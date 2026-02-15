春節聚會親戚愛比較　日本禪師分享「腳下照顧」安定內心

▲過年聚會時，親友聊天愛互相比較，日本禪師分享「腳下照顧」的心法。（圖／達志）

編按：春節團聚，親友久別重逢，本該是溫馨時刻，卻也難免互相比較。話題從工作、收入、成就一路延伸，有人暗自焦慮，也有人悄悄對照自己的人生進度。向上看，總覺得自己不夠好；向下比，又難免生出優越感。這種比較的焦慮，讓人偏離了原本的節日心情。

日本暢銷禪師作家枡野俊明在新書《別太把別人當回事》中，特別針對「比較」的課題，從禪的視角提醒，與其被他人的步伐牽動，不如學會「看著自己的腳下」，找回屬於自己的節奏。

文／枡野俊明

摘自／平安文化《別太把別人當回事：活得心安理得，從容自在的禪練習》

[廣告]請繼續往下閱讀...

有一句諺語叫做「井底之蛙不知海」。離鄉背井，來到首都圈的大學讀書時，可能第一次產生這樣的感覺。大學畢業之後踏上社會，隨著交際範圍擴大，這種感受會更加強烈。

「都市人都很時尚，大學生就已經有自己的車子了，他們都好有錢！」

「她工作能力很強，家世背景看起來也很不錯，人比人，真是氣死人！」

有時候會忍不住產生這種想法，但其實不必沮喪。世界很大，強中自有強中手，弱者之下還有更弱的人，任何人都比上不足，比下有餘，所以無論向上、向下比較都沒有止境，也就是毫無意義。

有一句禪語叫「腳下照顧」，和「看腳下」這句禪語的意思相同，這句話的意思，就是要注視自己的腳步。無論抬頭看，或是看下方，都無法確實看清楚自己的腳下，視線必須放在自己的腳下，立足當下。

認清自己的身分和實力，生活方式也要符合自己身分和實力，也可以解釋為立足當下，活出自己的特色。

「雖然我瞭解必須立足當下，但是如果不往高處看，不是無法提升自己嗎？」這句話的確有道理，每個人都必須有上進心。如果不設定目標，並且努力完成目標，自己就無法進步，也無法提升自我。但是，如果設定以下的目標，會有什麼樣的結果？

「我想變有錢，只要能讓我賺更多錢就好。」如果把賺錢本身設定成目標，很可能會誤入歧途。也許這樣的表達方式不夠恰當，但是這種情況下，很可能會變得不擇手段，不惜做一些違法亂紀的事，只會讓品性變得卑劣。

目標必須具有雄心壯志和遠大的志向。想要專心投入自己想做的事，將要終生投入能夠幫助他人的工作，要持續思考如何為社會奉獻⋯⋯在徹底向這些目標邁進的過程中，收入開始增加，漸漸變得有錢，這才是充滿上進心的人生。

如果自己的目標是成為像家境良好的她那樣的女性，就必須努力修煉自我，自我提升，無論言談舉止都能夠自然而然像她那樣。如果只是表面模仿，終究只是徒有其表，很快就會露出馬腳。



在提升自我的過程中，也要不時立足當下，確認自己是否腳踏實地。「上進心」和「腳下照顧」必須相結合。

★本文摘自平安文化《別太把別人當回事：活得心安理得，從容自在的禪練習》，作者枡野俊明，曹洞宗德雄山建功寺住持、庭園設計師、多摩美術大學環境設計系教授。他以樸實、溫暖、充滿智慧的文字，為現代人寫下無數化煩解憂的心靈勵志著作，曾撰寫《別對每件事都有反應》一書爆紅，系列作品全球累積銷售突破百萬冊。