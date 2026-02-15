　
社會 社會焦點 保障人權

南迴搞軌4／從死刑到13年徒刑定讞　李泰安「沒被判死」法律關鍵曝

▲▼南迴搞軌案，李泰安。（圖／資料照）

▲李雙全自縊死亡後，檢方根據秘密證人的證詞起訴李泰安。（圖／資料照）

記者葉品辰／屏東報導

震驚全台的「南迴搞軌案」2007年地院首度判決，李泰安、李雙全被認定共同犯下殺人罪，判處李泰安死刑，不採信最初法醫認定的「多重創傷性傷害」死因。面對複雜證據，法官強調缺乏直接證據證明李泰安破壞鐵軌，但秘密證人及黃福來的證詞成為定罪關鍵。

從死刑到13年　僅靠間接證據能否定案

案件經歷上訴二審、最高院審理，再進入更一審、更二審，歷時近十年。每一次上訴都引入新的證據或證人翻供，使法院必須重新評估每個細節。最終，更三審法官認定，李雙全在醫護不備時注射液體導致妻子中毒性休克，李泰安雖與弟弟策畫計畫，但未直接參與殺人行為。

最終，最高法院考量到案件審理超過八年，符合《妥速審判法》的減刑規定，以「共同謀殺罪」判處李泰安有期徒刑13年，全案定讞。同時，這起案件也在法律界引發討論：如何在缺乏直接證據的情況下，依據間接證據與證人證詞，平衡公平審判與司法效率？此外，案件也促使保險與交通安全制度改革，提高防範詐保與鐵路安全的規範。

▲▼南迴搞軌案，李泰安。（圖／資料照）

▲李泰安一審遭判處死刑，經歷不斷上訴，最高法院判處李泰安13年定讞。（圖／資料照）

社會關注與輿論　李雙全逃死的關鍵

這起駭人聽聞的案件沒判死刑的關鍵在於「證據力不足」。雖然檢方指控李氏兄弟為了6500萬的保險金謀財害命，但破壞鐵軌的工具從未尋獲，現場也沒有李泰安的指紋或DNA。法官最後是採納了汙點證人黃福來的證言，認定李泰安確實參與了「破壞鐵軌」的計畫。但在陳氏紅琛的死因部分，由於無法證明李泰安親手注射藥物，這讓他在法律上逃過了最嚴厲的死刑判決。

這場漫長的審判，也反映了台灣司法在「間接證據」認定上的掙扎。李泰安在入獄前依然堅持清白，甚至對媒體表示：「這是一個沒有真相的判決。」但對於受害者家屬以及社會大眾來說，這13年的刑期，是對南迴驚魂夜一個遲來的交代。李泰安於2016年入獄服刑，這場牽動台灣十年的司法大戲終於落幕。

烘爐地驚傳意外！男倒臥死亡
女失聯20天...已成乾屍！
小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年
劉雨柔突PO黑底文！
快訊／過年前悲劇！男被撈起「明顯死亡」
鄭運鵬尾牙「表演吞火」　全場看傻

南迴搞軌4／從死刑到13年徒刑定讞　李泰安「沒被判死」法律關鍵曝

南迴搞軌李雙全李泰安陳氏紅

