民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

冷凍年菜也有儀式感　主廚傳授「3招擺盤訣竅」秒變星級料理

▲▼年菜3招訣竅擺盤。（圖／桂冠提供）

▲冷凍年菜也能有儀式感，主廚傳授3招擺盤訣竅。（圖／桂冠提供）

記者林育綾／綜合報導

農曆春節「年菜」是重頭戲，而隨著家庭結構改變、現代人生活忙碌，越來越多人選擇「冷凍年菜」，簡單復熱就能上桌，有品牌主廚分享「3招擺盤小訣竅」，只要一點小巧思，馬上變得像星級料理，招待客人或自家加菜也方便。此外，全聯小時達也推出多項現貨年菜，外送30分鐘就能抵達。

▲▼年菜3招訣竅擺盤。（圖／桂冠提供）

▲利用顏色鮮豔、體積小的乾貨食材點綴，如「芝麻」或「枸杞」。（圖／桂冠提供）

●3招年菜擺盤小訣竅

桂冠窩廚房總監暨主廚Sabrina分享3招「年菜擺盤小訣竅」，第1招利用「顏色鮮豔、體積小的乾貨食材點綴」，遇到肋排、蹄膀等深色菜餚，在上桌前撒少量「芝麻」或「枸杞」，就能立刻提亮視覺焦點，操作簡單、不影響原味，也最不容易出錯。

第2招，搭配「不易變色的蔬菜」，例如青江菜、花椰菜。汆燙後圍繞在蹄膀或燉肉周圍，不僅讓整盤菜色層次更清楚，也能中和重口味菜餚，兼顧視覺與口感，蔬菜本身也能直接食用，不需額外處理。

▼「不易變色的蔬菜」圍繞在蹄膀或燉肉周圍。（圖／桂冠提供）

▲▼年菜3招訣竅擺盤。（圖／桂冠提供）

第3招是「凸顯食材本身的價值感」。像干貝、蝦米等本就帶有高級印象的食材，可放在最顯眼的位置作為主視覺。例如米糕復熱後，在表面鋪上少量干貝絲或蝦米，就能讓整道菜看起來更有宴客感，不需要額外烹調。

●避免年菜重複吃到膩

除此之外，過年最怕「年菜無限轉生」重複吃到膩，Sabrina 推薦選購「小份量年菜」，如窩廚房的年菜組，適合小家庭依需求搭配菜色，若臨時有親友到訪，也能透過「疊加」方式靈活加菜，從兩人份擴充到5人、甚至10人，隨聚餐規模自由調整，不受限於固定份量。

▲▼年菜3招訣竅擺盤。（圖／桂冠提供）

▲▼小份量年菜搭配擺盤訣竅，自家吃或招待客人都能靈活。（圖／桂冠提供）

▲▼年菜3招訣竅擺盤。（圖／桂冠提供）

窩廚房推出6道冷凍年菜，主打風味、份量與上桌儀式感兼顧。其中，江浙菜名師李璐為小家庭設計，可彈性搭配的江浙功夫菜組合，包含「無錫醬燒子排」、「黃金干貝櫻花蝦米糕」、「江蘇獅子頭」與「上海醃篤鮮」；另與擁有25年飯店資歷的陳育仁主廚合作，推出「金燒筍絲蹄膀」與「慢煨烏骨雞湯」，適合與長輩一同享用。

●全聯、大全聯年菜外送優惠

如果來不及預購年菜，全聯、大全聯推薦讓消費者在家輕鬆點，此次「全聯美味堂」合作連續8年獲米其林星級肯定的「請客樓」，推出「珠貝海鮮羹」、「極品福壽全佛跳牆」、「麻油松阪豬米糕」等。

同步推薦美味堂人氣熱銷三寶，包括「秘滷牛腱心」、「金華干貝燉雞」、「帶骨豬腳切塊」等，適合圍爐加菜、升級年夜飯。

▲▼全聯年菜。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯推出美味堂年菜，外送30分鐘就能送到家。（圖／業者提供）

大全聯再加碼獨家年菜，新台菜料理甲天下招牌「金華瑤柱燉雞」、「阿豐師紅燒筍絲蹄膀」、「老協珍川味酸菜魚」等經典名菜，用小時達最快30分鐘送到家。

打開PX Pay 使用全聯、大全聯「小時達」，2月17日前指定年菜滿額送福利點，滿699元享10%、滿999元享20%。全聯小時達另有日用品專屬加碼，日用品單筆滿1,000元，再贈1,000福利點，等於現省100元。

2月13日至2月15日再加碼，全館單筆消費滿1400元，輸入專屬折扣碼【馬上送】現折200元，折後單筆滿1,000元，再贈800限時福利點。

大全聯也精選近百支年菜，人氣品牌阿嬤ㄟ辦桌菜、台南晶英、甲天下、老協珍、忠舖師等，通通在Uber Eats上點得到；即日起至2月22日每周一至周四，單筆滿1,099元，再折150元。

02/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

