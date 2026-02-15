　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節聚會親戚愛比較　日本禪師分享「腳下照顧」安定內心

盤點過年最不想見「3種親戚」　她笑虧：不見才是吉祥如意

▲過年聚會時，親友聊天愛互相比較，日本禪師分享「腳下照顧」的心法。（圖／達志）

編按：春節團聚，親友久別重逢，本該是溫馨時刻，卻也難免互相比較。話題從工作、收入、成就一路延伸，有人暗自焦慮，也有人悄悄對照自己的人生進度。向上看，總覺得自己不夠好；向下比，又難免生出優越感。這種比較的焦慮，讓人偏離了原本的節日心情。

日本暢銷禪師作家枡野俊明在新書《別太把別人當回事》中，特別針對「比較」的課題，從禪的視角提醒，與其被他人的步伐牽動，不如學會「看著自己的腳下」，找回屬於自己的節奏。

文／枡野俊明
摘自／平安文化《別太把別人當回事：活得心安理得，從容自在的禪練習

[廣告]請繼續往下閱讀...

有一句諺語叫做「井底之蛙不知海」。離鄉背井，來到首都圈的大學讀書時，可能第一次產生這樣的感覺。大學畢業之後踏上社會，隨著交際範圍擴大，這種感受會更加強烈。

「都市人都很時尚，大學生就已經有自己的車子了，他們都好有錢！」
「她工作能力很強，家世背景看起來也很不錯，人比人，真是氣死人！」

有時候會忍不住產生這種想法，但其實不必沮喪。世界很大，強中自有強中手，弱者之下還有更弱的人，任何人都比上不足，比下有餘，所以無論向上、向下比較都沒有止境，也就是毫無意義。

有一句禪語叫「腳下照顧」，和「看腳下」這句禪語的意思相同，這句話的意思，就是要注視自己的腳步。無論抬頭看，或是看下方，都無法確實看清楚自己的腳下，視線必須放在自己的腳下，立足當下。

認清自己的身分和實力，生活方式也要符合自己身分和實力，也可以解釋為立足當下，活出自己的特色。

「雖然我瞭解必須立足當下，但是如果不往高處看，不是無法提升自己嗎？」這句話的確有道理，每個人都必須有上進心。如果不設定目標，並且努力完成目標，自己就無法進步，也無法提升自我。但是，如果設定以下的目標，會有什麼樣的結果？

「我想變有錢，只要能讓我賺更多錢就好。」如果把賺錢本身設定成目標，很可能會誤入歧途。也許這樣的表達方式不夠恰當，但是這種情況下，很可能會變得不擇手段，不惜做一些違法亂紀的事，只會讓品性變得卑劣。

目標必須具有雄心壯志和遠大的志向。想要專心投入自己想做的事，將要終生投入能夠幫助他人的工作，要持續思考如何為社會奉獻⋯⋯在徹底向這些目標邁進的過程中，收入開始增加，漸漸變得有錢，這才是充滿上進心的人生。

如果自己的目標是成為像家境良好的她那樣的女性，就必須努力修煉自我，自我提升，無論言談舉止都能夠自然而然像她那樣。如果只是表面模仿，終究只是徒有其表，很快就會露出馬腳。

在提升自我的過程中，也要不時立足當下，確認自己是否腳踏實地。「上進心」和「腳下照顧」必須相結合。

▲▼平安文化《別太把別人當回事：活得心安理得，從容自在的禪練習》，作者枡野俊明。（圖／平安文化）

★本文摘自平安文化《別太把別人當回事：活得心安理得，從容自在的禪練習》，作者枡野俊明，曹洞宗德雄山建功寺住持、庭園設計師、多摩美術大學環境設計系教授。他以樸實、溫暖、充滿智慧的文字，為現代人寫下無數化煩解憂的心靈勵志著作，曾撰寫《別對每件事都有反應》一書爆紅，系列作品全球累積銷售突破百萬冊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉
WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲
快訊／「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節聚會親戚愛比較　日本禪師分享「腳下照顧」安定內心

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

車禍迷路不知在哪？粉專教救命絕招　抬頭唸這串數字：比地址還準

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

2026丙午馬年財運旺：命理師解密「丙火」加乘效應　三招助新年發大財

除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

每月只有25K能用...「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

日正妹來台吃鍋貼！夢幻美照瘋傳　網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

吃一蘭拉麵排隊要等200組！她「用1招」快速通關　網驚：長知識

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

春節聚會親戚愛比較　日本禪師分享「腳下照顧」安定內心

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

車禍迷路不知在哪？粉專教救命絕招　抬頭唸這串數字：比地址還準

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

2026丙午馬年財運旺：命理師解密「丙火」加乘效應　三招助新年發大財

除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

每月只有25K能用...「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

日正妹來台吃鍋貼！夢幻美照瘋傳　網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

吃一蘭拉麵排隊要等200組！她「用1招」快速通關　網驚：長知識

萬寶龍鋼筆精雕天馬迎新年　駿馬筆記本、袖扣配成套秀好品味

《星光》女星離婚官司進度曝！　控前夫「拿獎金卻在法庭哭窮」

AI走入幼兒體操！「小松鼠」引數據感測系統「量化」孩子成長軌跡

川普喊道瓊10萬點！艾蜜莉用數字拆解：3年年化要26%

用「吸管」喝水能更補水？陸專家嘆：連續吞嚥錯覺，恐藏多項隱憂

畢業論文變上億商機！女大生用「嗅覺騙大腦」　百事也投資

走春怕爆「國道停車場」！3款實用APP快載　出門前就掌握車況

出國吃壞肚子「24小時自救法」必收藏！醫：喝這飲料越拉越慘

二寶媽生完就偷吃！哺乳期約小王「邊餵邊X」　工程師尪一看崩潰

除夕財神發紅包！「6生肖」財氣炸裂　專家曝招財4數字

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

生活熱門新聞

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

紅衣阿伯「人肉占位」力抗轎車　突遭黃牌重機攔截傻眼

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

更多熱門

相關新聞

急跳槽可能是「破壞緣分」　日暢銷禪師作家：要不顧一切努力嘗試

急跳槽可能是「破壞緣分」　日暢銷禪師作家：要不顧一切努力嘗試

年輕的世代，往往存在著一看苗頭不對，就頻繁跳槽的傾向。但是，既然從事目前的工作，就代表和這份工作之間有「緣分」，至少自己有想要在這家公司，或是在這個組織工作的想法，而且對方也接受了你的這種想法，所以才會有「現在」。

日本內向人諮詢師寫「I人使用說明書」

日本內向人諮詢師寫「I人使用說明書」

暢銷禪師作家：對抗改變只會陷入痛苦

暢銷禪師作家：對抗改變只會陷入痛苦

整天說自己「很忙」其實在炫耀

整天說自己「很忙」其實在炫耀

茫然必讀！日本人氣作家：找牛=找自己

茫然必讀！日本人氣作家：找牛=找自己

關鍵字：

枡野俊明平安文化

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面