男酒駕賓士C43拒捕「人傷車損」討150萬　 沒開警報器警察要賠錢

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣警察局頭份分局林姓警員，在追捕1輛酒駕拒檢的賓士車時，一時緊張疏失未開啟警鳴器，闖紅燈撞上賓士車釀成5人輕傷；酒駕男緊咬警方疏失，將150萬元的修車費提起國家賠償。法官審理認定警車確有疏失，但林男酒駕、超速需負擔45％責任，判國賠21萬餘元，林男不滿上訴中。

判決指出，林姓男子（43歲）早在2008年酒駕遭判刑3個月，仍不知悔改，2023年6月13日晚上在家喝酒，深夜駕黃姓友人的賓士轎車上路，行經頭份市銀河路與日新街交岔路口時，警車見林男車輛右轉未打方向燈，趨前欲攔檢稽查，但林男見狀加速逃逸，警員隨即呼叫攔截圍捕。

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警車撞酒駕賓士車的事故十字路口。（圖／記者楊永盛攝）

法官調查，林姓警員開警車參與圍捕，14日0時32分許在頭份市永貞路一段與台1己縣道交岔路口，跟林的賓士轎車高速碰撞，造成2名警員、林男跟車上2名友人共5人輕傷，雙方車輛也嚴重毀損，林男的酒測高達0.72毫克，被依公共危險等罪嫌法辦。

事後，黃姓車主將損害賠償請求權讓給林男，他指控林姓警員駕警備車執行職務行使公權力，但未待警鳴器響起，逕自闖越紅燈號誌通過事故路口，致他開賓士C43閃避不及，顯有過失，符合請求國家賠償法規定，主張回復轎車原狀所需修繕費高達150萬元。

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

法官調查，根據事故鑑定覆議會意見書，以及相關證詞，認為警車未開啟警鳴器和闖紅燈行為，對照原告酒後駕車、超速行駛及疏未注意車前狀況行為所共同肇事等狀況，原告林男、警方需各負肇事責任45%、55%的過失責任，再計算賓士車約有6年車齡和零件折舊等，損害總額應只有38萬6,833元，林男需負擔45%責任，換算後國家賠償金21萬2,758元，林男認金額太低上訴中。