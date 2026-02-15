麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

▲麥當勞。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

麥當勞每年農曆新年必吃「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」強勢回歸，1月28日起至3月3日限時開賣，同步換上新春限定包裝。就有網友好奇，「金迎招財薯來堡」裡的薯餅可以全日供應，為何早餐的薯餅，只限定早上可以購買？貼文吸引2.6萬人按讚討論，有內行網友解釋。

「為何薯餅不能晚上賣？」2.6萬人狂按讚



麥當勞近日在Threads發文，宣布薯來堡回歸，並附上被冰封的產品圖，寫下「正在解凍倒薯中⋯」，幽默語氣成功吸睛。不過底下有網友留言，「明明可以晚上賣加薯餅的漢堡，為什麼不能晚上賣薯餅？」一句話瞬間引爆話題，按讚數突破2.6萬，成為討論焦點。

不少人跟著抱怨，「晚起想吃薯餅根本吃不到」、「這問題困擾我好多年」、「可以點薯來堡把薯餅分開放嗎？」「薯餅為什麼一定限定早餐時段？」也有人打趣喊，若薯餅全天供應，早餐時段可能反而沒人點，「因為早起的buff會讓薯餅變好吃」、「逼我們健康作息」。

薯餅炸法與款式不同



留言釣出內行網友解釋，早餐薯餅與薯來堡所使用的薯餅其實不同，無論炸製時間或油槽配置都有差異，「漢堡的薯餅炸比較久，且油溫較高，口感偏硬脆」、「款式不同，早餐的跟期間限定的是不同款」。

麥當勞「金迎招財系列」連續13年販售，提供「金迎招財薯來堡（牛／雞）」及「金迎招財福堡（牛／雞）」，單點90元起、經典套餐155元起。有團圓寓意的「紅豆派」也回歸，單點40元。

德克士脆皮炸雞近日也開賣一系列春節新品，「極上海皇賀歲堡」選用炸蝦排淋上龍蝦風味醬，結合爽脆鮮蔬、蟹味棒，售價169元，套餐價209元；炸雞桶餐推出「6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶」，香酥雞腿排、棒棒腿搭配特調龍蝦風味沾醬，售價399元。