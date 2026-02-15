全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

▲全台炸雞品牌春節營業時間有調整。（示意圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

過年吃炸雞別撲空！全台各連鎖炸雞品牌春節營業時間多有調整，NENE CHICKEN內湖成功店今天開始休息，中和景平店連休8天最久；其他品牌也有縮短開門時間，消費者要多加注意。

▲橋村炸雞台中民權店除夕營業至下午5時，其餘商場門市依商場營業時間為主。（圖／業者提供）

★本村炸雞

●北車店、微風南山店、台南新光小北店、台中新光店：2月16日營業至晚上6時；2月17日起正常營業。

●重慶南店、中山店：2月16日至2月18日暫停營業；2月19日起正常營業。

★橋村炸雞

橋村炸雞台中民權店2月16日（除夕）營業至下午5時，2月17日起正常營業；其餘商場門市依各商場營業時間為主。

★bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN全台門市2月16日（除夕）最早4時、最晚6時閉店；其餘春節營業時間可至官網查詢。

★起家雞

起家雞全台門市春節皆有調整營業時間，其中東海福科店最長連休5天，詳細春節營業時間可至官網查詢。

★NENE CHICKEN

●士林大南店、汐止中興店、永春店、信義莊敬店：正常營業

●臺大醫院店、三重文化店：2月17日、2月18日休息

●內湖成功店：2月15日至2月21日休息

●師大店、台南東寧店：2月16日至2月18日休息

●楊梅環東店：2月16日至2月20日休息

●中和景平店：2月16日至2月23日休息

●左營裕誠店：2月17日至2月19日休息

●彰化中正店：2月17日至2月23日休息

●新莊復興店：2月19日至2月23日休息

▲Popeyes有3門市除夕起連休4天。（圖／記者蕭筠攝）

★德克士脆皮炸雞

●除夕（2月16日）：全台門市營業至下午3時（板橋新埔、永和中正店延長服務至下午4時）

●初一至初四（2月17日至2月20日）：全台門市上午11時開門、晚上8時結束營業（僅重慶南店營業至晚上6時30分；小巨蛋、中壢中山店至晚上7時）

●初五（2月21日）起：全台門市正常營業

★德州美墨炸雞

●天母店：2月16日起至2月20日暫停營業；2月21日起正常營業。

●京站店、統一DREAM PLAZA店：2月16日營業時間改為上午11時至晚上6時；2月17日起正常營業。

●微風南山店：2月16日休息；2月17日起正常營業。

★Popeyes

●台北許昌、台北光復、台大公館店：2月16日至2月19日暫停營業；2月20日起正常營業。

●台北101店：2月16日營業至晚上6時；2月17日起正常營業。