點亮回歸路！更保宜蘭分會「更生事業群」攜手八大企業打造友善職場

▲更保宜蘭分會辦理「更生有愛 職場同行」更生事業廠商座談會。（圖／台灣更生保護會宜蘭分會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了協助更生人順利回歸社會並重建生活，第一個進行「更生事業群」計畫的臺灣更生保護會宜蘭分會，近日更擴大合作廠商，總計現有8家當地的企業，打造友善職場環境。致力於更生保護工作的宜蘭分會主任黃淑美，努力得到社會肯定，更實際幫助許多更生人，順利復歸社會。

法務部前部長蔡清祥在任內提出「更生事業群」計畫，之後在更保宜蘭分會的努力下，「更生事業群」在2023年2月21日正式簽約運作。由於效果良好，在宜蘭分會的努力下，更在去年8月27日辦理「更生有愛 職場同行」更生事業廠商座談會，深化跨領域的合作發展。截至2025年底，宜蘭地區已有8間指標性企業挺身響應，實踐企業社會責任，與更保宜蘭分會建立長期夥伴關係，共同織起一張穩固的就業支持網。

這8間廠商分別為「宜聯鋼鐵」、「新寶元鋼鐵」、「興中紙業」、「鳳梨屋休閒農場」、「翔城企業」、「東和食品」、「福國冷凍」、「興中環保科技」，橫跨各領域。其中宜聯等前3家廠商，更是自2023年就是首批簽約的廠商，後續有更多的廠商投入更保工作，對更生人保障更完整。

首位進入更生事業群的更生人阿偉（化名）感慨地表示，以前沒做過朝八晚五的工作，除了賣毒品以外，就在酒店當圍事，從沒正眼看人。他一輩子總是東張西望地躲警察，如今年過半百，才開始他人生的第一份正當工作。阿偉說，「一開始經理就叮嚀我要改掉壞習慣，坦白說，剛開始我真的沒什麼把握。」

阿偉回憶起前2個月的磨合期，適應職場節奏與生活規範的過程極其辛苦。但在廠商與更保宜蘭分會的共同陪伴下，他成功度過了最難熬的階段；最令他感動的是，原本疏離的家庭關係也因他的改變而好轉，弟弟看到他有了正當職業並且努力生活，終於願意重新接納他。

另一位更生人阿文（化名），也在進入更生事業群後，人生終於有了轉變。阿文是五十歲後才出獄，並透過更保宜蘭分會的協助，進入廠商內工作。阿文表示，任職後「甜蜜的負擔」，生活規律與收入穩定，能與家人共處，也讓他深刻感受到前所未有的「內心踏實」與「人生價值」。

臺灣更生保護會宜蘭分會主任黃淑美認為「不要因為一個人的過去，而否定他的未來」。更生人復歸社會最大的挑戰往往在於社會的標籤與就業的門檻，透過「更生事業群」的推動，不僅能減緩企業缺工問題，更能減少社會治安隱憂。

黃淑美強調，友善職場是復歸社會的「最後一哩路」，從「復歸的準備」到「真正的復歸」之間的那段跨越，若沒有企業主與同事們提供的「友善職場」作為橋樑，復歸者即便走完了前面所有的路，仍可能在抵達終點前倒下。因此，最後一哩路的接納，不僅能降低社會再犯率，更是實現社會公平正義的重要指標。8家企業的投入，證明了只要社會多一點包容，給予一個「正當工作」的機會，就能讓迷途者找到復歸的路。黃淑美特別感謝所有宜蘭友善廠商，願意繼續與更生朋友同行。