立院風水寶地曝光　同層4立委拿2026選戰門票拚「市長樓」歷史

▲中興11樓向來大選戰績剽悍。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣社會風水之說盛行，尤其選舉定勝敗的國會，許多政治人物篤信風水，每四年選舉結束後，立委就任時都要挑挑揀揀選位置、看方位，近兩年雖沒有選戰，在蔣萬安、陳其邁、吳志揚曾待過的「中興11樓」，這次有綠委陳亭妃、賴瑞隆在民進黨內初選出線、王美惠也被徵召參選嘉義市長，3人代表民進黨征戰2026大選，同樣位於11樓的前白委黃國昌也投入新北市長選戰，有望創造市長樓美名。

立法院共有113名立法委員，而立委國會辦公室分散於12層樓高的中興大樓、4層樓的青島一館、2層樓的青島二館。選舉時，有樓層幾乎滅團也有部分樓層「全壘打」，是否地靈人傑屬鬼神之說，但也成為不少委員及助理私下趣談。

像是「青島二館」立委辦公大樓讓許多較迷信的委員避之唯恐不及，由於過去常有立委爭取連任失利，一直被認為風水不佳，不少人抽到後也會選擇私下交換，整館只有七連霸原民立委高金素梅始終屹立不搖。

而青島一館素有「縣長館」美名，2020年國會曾經創下100％連任率的佳績，且自2001年以來，出現超過10位縣長，包括2001年的台東縣長徐慶元、嘉義縣長陳明文；2005年的台北縣長周錫瑋、苗栗縣長劉政鴻、嘉義市長黃敏惠、屏東縣長曹啟鴻；2009年的新竹縣長邱鏡淳、嘉義縣長張花冠、台東縣長黃健庭，2018年的台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、金門縣長楊鎮浯，他們立委任內的研究室都位於青島一館，該處被許多委員視為風水寶地。

中興大樓11樓也被視為風水寶地，台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁、前桃園市長吳志揚過去國會辦公室皆坐落此處，此次2026年底縣市長選舉的前哨戰—黨內初選，中興11樓戰績同樣剽悍，陳亭妃、賴瑞隆分別在民進黨內初選出線、王美惠被徵召參選嘉義市長，前民眾黨立委黃國昌也投入新北市長選戰。

對於這塊風水寶地，陳亭妃日前受訪時回應，這麼剛好喔？也很謝謝，如果這真的是風水寶地，就感謝。

然而，風水之說僅供參考，若要成功連任甚至更上層樓，還是需要勤跑基層、專業問政，取得人民大力支持，否則就算八字再重、風水再好也難逃敗選命運。