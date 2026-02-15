　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

24歲腦萎縮如70歲！英國最年輕失智患者逝世　母淚捐腦遺愛

▲▼ 。（圖／翻攝自andreyarham.muchloved.com）

▲ 雅罕診斷出失智時僅22歲，24歲逝世。（圖／翻攝自andreyarham.muchloved.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國諾福克郡24歲男子雅罕（Andre Yarham）據信為國內最年輕的失智症患者，去年聖誕節期間不幸病逝。他將大腦捐贈給醫學研究，盼能幫助更多家庭對抗這種「最殘酷的疾病」。

BBC報導，雅罕在23歲生日前一個月被診斷出罹患額顳葉型失智症，這是由蛋白質突變引起的罕見疾病。根據英國失智症協會統計，額顳葉型失智症僅占所有失智症患者的5%左右。

母親察覺異狀　行為健忘出現變化

雅罕49歲的母親費爾本（Samantha Fairbairn）描述，她最早在2022年11月再婚後不久發現兒子的行為出現變化，不僅開始健忘，有時還會做出不恰當的行為，「有天他進城要買東西，他本來打算去商店，結果卻決定去搭公車。」

諾福克與諾里奇大學醫院的掃描顯示雅罕的大腦異常萎縮，後來在劍橋阿登布魯克醫院確診為失智症，MRI掃描結果顯示他的大腦比實際年齡老了幾十歲，幾乎相當於70歲老人。

確診後情緒複雜　疾病未奪走兒子笑容

費爾本回憶，得知診斷結果時她「感受到各種情緒，有憤怒、有悲傷——為他感到悲傷」，但也強調「直到生命最後階段，疾病都不曾奪走兒子的個性、幽默感和他的笑容」，儘管他在病逝前一個月已失去說話的能力，只能發出一些聲音，「但你還是能聽到他的笑聲。」

病情急速惡化　聖誕節期間離世

去年9月入住照護機構時，雅罕還能緩慢行走，但一個多月後就必須靠輪椅行動，12月27日在諾里奇普莉希拉培根安寧病房逝世，大腦已捐贈給阿登布魯克醫院進行研究。

費爾本警告，「失智是一種非常殘酷的疾病，我不希望任何人經歷這種事」，她同意受訪便是希望人們認知到「失智症不挑年齡」，對於捐出兒子大腦的決定則表示，「如果未來這能幫助其他家庭和親人多相處幾年，那就值得了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月
偷查同事年終...炫耀下場慘了
割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白
直擊／陳楚河現身了！吳敦告別式「大批警力戒備」
《陽光女子》登台影史票房冠軍！　打破《海角7號》18年紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

24歲腦萎縮如70歲！英國最年輕失智患者逝世　母淚捐腦遺愛

俄恐怖酷刑！戴面罩迫窒息、電擊生殖器　他囚2年「骷髏」模樣曝

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

勇敢報警竟成催命符！　她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

歐洲5國控納瓦尼遭「箭毒蛙」毒殺！　俄羅斯嗆：政治作秀

大掃除必看！5物品「最難斷捨離」　專家傳授丟棄心法：別再囤了

美軍發動10波攻擊！轟炸敘利亞ISIS多處據點　報復伏殺美軍

快訊／道頓堀3人遭砍！17歲男「胸部中刀」不治　20歲嫌落網

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

24歲腦萎縮如70歲！英國最年輕失智患者逝世　母淚捐腦遺愛

俄恐怖酷刑！戴面罩迫窒息、電擊生殖器　他囚2年「骷髏」模樣曝

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

勇敢報警竟成催命符！　她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

歐洲5國控納瓦尼遭「箭毒蛙」毒殺！　俄羅斯嗆：政治作秀

大掃除必看！5物品「最難斷捨離」　專家傳授丟棄心法：別再囤了

美軍發動10波攻擊！轟炸敘利亞ISIS多處據點　報復伏殺美軍

快訊／道頓堀3人遭砍！17歲男「胸部中刀」不治　20歲嫌落網

快訊／彰化東螺溪驚見「1女浮水面」！　面部朝下明顯死亡

黑幫鬥毆！角頭拿摺疊刀刺死助陣男　法院認防衛過當判7年6月

男獨攀八仙山墜崖喪命！地形險惡搬運困難　今午黑鷹吊掛後送

許富凱小年夜報喜！　「新歌勇奪冠軍寶座」感動發聲

唐宮夜宴不再！河南春晚翻車　網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

基隆中正區民宅火警！現場一片焦黑　疑「電線走火」釀禍

好奇同事年終…彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶　偷偷炫耀遭法辦

南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

國際熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

即／道頓堀17歲男遭刺亡　20歲嫌落網

道頓堀濺血　3少年遭砍倒「固力果」看板下

2026最強護照出爐！　台灣第32名進步了

5國聯手認定：普丁政敵納瓦尼遭毒殺！

「6萬鈔票氣球」手滑飛走　男友跪地痛哭

外媒爆：台積電恐需加碼投資1000億美元

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔「4人同居」54年

歐日車可能跟進美產車　施壓零關稅

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

五角大廈突撤中國軍企名單　更新1hr下架

《哈拉猛男》勞勃許奈德結緣台灣　挺1.25兆軍購：美國與台灣同在

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

好萊塢大咖男星公開挺台灣軍購！

更多熱門

相關新聞

春節相聚　部桃：長輩失智早期徵兆不可忽視

春節相聚　部桃：長輩失智早期徵兆不可忽視

農曆春節年假，是家人相聚的日子，長時間密集相處之下，部分長輩出現的變化，未必只是單純老化，而可能是失智症的早期徵象！衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文14日提醒，失智症初期表現不一定是明顯健忘，而常先出現情緒、行為與判斷力的改變，容易被家人誤以為只是年紀大了，延誤評估與介入時機。

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

71歲林美照自稱「花60萬修復腦神經」　醫：沒有醫學實證

71歲林美照自稱「花60萬修復腦神經」　醫：沒有醫學實證

外出沒關貓門　女地板出現「人手大神秘爪印」

外出沒關貓門　女地板出現「人手大神秘爪印」

關鍵字：

失智症年輕患者大腦捐贈額顳葉型英國

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面