　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026丙午馬年財運旺：命理師解密「丙火」加乘效應　三招助新年發大財

▲▼馬年,春節,財運,財富,好運,投資。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲掌握丙午馬年開運關鍵，讓「財富之光」照亮新的一年。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

2026年正式展開，全台沉浸在濃厚的農曆新年氣息中，街道巷弄春聯紅火，家家戶戶正歡慶團圓。在傳統命理中，即將到來的馬年對於想提升財運的朋友來說，無疑是極具爆發力的一年；但要注意的是，若操作不當，財運也可能面臨大起大落的危機。對此，日本網站《Trill》分享了知名命理師神宮寺卡琳（神宮寺カリナ）特別解析的2026年金錢趨勢，以及如何讓財富增值的祕訣與必須避開的雷區。

為何馬年是財運轉折點？

[廣告]請繼續往下閱讀...

2026年適逢六十甲子循環中的「丙午年」。在陰陽五行學說中，「丙」代表十干中的「陽火」，如同太陽般照耀大地，象徵著成果、名譽、擴張與極速；而十二地支中的「午」同樣屬於「火」元素。

當「火」遇上「火」，能量會產生強大的加乘效應，使付出的努力極易轉化為實際成果。自古以來，馬年便與「躍動、前進、馬到成功」等吉祥寓意掛鉤。在財富觀點上，這一年更被視為「投資於挑戰、行動與經驗，將獲得豐厚回報」的黃金時機。

然而，火的特性是「易熱也易冷」，這代表財富可能「一夕致富」，也可能「瞬間耗盡」。因此，掌握開運關鍵與禁忌，將是穩定財源的核心。

馬年開運必做：提升財運的三大對策

想要在馬年順風順水，建議從以下三個面向著手：

一、投資「自我經驗」：馬年的火能量與「學習」、「移動」及「挑戰」緊密相連。將資金運用在才藝課程、考取證照、深度旅遊或職場進修等「創造未來」的投資上，財運將會大幅擴張。相比購買名牌奢侈品，投資在自我成長上的支出，日後轉化的回報會更加驚人。

▲▼馬年,春節,財運,財富,好運,投資。（圖／取自免費圖庫pexels）

二、管理工具「集中化」：火的特性是「分散則弱，凝聚則強」。建議整理名下多個銀行帳戶、信用卡或電子支付工具，選定一個主軸進行整合。精簡理財方式能有效抑制不必要的浪費，這同時也是在「收納火氣」，為財富準備一個穩固的容器。

三、改善「身體循環」：在五行中，火也對應人體的「代謝」與「血液循環」。透過走路、拉筋等運動讓體內氣血流暢，運勢與財氣自然會跟著轉動。金錢本質上也是一種能量，別讓它停滯，先從動動身體開始，讓好運活起來。

▲▼馬年,春節,財運,財富,好運,投資。（圖／取自免費圖庫pexels）

守財禁忌：馬年絕對不能做的三件事

禁忌一：衝動消費

在火能量強旺的年份，人們容易因一時情緒波動而大肆揮霍。若企圖透過購物來緩解焦慮，火氣會失控燃燒，導致事後後悔莫及。購買前若有絲毫猶豫，請先冷靜一晚，這小小的舉動就能保住你的荷包。

禁忌二：資助「負能量對象」

馬年也容易發生「能量被他人吸走」的情況。如果對方總是向你抱怨、依賴甚至提出借錢要求，將你的金錢與精力耗費在這些人身上，等同於排乾自己的財運燃料。畫清界線，才是守護財富能量的最佳防線。

禁忌三：行程塞得太滿

馬雖然象徵衝刺，但若油門踩到底不放，最終會燃盡自我。很多人習慣加快決策速度、填滿所有行程，這反而會讓人失去判斷財富的冷靜。命理學認為「懂得休息的人，財運才會旺」，因為餘裕能帶來更高品質的選擇，休息正是財運的「安全裝置」。

▲▼馬年,春節,財運,財富,好運,投資。（圖／取自免費圖庫pexels）

乘著「好火」之勢，照亮致富之路

在丙午馬年，只要掌握成長、挑戰、整理與循環四大原則，就能將這股力量導向正軌。透過投資經驗、集中管理金錢、提升身體循環，馬年的氣勢將不再是傷財的「焦慮之火」，而是指引豐盛未來的「財富之光」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烘爐地驚傳意外！男倒臥死亡
女失聯20天...已成乾屍！
小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年
劉雨柔突PO黑底文！
快訊／過年前悲劇！男被撈起「明顯死亡」
鄭運鵬尾牙「表演吞火」　全場看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

車禍迷路不知在哪？粉專教救命絕招　抬頭唸這串數字：比地址還準

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

2026丙午馬年財運旺：命理師解密「丙火」加乘效應　三招助新年發大財

除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

每月只有25K能用...「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

日正妹來台吃鍋貼！夢幻美照瘋傳　網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

吃一蘭拉麵排隊要等200組！她「用1招」快速通關　網驚：長知識

32歲電腦繪圖師偏頭痛天天來襲　頭痛日記助改善生活

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

車禍迷路不知在哪？粉專教救命絕招　抬頭唸這串數字：比地址還準

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

2026丙午馬年財運旺：命理師解密「丙火」加乘效應　三招助新年發大財

除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

每月只有25K能用...「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

日正妹來台吃鍋貼！夢幻美照瘋傳　網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

吃一蘭拉麵排隊要等200組！她「用1招」快速通關　網驚：長知識

32歲電腦繪圖師偏頭痛天天來襲　頭痛日記助改善生活

圍爐變人間煉獄！逆子燒死6親友　嗆：追殺幾個輪迴

無監視人員及救生設備！22歲工人跌落鯉魚潭溺斃　負責人遭判6月

中和烘爐地驚傳意外！8旬翁停機車「鑰匙沒拔」　突墜4樓邊坡亡

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

異瞳胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一

南部警取締翹牌車友議論　改裝＋牌框非開罰主因翹牌關鍵在「影響辨識」

北市1年查獲8280起毒、酒駕　唾液快篩上路40天取締141件

專訪／周覓接SM理事！拋偶像包袱聽藝人心聲：會與台灣有更多交流

【偶沒有錯】貓霸佔妹妹的椅子　媽還以為女兒被罰站XD

生活熱門新聞

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

紅衣阿伯「人肉占位」力抗轎車　突遭黃牌重機攔截傻眼

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

更多熱門

相關新聞

除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

明天（１６日）為除夕，國道預期仍有返鄉車潮，南下交通量為平常的1.1倍，國道將有9處易塞路段，國5南下路段預估可能連塞5小時。

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」 躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

瀋陽溫泉酒店推「暴風雨SPA」 躺浴池「電閃雷鳴」體驗渡劫

農曆春節應景貨 陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

農曆春節應景貨 陸瓜子果仁價格炒到比豬肉還貴

霧鎖南北竿機場影響18架次　航港局：台馬之星仍有空位

霧鎖南北竿機場影響18架次　航港局：台馬之星仍有空位

警抄象棋肉龜地下賭場　「千歲團」栽了　

警抄象棋肉龜地下賭場　「千歲團」栽了　

關鍵字：

馬年春節財運財富好運投資

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」陳楚河送到火葬場

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面