桃園「月月掃」居家清理新模式 ！分散垃圾高峰　回收換好禮

▲桃園市環境管理處把年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」之常態清潔行動。（圖／市府環管處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為改善春節前夕垃圾量暴增、清潔人力高度集中問題，桃園市環境管理處推出「好家在，有打掃」居家清理新模式，將傳統年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」常態清潔行動，結合每日、每月資源回收兌換機制，引導市民逐步完成居家整理，落實循環再利用理念。

▲桃園市環境管理處把年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」常態清潔行動，圖為懶人包說明。（圖／市府環管處提供）

環管處張書豪處長表示，過往年節前一週垃圾量短時間大量湧入，不僅民眾需排隊交付垃圾，也加重清潔隊員工作負擔。市府將原有每月第二個週六環境清潔日，升級為全市性的「輕掃日」，搭配一系列回收獎勵措施，鼓勵市民提早、分批清理，讓整理家園不再集中於年前最後關頭。

▲桃園市環管處轉型「日日隨手收、月月勤整理」常態清潔行動，民眾可將廢電池至超商兌換購物金折扣。（圖／市府環管處提供）

環管處指出，「月月掃」的概念是希望把清理環境變成生活一部分，而非年節前的壓力來源。透過制度化獎勵設計，讓市民在日常生活中完成回收與整理，不僅能輕鬆過好年，也能有效分散垃圾清運高峰。在每日兌換方面，環管處與統一超商、全家、萊爾富等超商通路合作，民眾可將家中廢乾電池、鋰電池及手機電池送至超商回收，每累積0.5公斤即可兌換購物折扣金還可參加抽獎活動；另還推動「菸蒂瓶兌換」，鼓勵民眾自備寶特瓶撿拾菸蒂，送至各區回收站即可兌換環保用品，提升環境整潔度。

▲桃園市環管處辦理二手市集，邀請市民，將仍具使用功能的物品帶至指定地點交流或再利用。（圖／市府環管處提供）

此外，每月兌換活動則整合全市140處「桃樂資收站」，市民可就近交付資源回收物，兌換宣導品或市民卡加值金；同時辦理二手市集，邀請民眾將仍具使用功能的物品帶至指定地點交流或再利用，延長物品生命週期，落實循環經濟。

環管處強調，透過「月月掃」制度設計，市民可逐步完成居家整理，相較於集中式年終大掃除，更貼近實際生活節奏，也有助於建立長期且穩定的環境清理習慣。相關活動時間與兌換內容，將公告於「桃園環保局護守桃花源」Facebook 粉絲專頁。唯有市民共同參與，才能讓清潔成為日常習慣，讓桃園展現永續宜居城市風貌，在永續發展道路上持續前進，打造兼具環境友善與生活便利的城市。