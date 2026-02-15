　
社會 社會焦點 保障人權

外遇男簽懺悔誓約「此生絕不對不起老婆」　再偷吃妻怒討3土地

▲外遇男簽「愛妻守則」承諾贈家產，結果再偷吃被妻追討3筆土地，但法官因判決不准。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

▲外遇男簽「愛妻守則」承諾贈家產，結果再偷吃被妻追討3筆土地，但法官因判決不准。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一對結褵28年的中年夫妻，早年丈夫外遇又被「仙人跳」後，為了懺悔寫下「愛妻守則」承諾再外遇，小孩和房子全歸屬妻子，詎料十多年後又被妻子發現跟一名熟女有染，妻子憤而訴請離婚，並要求賠償300萬、過戶丈夫名下3筆不動產。法官審理後，准許離婚、判丈夫賠150萬，但駁回不動產過戶請求。

妻子指控，跟丈夫在1998年底結婚，育有2名已成年女兒，她長期為家庭付出，盡力維繫婚姻與家庭生活，丈夫時常與異性間有講電話或傳簡訊等不正當的往來關係，甚至在2012年因與有夫之婦的員工發生婚外情，還被仙人跳被勒索30萬元，他為表悔意並挽留她，主動簽立「愛妻守則」。

丈夫在守則中承諾：「3.改掉愛與女性聊天、講電話、傳簡訊之壞毛病。」「4.主動告知所有事情，絕不欺瞞。」「5.不再傳出與女性有曖昧之緋聞。」「6.此生絕不對不起老婆。」「7.若做出對不起老婆的事，小孩及房子將全部歸屬老婆」等內容。

▲苗栗地方法院少年及家事法庭外觀。（圖／記者楊永盛攝）

妻子說，詎料事隔十餘年，2023年間8月到隔年6月間，丈夫多次遠赴雲林縣跟郭姓女子私會，甚至傳給郭女女兒訊息，表達喜歡、想照顧、想陪伴郭女等親密訊息。丈夫為掩飾其與郭女不當關係，搶走她蒐集他外遇證據的手機，更搶走車子鑰匙，妨害她開車找郭女理論，過程中造成她受傷。妻子聲請家暴保護令獲准，丈夫被法院分別判處拘役20日、55日及易科罰金。

經過折騰，妻子訴請離婚，要求丈夫兌現「愛妻守則」：「小孩及房子將全部歸屬老婆」的承諾，將他名下3筆土地過戶給她，這讓丈夫大跳腳反對，夫妻為了離婚和爭產對簿公堂。

法官調查後認定，簽署愛妻守則時，夫妻僅有一棟房子，妻子索討的3筆不動產是後來公公出資、登記在丈夫名下，訴訟期間為爭取和解機會，丈夫打算移轉部分土地給妻子或女兒共有，卻因公公反對而未作罷；另外，丈夫出示給大女兒的訊息對話，言明3筆土地是要給姊妹，可以佐證丈夫簽立的愛妻守則第7點中之「房子」，應該不包括這3筆土地，因此駁回她的請求。　

▲外遇男簽「愛妻守則」承諾贈家產，結果再偷吃被妻追討3筆土地，但法官因判決不准。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

但法官認為，丈夫簽愛妻守則，證明確有與其他女子有不當親密行為，違反婚姻忠誠義務，甚至後來搶奪妻子鑰匙、動粗被核發保護令，夫妻婚姻破裂主要在丈夫身上，妻子本身並無任何過失，反因婚姻破裂、長期精神折磨及尊嚴受損，受有重大非財產上損害，法官審酌後判決丈夫需賠償150萬，全案仍可上訴。

