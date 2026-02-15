　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男酒駕賓士C43拒捕「人傷車損」討150萬　 沒開警報器警察要賠錢

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣警察局頭份分局林姓警員，在追捕1輛酒駕拒檢的賓士車時，一時緊張疏失未開啟警鳴器，闖紅燈撞上賓士車釀成5人輕傷；酒駕男緊咬警方疏失，將150萬元的修車費提起國家賠償。法官審理認定警車確有疏失，但林男酒駕、超速需負擔45％責任，判國賠21萬餘元，林男不滿上訴中。

判決指出，林姓男子（43歲）早在2008年酒駕遭判刑3個月，仍不知悔改，2023年6月13日晚上在家喝酒，深夜駕黃姓友人的賓士轎車上路，行經頭份市銀河路與日新街交岔路口時，警車見林男車輛右轉未打方向燈，趨前欲攔檢稽查，但林男見狀加速逃逸，警員隨即呼叫攔截圍捕。

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警車撞酒駕賓士車的事故十字路口。（圖／記者楊永盛攝）

法官調查，林姓警員開警車參與圍捕，14日0時32分許在頭份市永貞路一段與台1己縣道交岔路口，跟林的賓士轎車高速碰撞，造成2名警員、林男跟車上2名友人共5人輕傷，雙方車輛也嚴重毀損，林男的酒測高達0.72毫克，被依公共危險等罪嫌法辦。

事後，黃姓車主將損害賠償請求權讓給林男，他指控林姓警員駕警備車執行職務行使公權力，但未待警鳴器響起，逕自闖越紅燈號誌通過事故路口，致他開賓士C43閃避不及，顯有過失，符合請求國家賠償法規定，主張回復轎車原狀所需修繕費高達150萬元。

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警車圍捕酒駕拒檢賓士轎車，警車因未開警鳴器、闖紅燈，判准國賠賓士車，酒駕男不滿上訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

法官調查，根據事故鑑定覆議會意見書，以及相關證詞，認為警車未開啟警鳴器和闖紅燈行為，對照原告酒後駕車、超速行駛及疏未注意車前狀況行為所共同肇事等狀況，原告林男、警方需各負肇事責任45%、55%的過失責任，再計算賓士車約有6年車齡和零件折舊等，損害總額應只有38萬6,833元，林男需負擔45%責任，換算後國家賠償金21萬2,758元，林男認金額太低上訴中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烘爐地驚傳意外！男倒臥死亡
女失聯20天...已成乾屍！
小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年
劉雨柔突PO黑底文！
快訊／過年前悲劇！男被撈起「明顯死亡」
鄭運鵬尾牙「表演吞火」　全場看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

圍爐變人間煉獄！逆子燒死6親友　嗆：追殺幾個輪迴

無監視人員及救生設備！22歲工人跌落鯉魚潭溺斃　負責人遭判6月

中和烘爐地驚傳意外！8旬翁停機車「鑰匙沒拔」　突墜4樓邊坡亡

南部警取締翹牌車友議論　改裝＋牌框非開罰主因翹牌關鍵在「影響辨識」

北市1年查獲8280起毒、酒駕　唾液快篩上路40天取締141件

小琉球女潛水教練失聯20天成乾屍！遺體漂至佳樂水被尋獲

快訊／台東三仙台傳溺斃！一男被撈起「明顯死亡」

南迴搞軌4／從死刑到13年徒刑定讞　李泰安「沒被判死」法律關鍵曝

男酒駕賓士C43拒捕「人傷車損」討150萬　 沒開警報器警察要賠錢

快訊／宜蘭炸彈客「包裹炸傷姊弟」　檢方複訊後聲請羈押禁見

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

圍爐變人間煉獄！逆子燒死6親友　嗆：追殺幾個輪迴

無監視人員及救生設備！22歲工人跌落鯉魚潭溺斃　負責人遭判6月

中和烘爐地驚傳意外！8旬翁停機車「鑰匙沒拔」　突墜4樓邊坡亡

南部警取締翹牌車友議論　改裝＋牌框非開罰主因翹牌關鍵在「影響辨識」

北市1年查獲8280起毒、酒駕　唾液快篩上路40天取締141件

小琉球女潛水教練失聯20天成乾屍！遺體漂至佳樂水被尋獲

快訊／台東三仙台傳溺斃！一男被撈起「明顯死亡」

南迴搞軌4／從死刑到13年徒刑定讞　李泰安「沒被判死」法律關鍵曝

男酒駕賓士C43拒捕「人傷車損」討150萬　 沒開警報器警察要賠錢

快訊／宜蘭炸彈客「包裹炸傷姊弟」　檢方複訊後聲請羈押禁見

圍爐變人間煉獄！逆子燒死6親友　嗆：追殺幾個輪迴

無監視人員及救生設備！22歲工人跌落鯉魚潭溺斃　負責人遭判6月

中和烘爐地驚傳意外！8旬翁停機車「鑰匙沒拔」　突墜4樓邊坡亡

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

異瞳胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一

南部警取締翹牌車友議論　改裝＋牌框非開罰主因翹牌關鍵在「影響辨識」

北市1年查獲8280起毒、酒駕　唾液快篩上路40天取締141件

專訪／周覓接SM理事！拋偶像包袱聽藝人心聲：會與台灣有更多交流

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

社會熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

好奇同事年終！彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士身亡

男大生亂發砲友私密照遭判刑

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW…1男不治

桃園嬤誤信投資話術千萬積蓄泡湯　賣鍋燒麵重啟人生

更多熱門

相關新聞

酒駕倒車撞路邊車　阿北丟2千想走人

酒駕倒車撞路邊車　阿北丟2千想走人

彰化溪湖一名70歲白髮阿伯，昨夜酒後開廂型車回家，結果在巷口倒車時，撞上停在路邊的轎車，下車後渾身酒氣，講話含糊不清，還想塞2000元給對方「私了」，被拒絕後繼續「盧小小」長達半小時，讓被害駕駛差點忍不住想「尻下去」，最後出動6名員警才把這名阿伯帶回警局。

無照廚師酒駕　擊落直行騎士

無照廚師酒駕　擊落直行騎士

連假首日楠梓開瓦斯、氣爆、酒駕意外不斷

連假首日楠梓開瓦斯、氣爆、酒駕意外不斷

高雄BMW酒駕連鏟11車　恐怖撞擊瞬間曝

高雄BMW酒駕連鏟11車　恐怖撞擊瞬間曝

酒駕4犯辯跟同事應酬　駕駛求情被打臉

酒駕4犯辯跟同事應酬　駕駛求情被打臉

關鍵字：

酒駕拒檢警鳴器國賠苗栗頭份

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」陳楚河送到火葬場

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面