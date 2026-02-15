　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

麥當勞每年農曆新年必吃「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」強勢回歸，1月28日起至3月3日限時開賣，同步換上新春限定包裝。就有網友好奇，「金迎招財薯來堡」裡的薯餅可以全日供應，為何早餐的薯餅，只限定早上可以購買？貼文吸引2.6萬人按讚討論，有內行網友解釋。

「為何薯餅不能晚上賣？」2.6萬人狂按讚

[廣告]請繼續往下閱讀...

麥當勞近日在Threads發文，宣布薯來堡回歸，並附上被冰封的產品圖，寫下「正在解凍倒薯中⋯」，幽默語氣成功吸睛。不過底下有網友留言，「明明可以晚上賣加薯餅的漢堡，為什麼不能晚上賣薯餅？」一句話瞬間引爆話題，按讚數突破2.6萬，成為討論焦點。

不少人跟著抱怨，「晚起想吃薯餅根本吃不到」、「這問題困擾我好多年」、「可以點薯來堡把薯餅分開放嗎？」「薯餅為什麼一定限定早餐時段？」也有人打趣喊，若薯餅全天供應，早餐時段可能反而沒人點，「因為早起的buff會讓薯餅變好吃」、「逼我們健康作息」。

▲▼麥當勞「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」，加碼首度推出「好朋友新春變裝秀」12 生肖公仔。（圖／業者提供）

▲麥當勞「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」。（圖／業者提供）

薯餅炸法與款式不同

留言釣出內行網友解釋，早餐薯餅與薯來堡所使用的薯餅其實不同，無論炸製時間或油槽配置都有差異，「漢堡的薯餅炸比較久，且油溫較高，口感偏硬脆」、「款式不同，早餐的跟期間限定的是不同款」。

麥當勞「金迎招財系列」連續13年販售，提供「金迎招財薯來堡（牛／雞）」及「金迎招財福堡（牛／雞）」，單點90元起、經典套餐155元起。有團圓寓意的「紅豆派」也回歸，單點40元。

德克士脆皮炸雞近日也開賣一系列春節新品，「極上海皇賀歲堡」選用炸蝦排淋上龍蝦風味醬，結合爽脆鮮蔬、蟹味棒，售價169元，套餐價209元；炸雞桶餐推出「6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶」，香酥雞腿排、棒棒腿搭配特調龍蝦風味沾醬，售價399元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烘爐地驚傳意外！男倒臥死亡
女失聯20天...已成乾屍！
小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年
劉雨柔突PO黑底文！
快訊／過年前悲劇！男被撈起「明顯死亡」
鄭運鵬尾牙「表演吞火」　全場看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

車禍迷路不知在哪？粉專教救命絕招　抬頭唸這串數字：比地址還準

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

2026丙午馬年財運旺：命理師解密「丙火」加乘效應　三招助新年發大財

除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

每月只有25K能用...「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

日正妹來台吃鍋貼！夢幻美照瘋傳　網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

吃一蘭拉麵排隊要等200組！她「用1招」快速通關　網驚：長知識

32歲電腦繪圖師偏頭痛天天來襲　頭痛日記助改善生活

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

車禍迷路不知在哪？粉專教救命絕招　抬頭唸這串數字：比地址還準

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

2026丙午馬年財運旺：命理師解密「丙火」加乘效應　三招助新年發大財

除夕國道估9路段易塞　國5南下可能連堵5小時

每月只有25K能用...「紅包給3600元」可以嗎？過來人吐實話

日正妹來台吃鍋貼！夢幻美照瘋傳　網驚：把八方拍成我吃不起的樣子

吃一蘭拉麵排隊要等200組！她「用1招」快速通關　網驚：長知識

32歲電腦繪圖師偏頭痛天天來襲　頭痛日記助改善生活

圍爐變人間煉獄！逆子燒死6親友　嗆：追殺幾個輪迴

無監視人員及救生設備！22歲工人跌落鯉魚潭溺斃　負責人遭判6月

中和烘爐地驚傳意外！8旬翁停機車「鑰匙沒拔」　突墜4樓邊坡亡

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

異瞳胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一

南部警取締翹牌車友議論　改裝＋牌框非開罰主因翹牌關鍵在「影響辨識」

北市1年查獲8280起毒、酒駕　唾液快篩上路40天取締141件

專訪／周覓接SM理事！拋偶像包袱聽藝人心聲：會與台灣有更多交流

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

生活熱門新聞

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

日本人用餐嚇到！來台「千萬不能說5字」　大票人共鳴

紅衣阿伯「人肉占位」力抗轎車　突遭黃牌重機攔截傻眼

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

馬年刮刮樂怎麼選？專家點名「這款」：CP值最高

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

更多熱門

相關新聞

麥當勞結束AI得來速點餐測試

麥當勞結束AI得來速點餐測試

人工智慧（AI）正快速融入各行各業的工作模式中，但在現實的第一線消費市場，AI的表現並不是總是如預期順利。全球速食龍頭McDonald's之前結束在美國約100家門市進行的AI語音得來速點餐系統試點計畫，這項歷時近兩年的實驗暫時畫下句點。

麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

台鐵春節限定「食炸開運便當」吃出防詐5步驟

台鐵春節限定「食炸開運便當」吃出防詐5步驟

麥當勞隱藏菜單　網紅超驚豔

麥當勞隱藏菜單　網紅超驚豔

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

關鍵字：

麥當勞薯餅春節限定紅豆派德克士

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」陳楚河送到火葬場

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面