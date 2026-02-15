騎士攜毒心虛「假問路」　安全帽帶沒繫露餡再驗出毒駕

▲林男藏毒遇警假裝問路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名林姓男子帶著毒品準備訪友，見到巡邏員警時因過於心虛，竟突發奇想「假裝問路」試圖撇清嫌疑，卻因眼神閃爍且安全帽帶未繫，反而引起警方疑心。員警深入盤查後，不僅在他機車置物箱內搜出安非他命，還驗出毒駕上路，訊後依毒品及公共危險罪（毒駕）移送偵辦。

▼警方在他機車置物箱內搜出安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

去年12月18日下午5時許，海山警分局文聖派出所警員王韋堯、鍾毅憲巡邏經過文化路二段巷弄時，突遭一名騎乘機車的林姓男子攔下。林男語氣焦急地詢問「這附近哪裡可以停車？」員警發現林男雖然主動搭話，但眼神不斷飄移、神色緊張，且安全帽扣環鬆脫未繫。讓警方直覺有異，隨即要求其停靠路邊受檢。

面對警方的細心盤查，林男臉色大變。員警隨後在機車置物箱內發現一包可疑的白色粉末，經現場毒品初步篩檢，確認為二級毒品安非他命。據了解，林男當天原本要到板橋找朋友，遠遠看到警察巡邏，因自知隨身帶毒，心虛之下心生一計：以為主動找警察「問路」，能表現得像守法市民以躲避查緝，沒想到緊張的肢體語言反而成了逮捕他的關鍵。

除了持有毒品，警方懷疑林男神情恍惚恐涉及毒駕，隨即對其實施毒品唾液快篩。檢測結果出爐，赫然呈現安非他命陽性反應，全案訊後依公共危險（毒駕）及違反毒品罪移送新北地檢署偵辦。