也推出一系列精彩展覽與新春活動，並於初三（2月19日）開園。民眾不僅可以欣賞多檔主題展覽，還有豐富的互動體驗、文化幣打卡贈禮與消費優惠，以及深受親子喜愛的「Muse大玩家」集章兌獎活動，歡迎民眾利用春節假期前來園區走春、看展、看電影，一同探索人權歷史與文化。展覽主題包括：

一、《白色恐怖歷史現場－白色恐怖景美紀念園區主題展》：透過「關於威權體制」、「政治犯與景美園區」、「轉型正義在臺灣」，完整呈現臺灣威權體制的發展脈絡，更進一步展現不同世代面對威權所採取的抵抗行動，並搭配「獄外之囚」與「遲來的遺書」兩檔展中展，呈現政治受難者不屈於威權的意志，以及身為受難者家屬同樣面臨人權遭受侵害的處境。

二、《突破封鎖線 戰後黑名單特展》：結合歷史情境及互動裝置，以真實人物故事文本串聯，觀眾可在入口處抽取人物小卡，經過「證照查驗台」後，便可開啟一場「黑名單」沉浸式探索之旅，了解「黑名單」制度及其運作方式，進一步認識威權統治時期對於人身自由的迫害，以及當時許多海外「政治難民」想方設法「突破封鎖線」闖關回臺，只為回到臺灣，為這塊土地上的人民爭取民主自由而發聲。

三、《民主的種子－人權海報設計展》：展示韓國民主化運動紀念事業會「民主海報計畫」裡來自全球知名平面設計師所創作的100件人權主題作品，以及國家人權委員會2022年至2024年「人權海報設計競賽」34件得獎作品，與1978年戒嚴時期由黨外人士設計的《人權》海報，呈現臺灣在地脈絡，一同看見視覺語言如何跨界對話、關懷社會，參與民主實踐。

四、《真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事》：從毛利人登陸紐西蘭談起，及至18世紀面對陸續到來的歐洲墾殖者，雙方從貿易、合作到衝突的多重互動，再到與英國殖民者簽署獨立宣言及《懷唐伊條約》後，經歷土地、語言及文化的快速流失，在經濟與社會層面都遭到不平等的歧視性對待。

行政院人權處指出，除了展覽外，亦有威尼斯影展得獎作品《無法離開的人》免費放映活動，本片融合多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書穿越歷史與時間、跨越國界與世代，經由VR沉浸式體驗，期待喚起不同世代對這段歷史以及人權議題的共感。春節連假期間可預約觀賞日期為2/14、2/15、2/19-22。

行政院人權處也提到，「安康接待室」位於新店安坑，1974年至1987年間曾是調查局秘密偵訊空間，解嚴後被世人遺忘，2009年經媒體揭露後，社會大眾才被知曉這神秘的所在。2022年被審定為不義遺址，並經新北市政府指定為市定古蹟，是轉型正義教育的重要場所。「安康接待室」將在春節期間2/14、2/15、2/19、2/21、2/22各提供一場導覽。

行政院人權處表示，春節連假期間誠摯邀請民眾走出家門、走進園區，在走春看展的同時，回顧臺灣民主與人權發展的歷程，期盼透過文化行動，讓歷史記憶及人權教育在節慶期間融入日常生活，感受民主與自由的生活得來不易，並作為共同思考民主未來的重要起點。相關展覽與春節期間開園時間、導覽與活動資訊，詳情請持續關注國家人權博物館官網、臉書專頁及中正紀念堂官網。