南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

▲警方發現鐵軌有人為破壞的跡象，研判是在事故發生的一個多小時前遭人惡意破壞。（圖／資料照）

記者葉品辰／屏東報導

南迴搞軌案進入司法程序後，最令法學界與醫學界爭論不休的，就是死者陳氏紅琛的確切死因。檢方最初根據秘密證人供詞與李雙全前任妻子的死亡分析，大膽假設李氏兄弟利用「蛇毒」殺害陳女，企圖在翻車意外中「加工死亡」以領取6500萬保險金。然而，這個推理卻在法庭上的鑑識報告中屢遭挑戰，成為這場馬拉松式訴訟的關鍵爭點。

法醫解剖驚人發現 陳氏紅琛體內「意妥明」從哪來？

根據調查，陳氏紅琛在翻車當晚被送往醫院時神智尚清醒，卻在李雙全陪同後突然出現「無法凝血」宣告不治。最初死因被判定為「多重創傷性傷害」致死，胸部、肺臟、腹內及肝臟出血，是火車撞擊造成的直接結果。然而，檢警及秘密證人指出，陳氏的座位實際上位於第二車，該車並未翻覆，也未受到明顯撞擊。這一發現動搖了最初的死因判斷，使案件進入法醫拉鋸戰。

經過法醫檢測，陳氏體內檢出少量抗精神病用藥「意妥明」與酒精，卻未發現典型毒物反應。檢方懷疑李雙全在醫院趁亂在妻子點滴中注入不明藥物，甚至傳出是「雨傘節毒素」。但隨後的多次解剖與毒物鑑定結果卻出現分歧：有的報告顯示有酒精與藥物反應，有的則查無蛇毒成分。這讓李泰安的辯護律師多次抓住漏洞，直指檢方「編故事」，讓案情陷入長達十年的科學攻防。

▲檢警調查期間，李泰安住家成了「泰安休息站」。（圖／資料照）

「證據空白」 僅靠推測定罪路漫漫

警方逐一訪問車上乘客，一名乘客提供關鍵線索：陳氏翻車時只有轉頭，李雙全則趁燈光昏暗拿出針筒，意圖注射不明液體。李泰安雖堅稱在車上，但車站監視器未捕捉到其身影，好友黃福來證詞也反覆翻供。這些複雜而矛盾的證據，使案件偵查難度極高，也讓法官在審理時不得不仔細比對每個細節。

案件中的技術困難包括缺乏直接證據證明李泰安破壞鐵軌，以及無法完全追溯李雙全是否注射液體、注射液體的成分。這種「證據空白」使偵查人員必須依靠間接證據與目擊者證詞推論案情。

這場「蛇毒與藥物」的辯論，不僅考驗法醫的鑑識技術，也讓這起案件成為台灣法律史上證據能力爭議最多的案例之一。儘管缺乏那一針致命的直接證據，但檢方憑藉著秘密證人黃福來的證詞，指證曾與李家兄弟商討破壞鐵軌計畫，拼湊出犯罪輪廓。在沒有監視器、沒有直接物證的情況下，陳氏紅琛的死因成了永遠的爭議。