24歲腦萎縮如70歲！英國最年輕失智患者逝世　母淚捐腦遺愛

▲ 雅罕診斷出失智時僅22歲，24歲逝世。（圖／翻攝自andreyarham.muchloved.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國諾福克郡24歲男子雅罕（Andre Yarham）據信為國內最年輕的失智症患者，去年聖誕節期間不幸病逝。他將大腦捐贈給醫學研究，盼能幫助更多家庭對抗這種「最殘酷的疾病」。

BBC報導，雅罕在23歲生日前一個月被診斷出罹患額顳葉型失智症，這是由蛋白質突變引起的罕見疾病。根據英國失智症協會統計，額顳葉型失智症僅占所有失智症患者的5%左右。

母親察覺異狀 行為健忘出現變化

雅罕49歲的母親費爾本（Samantha Fairbairn）描述，她最早在2022年11月再婚後不久發現兒子的行為出現變化，不僅開始健忘，有時還會做出不恰當的行為，「有天他進城要買東西，他本來打算去商店，結果卻決定去搭公車。」

諾福克與諾里奇大學醫院的掃描顯示雅罕的大腦異常萎縮，後來在劍橋阿登布魯克醫院確診為失智症，MRI掃描結果顯示他的大腦比實際年齡老了幾十歲，幾乎相當於70歲老人。

確診後情緒複雜 疾病未奪走兒子笑容

費爾本回憶，得知診斷結果時她「感受到各種情緒，有憤怒、有悲傷——為他感到悲傷」，但也強調「直到生命最後階段，疾病都不曾奪走兒子的個性、幽默感和他的笑容」，儘管他在病逝前一個月已失去說話的能力，只能發出一些聲音，「但你還是能聽到他的笑聲。」

病情急速惡化 聖誕節期間離世

去年9月入住照護機構時，雅罕還能緩慢行走，但一個多月後就必須靠輪椅行動，12月27日在諾里奇普莉希拉培根安寧病房逝世，大腦已捐贈給阿登布魯克醫院進行研究。

費爾本警告，「失智是一種非常殘酷的疾病，我不希望任何人經歷這種事」，她同意受訪便是希望人們認知到「失智症不挑年齡」，對於捐出兒子大腦的決定則表示，「如果未來這能幫助其他家庭和親人多相處幾年，那就值得了。」