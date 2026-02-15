新北96歲嬤提款10萬警護鈔　贈餅乾致謝竟變「痠痛貼布」

▲阿嬤感謝員警護鈔，塞3顆蘋果跟痠痛貼布 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三芝區一名高齡近百歲的阿嬤為了發紅包給子孫，獨自前往農會提領10萬元鉅款，警方獲報後擔心阿嬤安全，展開護鈔行動。臨別時，熱情的阿嬤硬塞了一盒「餅乾」向員警致謝，沒想到警員走出屋外一看，手中竟是一盒「痠痛貼布」，讓員警哭笑不得，直呼：「阿嬤的心意我們收到了，骨頭都舒緩了！」

上個月26日上午11時許，三芝區農會一名行員發現96歲的簡姓老婦人獨自臨櫃提領10萬元現金，擔心阿嬤遇到詐騙或身懷鉅款發生危險，隨即聯繫三芝分駐所。所長謝英山、警員盧威廷獲報趕抵，阿嬤一臉開心地解釋：「快過年了啦，要領錢包紅給子孫！」

員警確認阿嬤並非受騙後，考量她高齡近百歲且步伐蹣跚，雖然住家僅距離農會約500公尺，但在春節前夕帶著大筆現鈔走在路上，極易成為歹徒目標。員警隨即變身臨時保全，親切提議：「阿嬤，我們陪妳走回家！」

一路上，2名員警配合著阿嬤緩慢的節奏，如家人般隨行在側，沿途陪著阿嬤話家常、護送她安全抵達家門口。阿嬤對於員警的貼心感到既驚喜又感動，為了感謝這2位帥警察，隨即從桌上抓了3顆蘋果，並塞了一盒「餅乾」要送給他們。雖然員警再三婉拒，但阿嬤盛情難卻。

沒想到，當2名員警告別阿嬤走到屋外低頭細看謝禮時當場愣住，原來阿嬤口中那盒「餅乾」，竟然是一盒「痠痛貼布」！應是阿嬤視力模糊，加上包裝尺寸與一般餅乾盒雷同，才鬧出這場溫馨笑話。員警笑稱，這份「驚喜」大概是阿嬤擔心他們護送太辛苦，特地要給他們「舒緩筋骨」的隱藏版心意，心頭也覺得熱烘烘的。