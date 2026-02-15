　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

▲本村炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲全台炸雞品牌春節營業時間有調整。（示意圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

過年吃炸雞別撲空！全台各連鎖炸雞品牌春節營業時間多有調整，NENE CHICKEN內湖成功店今天開始休息，中和景平店連休8天最久；其他品牌也有縮短開門時間，消費者要多加注意。

▲「橋村炸雞」2號店11月2日於台北101 B1美食街開幕。（圖／橋村炸雞提供）

▲橋村炸雞台中民權店除夕營業至下午5時，其餘商場門市依商場營業時間為主。（圖／業者提供）

★本村炸雞
●北車店、微風南山店、台南新光小北店、台中新光店：2月16日營業至晚上6時；2月17日起正常營業。
●重慶南店、中山店：2月16日至2月18日暫停營業；2月19日起正常營業。

★橋村炸雞
橋村炸雞台中民權店2月16日（除夕）營業至下午5時，2月17日起正常營業；其餘商場門市依各商場營業時間為主。

★bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN全台門市2月16日（除夕）最早4時、最晚6時閉店；其餘春節營業時間可至官網查詢。

★起家雞
起家雞全台門市春節皆有調整營業時間，其中東海福科店最長連休5天，詳細春節營業時間可至官網查詢。

★NENE CHICKEN
●士林大南店、汐止中興店、永春店、信義莊敬店：正常營業
●臺大醫院店、三重文化店：2月17日、2月18日休息
●內湖成功店：2月15日至2月21日休息
●師大店、台南東寧店：2月16日至2月18日休息
●楊梅環東店：2月16日至2月20日休息
●中和景平店：2月16日至2月23日休息
●左營裕誠店：2月17日至2月19日休息
●彰化中正店：2月17日至2月23日休息
●新莊復興店：2月19日至2月23日休息

▲▼Popeyes光復店。（圖／記者蕭筠攝）

▲Popeyes有3門市除夕起連休4天。（圖／記者蕭筠攝）

★德克士脆皮炸雞
●除夕（2月16日）：全台門市營業至下午3時（板橋新埔、永和中正店延長服務至下午4時）
●初一至初四（2月17日至2月20日）：全台門市上午11時開門、晚上8時結束營業（僅重慶南店營業至晚上6時30分；小巨蛋、中壢中山店至晚上7時）
●初五（2月21日）起：全台門市正常營業

★德州美墨炸雞
●天母店：2月16日起至2月20日暫停營業；2月21日起正常營業。
●京站店、統一DREAM PLAZA店：2月16日營業時間改為上午11時至晚上6時；2月17日起正常營業。
●微風南山店：2月16日休息；2月17日起正常營業。

★Popeyes
●台北許昌、台北光復、台大公館店：2月16日至2月19日暫停營業；2月20日起正常營業。
●台北101店：2月16日營業至晚上6時；2月17日起正常營業。

02/12 全台詐欺最新數據

小年夜上午國道防7地雷路段　凌晨車流飆1.8倍

今天(15日)是小年夜，不少返鄉車流利用凌晨提早上國道，交通量為平常1.8倍，清晨國道大致順暢，不過越晚車越多，高公局預判，今天上午國道仍有7路段易塞。

陸客春節「棄日轉韓」暴增44%　明洞塞爆

春節連假首日視察路況　侯友宜責成交控中心全力備戰

春節連假東北角恐湧車潮　瑞芳警啟動人車分流疏導

春節前強力掃蕩　成功分局聯手海巡淨化東海岸治安

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

