　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

▲▼南迴搞軌案，李泰安。（圖／資料照）

▲警方發現鐵軌有人為破壞的跡象，研判是在事故發生的一個多小時前遭人惡意破壞。（圖／資料照）

記者葉品辰／屏東報導

南迴搞軌案進入司法程序後，最令法學界與醫學界爭論不休的，就是死者陳氏紅琛的確切死因。檢方最初根據秘密證人供詞與李雙全前任妻子的死亡分析，大膽假設李氏兄弟利用「蛇毒」殺害陳女，企圖在翻車意外中「加工死亡」以領取6500萬保險金。然而，這個推理卻在法庭上的鑑識報告中屢遭挑戰，成為這場馬拉松式訴訟的關鍵爭點。

法醫解剖驚人發現　陳氏紅琛體內「意妥明」從哪來？

根據調查，陳氏紅琛在翻車當晚被送往醫院時神智尚清醒，卻在李雙全陪同後突然出現「無法凝血」宣告不治。最初死因被判定為「多重創傷性傷害」致死，胸部、肺臟、腹內及肝臟出血，是火車撞擊造成的直接結果。然而，檢警及秘密證人指出，陳氏的座位實際上位於第二車，該車並未翻覆，也未受到明顯撞擊。這一發現動搖了最初的死因判斷，使案件進入法醫拉鋸戰。

經過法醫檢測，陳氏體內檢出少量抗精神病用藥「意妥明」與酒精，卻未發現典型毒物反應。檢方懷疑李雙全在醫院趁亂在妻子點滴中注入不明藥物，甚至傳出是「雨傘節毒素」。但隨後的多次解剖與毒物鑑定結果卻出現分歧：有的報告顯示有酒精與藥物反應，有的則查無蛇毒成分。這讓李泰安的辯護律師多次抓住漏洞，直指檢方「編故事」，讓案情陷入長達十年的科學攻防。

「南迴搞軌案」轟動一時，李泰安家更成了「泰安休息站」。

▲檢警調查期間，李泰安住家成了「泰安休息站」。（圖／資料照）

「證據空白」　僅靠推測定罪路漫漫

警方逐一訪問車上乘客，一名乘客提供關鍵線索：陳氏翻車時只有轉頭，李雙全則趁燈光昏暗拿出針筒，意圖注射不明液體。李泰安雖堅稱在車上，但車站監視器未捕捉到其身影，好友黃福來證詞也反覆翻供。這些複雜而矛盾的證據，使案件偵查難度極高，也讓法官在審理時不得不仔細比對每個細節。

案件中的技術困難包括缺乏直接證據證明李泰安破壞鐵軌，以及無法完全追溯李雙全是否注射液體、注射液體的成分。這種「證據空白」使偵查人員必須依靠間接證據與目擊者證詞推論案情。

這場「蛇毒與藥物」的辯論，不僅考驗法醫的鑑識技術，也讓這起案件成為台灣法律史上證據能力爭議最多的案例之一。儘管缺乏那一針致命的直接證據，但檢方憑藉著秘密證人黃福來的證詞，指證曾與李家兄弟商討破壞鐵軌計畫，拼湊出犯罪輪廓。在沒有監視器、沒有直接物證的情況下，陳氏紅琛的死因成了永遠的爭議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月
偷查同事年終...炫耀下場慘了
割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白
直擊／陳楚河現身了！吳敦告別式「大批警力戒備」
《陽光女子》登台影史票房冠軍！　打破《海角7號》18年紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化東螺溪驚見「1女浮水面」！　面部朝下明顯死亡

黑幫鬥毆！角頭拿摺疊刀刺死助陣男　法院認防衛過當判7年6月

男獨攀八仙山墜崖喪命！地形險惡搬運困難　今午黑鷹吊掛後送

基隆中正區民宅火警！現場一片焦黑　疑「電線走火」釀禍

好奇同事年終…彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶　偷偷炫耀遭法辦

南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

台中騎士遭左轉小黃撞飛！空中旋轉3圈重摔　滿地零件碎片

警抄象棋肉龜地下賭場！「千歲團」栽了　建商少董紅包挺基層

全力防堵毒駕！北市查緝成效亮眼　一年破千人栽了

強求師生緣！碩士生不甘被「放生」 偽造教授簽名裝同意遭判刑

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

快訊／彰化東螺溪驚見「1女浮水面」！　面部朝下明顯死亡

黑幫鬥毆！角頭拿摺疊刀刺死助陣男　法院認防衛過當判7年6月

男獨攀八仙山墜崖喪命！地形險惡搬運困難　今午黑鷹吊掛後送

基隆中正區民宅火警！現場一片焦黑　疑「電線走火」釀禍

好奇同事年終…彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶　偷偷炫耀遭法辦

南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

台中騎士遭左轉小黃撞飛！空中旋轉3圈重摔　滿地零件碎片

警抄象棋肉龜地下賭場！「千歲團」栽了　建商少董紅包挺基層

全力防堵毒駕！北市查緝成效亮眼　一年破千人栽了

強求師生緣！碩士生不甘被「放生」 偽造教授簽名裝同意遭判刑

快訊／彰化東螺溪驚見「1女浮水面」！　面部朝下明顯死亡

黑幫鬥毆！角頭拿摺疊刀刺死助陣男　法院認防衛過當判7年6月

男獨攀八仙山墜崖喪命！地形險惡搬運困難　今午黑鷹吊掛後送

許富凱小年夜報喜！　「新歌勇奪冠軍寶座」感動發聲

唐宮夜宴不再！河南春晚翻車　網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

基隆中正區民宅火警！現場一片焦黑　疑「電線走火」釀禍

好奇同事年終…彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶　偷偷炫耀遭法辦

南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

【自娛自樂】虎斑貓豪邁躺平玩娃娃：你忙吧

社會熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

男大生亂發砲友私密照遭判刑

國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW…1男不治

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士身亡

快訊／台南善化「汽車燒成火球」！　駕駛座驚見一具焦屍

高雄橋頭晚間火警！　消防員灌救中

台中女百貨內燒頭髮嚇壞路人

陪伴高雄40年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步

更多熱門

相關新聞

南迴搞軌2／檢警搜查前夕...李雙全「以死明志」

南迴搞軌2／檢警搜查前夕...李雙全「以死明志」

事故發生後，警方迅速調查，發現陳氏紅琛名下投保保險金約2500萬元，而李雙全以自己名義購票的乘車保險，若發生意外事故可獲約4000萬元，兩項保險總額就高達6500萬元，遠高於一般家庭意外保障。對警方而言，高額保險金與家屬行為形成明顯落差，尤其李雙全在屏東就提出「先火化妻子」的要求，而非依照常理將遺體帶回台東，甚至詢問律師「是否可以拒絕檢察官解剖」，種種舉動都引起調查人員高度懷疑。

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭「死亡巧合」

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭「死亡巧合」

南迴搞軌謀殺離奇命案　主謀李泰安低調出獄

南迴搞軌謀殺離奇命案　主謀李泰安低調出獄

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

關鍵字：

南迴搞軌李雙全李泰安陳氏紅

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面