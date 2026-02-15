2026丙午馬年財運旺：命理師解密「丙火」加乘效應　三招助新年發大財

▲掌握丙午馬年開運關鍵，讓「財富之光」照亮新的一年。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

2026年正式展開，全台沉浸在濃厚的農曆新年氣息中，街道巷弄春聯紅火，家家戶戶正歡慶團圓。在傳統命理中，即將到來的馬年對於想提升財運的朋友來說，無疑是極具爆發力的一年；但要注意的是，若操作不當，財運也可能面臨大起大落的危機。對此，日本網站《Trill》分享了知名命理師神宮寺卡琳（神宮寺カリナ）特別解析的2026年金錢趨勢，以及如何讓財富增值的祕訣與必須避開的雷區。

為何馬年是財運轉折點？

2026年適逢六十甲子循環中的「丙午年」。在陰陽五行學說中，「丙」代表十干中的「陽火」，如同太陽般照耀大地，象徵著成果、名譽、擴張與極速；而十二地支中的「午」同樣屬於「火」元素。

當「火」遇上「火」，能量會產生強大的加乘效應，使付出的努力極易轉化為實際成果。自古以來，馬年便與「躍動、前進、馬到成功」等吉祥寓意掛鉤。在財富觀點上，這一年更被視為「投資於挑戰、行動與經驗，將獲得豐厚回報」的黃金時機。

然而，火的特性是「易熱也易冷」，這代表財富可能「一夕致富」，也可能「瞬間耗盡」。因此，掌握開運關鍵與禁忌，將是穩定財源的核心。

馬年開運必做：提升財運的三大對策

想要在馬年順風順水，建議從以下三個面向著手：

一、投資「自我經驗」：馬年的火能量與「學習」、「移動」及「挑戰」緊密相連。將資金運用在才藝課程、考取證照、深度旅遊或職場進修等「創造未來」的投資上，財運將會大幅擴張。相比購買名牌奢侈品，投資在自我成長上的支出，日後轉化的回報會更加驚人。

二、管理工具「集中化」：火的特性是「分散則弱，凝聚則強」。建議整理名下多個銀行帳戶、信用卡或電子支付工具，選定一個主軸進行整合。精簡理財方式能有效抑制不必要的浪費，這同時也是在「收納火氣」，為財富準備一個穩固的容器。

三、改善「身體循環」：在五行中，火也對應人體的「代謝」與「血液循環」。透過走路、拉筋等運動讓體內氣血流暢，運勢與財氣自然會跟著轉動。金錢本質上也是一種能量，別讓它停滯，先從動動身體開始，讓好運活起來。

守財禁忌：馬年絕對不能做的三件事

禁忌一：衝動消費

在火能量強旺的年份，人們容易因一時情緒波動而大肆揮霍。若企圖透過購物來緩解焦慮，火氣會失控燃燒，導致事後後悔莫及。購買前若有絲毫猶豫，請先冷靜一晚，這小小的舉動就能保住你的荷包。

禁忌二：資助「負能量對象」

馬年也容易發生「能量被他人吸走」的情況。如果對方總是向你抱怨、依賴甚至提出借錢要求，將你的金錢與精力耗費在這些人身上，等同於排乾自己的財運燃料。畫清界線，才是守護財富能量的最佳防線。

禁忌三：行程塞得太滿

馬雖然象徵衝刺，但若油門踩到底不放，最終會燃盡自我。很多人習慣加快決策速度、填滿所有行程，這反而會讓人失去判斷財富的冷靜。命理學認為「懂得休息的人，財運才會旺」，因為餘裕能帶來更高品質的選擇，休息正是財運的「安全裝置」。

乘著「好火」之勢，照亮致富之路

在丙午馬年，只要掌握成長、挑戰、整理與循環四大原則，就能將這股力量導向正軌。透過投資經驗、集中管理金錢、提升身體循環，馬年的氣勢將不再是傷財的「焦慮之火」，而是指引豐盛未來的「財富之光」。