生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園「月月掃」居家清理新模式 ！分散垃圾高峰　回收換好禮

▲桃園市環境管理處把年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」之常態清潔行動。（圖／市府環管處提供）

▲桃園市環境管理處把年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」之常態清潔行動。（圖／市府環管處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為改善春節前夕垃圾量暴增、清潔人力高度集中問題，桃園市環境管理處推出「好家在，有打掃」居家清理新模式，將傳統年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」常態清潔行動，結合每日、每月資源回收兌換機制，引導市民逐步完成居家整理，落實循環再利用理念。

▲桃園市環境管理處把年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」常態清潔行動，圖為懶人包說明。（圖／市府環管處提供）

▲桃園市環境管理處把年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」常態清潔行動，圖為懶人包說明。（圖／市府環管處提供）

環管處張書豪處長表示，過往年節前一週垃圾量短時間大量湧入，不僅民眾需排隊交付垃圾，也加重清潔隊員工作負擔。市府將原有每月第二個週六環境清潔日，升級為全市性的「輕掃日」，搭配一系列回收獎勵措施，鼓勵市民提早、分批清理，讓整理家園不再集中於年前最後關頭。

▲桃園市環管處轉型「日日隨手收、月月勤整理」常態清潔行動，民眾可將廢電池至超商兌換購物金折扣。（圖／市府環管處提供）

▲桃園市環管處轉型「日日隨手收、月月勤整理」常態清潔行動，民眾可將廢電池至超商兌換購物金折扣。（圖／市府環管處提供）

環管處指出，「月月掃」的概念是希望把清理環境變成生活一部分，而非年節前的壓力來源。透過制度化獎勵設計，讓市民在日常生活中完成回收與整理，不僅能輕鬆過好年，也能有效分散垃圾清運高峰。在每日兌換方面，環管處與統一超商、全家、萊爾富等超商通路合作，民眾可將家中廢乾電池、鋰電池及手機電池送至超商回收，每累積0.5公斤即可兌換購物折扣金還可參加抽獎活動；另還推動「菸蒂瓶兌換」，鼓勵民眾自備寶特瓶撿拾菸蒂，送至各區回收站即可兌換環保用品，提升環境整潔度。

▲桃園市環管處辦理二手市集，邀請市民，將仍具使用功能的物品帶至指定地點交流或再利用。（圖／市府環管處提供）

▲桃園市環管處辦理二手市集，邀請市民，將仍具使用功能的物品帶至指定地點交流或再利用。（圖／市府環管處提供）

此外，每月兌換活動則整合全市140處「桃樂資收站」，市民可就近交付資源回收物，兌換宣導品或市民卡加值金；同時辦理二手市集，邀請民眾將仍具使用功能的物品帶至指定地點交流或再利用，延長物品生命週期，落實循環經濟。

環管處強調，透過「月月掃」制度設計，市民可逐步完成居家整理，相較於集中式年終大掃除，更貼近實際生活節奏，也有助於建立長期且穩定的環境清理習慣。相關活動時間與兌換內容，將公告於「桃園環保局護守桃花源」Facebook 粉絲專頁。唯有市民共同參與，才能讓清潔成為日常習慣，讓桃園展現永續宜居城市風貌，在永續發展道路上持續前進，打造兼具環境友善與生活便利的城市。

桃園市府環管處、海資處改制揭牌

桃園市府環管處、海資處改制揭牌

桃園市長張善政今（2）日主持「桃園市環境管理處與海岸及資源循環工程處聯合揭牌暨處長布達典禮」，張善政表示，因應中央組織環保署升格為環境部，提升對環境管理重視，桃園市率全國之先，今年1月1日起環保局轄下二級機關「環境清潔稽查大隊」及「海岸管理工程處」分別改制為「環境管理處」及「海岸及資源循環工程處」，是環境改革的重要里程碑，也是打造健康、乾淨的宜居環境之一大助力，新單位將攜手努力邁向永續桃園。

桃市環管處月月掃居家清理分散年終大掃除

