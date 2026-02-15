　
大陸 大陸焦點 特派現場

用「吸管」喝水能更補水？陸專家嘆：連續吞嚥錯覺，恐藏多項隱憂

。（圖／pixabay）

▲多數人習慣用吸管喝水。（示意圖／pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

吸管被不少人視為「喝水好幫手」，不僅方便，還有人認為用吸管能在不知不覺中喝下更多水。不過，陸專家提醒，從健康角度來看，吸管並不適合作為日常、長期使用的飲水工具，過度依賴反而可能帶來隱憂。

據《生命時報》報導，陸軍軍醫大學陸軍特色醫學中心（大坪醫院）健康管理科主任徐霞指出，用吸管喝水之所以讓人覺得「喝得比較多」，主要是因為吮吸動作具有連續性，容易在不自覺中喝完整杯水，產生「喝水效率變高」的錯覺。

專家說明，口乾感受來自味覺末端神經，小口、緩慢吞嚥反而更容易讓口腔產生濕潤感，達到解渴效果。因此，使用吸管小口喝水，對於經常感到口乾的人，確實可能短暫改善不適，但這與喝水的節奏有關，並非吸管本身具有讓人多喝水的特殊功能。

▲玻璃吸管。（圖／VCG）

▲玻璃吸管。（圖／VCG）

報導也指出，長期使用吸管喝水，可能帶來多項健康風險。北京清潔協會專家郭娜表示，吸管內部狹窄彎曲，尤其是固定在杯蓋上的重複使用款式，不易徹底清潔，水分與口腔細菌殘留後，容易滋生菌膜，形成衛生死角。若使用的是品質較差的塑膠吸管，遇到熱水還可能釋放有害物質，增加健康風險。

此外，吮吸時容易連同空氣一併吞入，長期可能導致腹脹、打嗝甚至腹痛。若飲用含糖飲料，吸管順暢的吸入方式，也可能讓人不自覺攝取過多糖分與熱量，不利體重與血糖控制。部分專家也提醒，頻繁使用吸管會反覆牽動唇部肌肉，可能加深唇周與臉部細紋。

報導提醒，有3類族群不建議使用吸管。首先是65歲以上長者，因吞嚥反射與肌群協調能力下降，使用吸管時進水速度較難控制，增加嗆咳風險。其次是慢性阻塞性肺病患者，因肺功能與吞嚥肌力較弱，使用吸管更容易出現吞嚥障礙。第三則是換牙期兒童，長期用力吮吸，可能對顎骨發育與牙齒排列造成不良影響。

▲不銹鋼吸管。（圖／CFP）

▲不銹鋼吸管。（圖／CFP）

專家也特別提醒，避免用吸管喝熱水。相較直接飲用，吸管會讓熱水集中流向口腔特定區域，更容易造成燙傷。

在使用建議方面，專家指出，日常僅在塗口紅、運動中，或飲料瓶口不易清潔時，才有使用吸管的必要。若需使用，應選擇玻璃、不鏽鋼或優質矽膠等食品級材質，並避免結構複雜、難以清洗的款式。

每次使用後應立即清洗吸管內部，定期搭配吸管刷進行深度清潔，必要時可用沸水、食品級消毒片或稀釋醋水消毒。若發現異味、霉斑或清洗後仍有污漬，應立即更換，以降低健康風險。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

吸管飲水口腔細菌飲水習慣

