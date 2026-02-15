　
生活

台9線南迴公路改線　台東浪漫地標「9420鹿小愛」可能搬家

▲▼南迴公路地標「鹿小愛」公仔受民眾歡迎。（圖／公路局提供）

▲南迴公路浪漫地標「9420鹿小愛」公仔為人氣打卡熱點。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

台東南迴公路知名打卡地標「9420鹿小愛」可能要「跑路」了。隨著台9線南迴公路改線工程推進，未來里程將整體南移約7.8公里，原本位在台9線420公里處、面海而立的幸福公鹿「鹿小愛」，對應里程位置將隨之調整，公路局後續將評估是否續留原地或另覓新家。

公路局裝置藝術公仔「9420鹿小愛」設置於台9線南迴公路420K處，因諧音「就是愛你」，成為情侶、遊客到訪台東必拍的浪漫地標。這隻象徵幸福的公鹿，2024年底曾一度遭竊，引發關注，警方去年5月在台南成功尋回，讓「鹿小愛」重返熟悉的海岸線，再度吸引人潮朝聖。

不過，隨著行政院公告省道路線調整，即將完工的賓朗外環道將調整台9線和台9乙的路線，台9線未來將不再進入台東市區，而是改由原台9乙線路線直切至豐田，台9線里程將再縮短7.8公里，下游里程南移7.8K，原本位於大武海濱420K里程牌將南移至現行427.8K處，至於「9420鹿小愛」公仔是否會「搬家」以及下一站會落腳何處，備受關注。

▲▼南迴公路15公斤「鹿小愛」遭竊　遊客驚：這也要偷。（圖／交通部公路局）

▲南迴公路要改線，人氣地標「鹿小愛」是否搬遷受關注。（圖／交通部公路局）

公路局表示，賓朗外環道新建工程目前預計在115年5月底完成，完成後仍有履勘等相關作業程序需進行，實際通車時間預估將落在115年7月間。

公路局說明，配合台9線改線，現有台9線全長453.851公里，調整後總里程為446.020公里，縮短7.831公里，按此推算原台9線420k之樁號將調整至安朔交控中心南端約200公尺處，目前樁號是否要隨即配合調整或採用其他方式譬如短鏈處理，將進一步討論後續處理方式。

公路局說，至於9420小鹿及公園是否移設議題，將待進一步討論後，再行決定處理方式。

台東南迴公路9420鹿小愛台9線公路改線地標

