　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超市量販「新春福袋懶人包」　抽367萬保時捷、88萬金條

▲▼全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

▲全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

新年買福袋博好彩頭，全聯「2026馬年福袋」將於2月17日大年初一上午9點開賣，最大獎為PORSCHE Macan EV，市價約367萬，3款售價600元至900元，每店數量僅約55個。家樂福「2026限量馬年福袋」在初一上午10點起開賣，每個198元，祭出「88萬馬年金條」抽獎。

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯公布馬年福袋獎項，最大獎為PORSCHE Macan EV，市價約367萬元。（圖／記者林育綾攝）

★全聯、大全聯馬年福袋

全聯今年主打福袋「稀缺性」，為了提高福袋中獎機率，大幅降低福袋數量，讓頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍。

最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為「PORSCHE Macan EV」白色，市價約367萬；以及「Mercedes-Benz GLA 180摘星版」黑色，市價約190萬。

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯馬年福袋合作美國戶外生活風格品牌「POLER」，推出3款規格。（圖／記者林育綾攝）

●福袋規格

全聯馬年福袋合作美國戶外生活風格品牌「POLER」，共推出3款：

1.「POLER經典保溫保冷袋組」福袋：售價600元，限量3萬個，每袋含1組抽獎序號。

內容物：包含迷你奧利奧巧克力夾心餅乾（口味隨機）、KIRIN麒麟生茶焙茶、海尼根0.0零酒精、每朝EX黑咖啡、烹鮮鮮調味料、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾、益富益力壯乳清蛋白高鈣配方隨手包，並加碼「新春大禮包」，市價約2,976元。

▼「POLER經典保溫保冷袋組」福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

2.「POLER休閒多用擴充袋組」福袋：售價600元，限量3萬個，每袋含1組抽獎序號。

內容物：與經典保溫保冷袋組相同，包含多款飲品、零食、民生用品與新春大禮包，整體市價約3,376元，袋款設計不同，適合外出、返鄉、日常使用。

▼「POLER休閒多用擴充袋組」福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

3.「POLER 4吋摺疊推車組」福箱：售價900元，限量1萬個，每箱含2組抽獎序號。

內容物：4吋摺疊手推車、2個隨身手包摺疊椅。手推車適合戶外露營、搬運物品、返鄉大量採買使用，採可收折設計，不占空間。「隨身手包摺疊椅」方便攜帶，可當排隊神器，整體市價約5,630元。

▼「隨身手包摺疊椅」方便攜帶，被譽為「排隊神器」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公布馬年福袋。（圖／記者林育綾攝）

●滿額送發財金

為了讓消費者在大年初一迎來好運氣，全聯特別加碼製作新春到店好禮，凡於初一當天於全聯、大全聯實體門市單筆消費滿500元，即可限量獲得「十全十美發財金」1份，有象徵吉祥好運的紅包與10元發財金，全聯每店限量100份、大全聯每店限量200份，送完為止。

▼初一當天消費滿500元送發財金。（圖／業者提供）

▲▼全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

★家樂福2026馬年福袋

家樂福「2026限量馬年福袋」將於大年初一（2月17日）上午10點，在全台家樂福量販與超市同步開賣。福袋每袋售價198元，全台限量1.5萬個，內容物為多款熱銷食品，總價值近500元，每袋附贈1張刮刮卡。

▲▼家樂福2026馬年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福「2026馬年福袋」198元，抽88萬金條。（圖／業者提供）

今年家樂福福袋刮刮卡主打「張張有獎」，不會刮到「銘謝惠顧」，希望讓消費者在新年初始就有好兆頭。刮刮卡獎項總價值超過230萬元，共規劃7項大獎，其中最大獎首度送出具保值與增值概念的 「88萬馬年金條」。

家樂福福袋獎項：

頭獎：88萬馬年金條（1名）。
貳獎：ed hardy 行李箱（價值6,888元），共5個。
參獎：ed hardy 保溫杯（價值1,399元），共10個。
肆獎：飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機（價值5,320元），共3支。
伍獎：RASTO RS62日系電顯真無線5.3藍牙耳機（價值1,090元），共5個。
陸獎：無敵小棕保濕亮眼組（價值12,320元），共1組。
七獎：花園系列小香禮盒（價值4,200元），共1組。

此外，還有兩款即時獎項，包含「Inlove Café美式咖啡」、「家樂福20元購物金」各7,000名，讓消費者購買福袋後即可立即兌獎，為馬年新春帶來「馬上有獎」的好運氣。

★city’super福袋

city’super將於大年初一推出多款福袋，其中「city’super 限量福袋」售價800元，每袋皆含ROYCE’生巧克力兌換券，商品內容市值回饋達20%以上，並有機會抽中日本KOIZUMI吹風機、500元商品抵用券等好禮。

另一款「ROYCE’限量福袋」售價500元，共2款人氣組合，回饋最高達43%以上，還有機會獲得ROYCE’ KYOTO保冷袋，數量有限，售完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「汽車燒成火球」水溝竄火！　駕駛座驚見一具焦屍
國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW爛毀　1男不治
快訊／抓到了！「包裹爆炸」釀姊弟2傷
超市量販「新春福袋懶人包」　抽367萬保時捷、88萬金條

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

超市量販「新春福袋懶人包」　抽367萬保時捷、88萬金條

2大外送平台春節優惠懶人包　美食買1送1、外帶自取下殺1折

全聯連5天提早打烊、好市多初一休　超市量販春節營業時間一次看

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

超市量販「新春福袋懶人包」　抽367萬保時捷、88萬金條

2大外送平台春節優惠懶人包　美食買1送1、外帶自取下殺1折

全聯連5天提早打烊、好市多初一休　超市量販春節營業時間一次看

《MindsEye》爛評竟是「刻意抹黑」　大花千萬詆毀官方怒揪出

貼春聯9大禁忌一次看！舊的沒撕、大門貼「春」都踩雷

AIT首度參展台北燈節！　手工意象花燈歡慶美國建國250週年

快訊／台南善化「汽車燒成火球」水溝竄火！　駕駛座驚見一具焦屍

陸央視春晚最後總彩排　言承旭登台獻唱...王菲第六次春晚表演

國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW車體爛毀　1男傷重不治

台北街頭驚見「電動小火車」載娃過馬路！網笑：天龍人的鬆弛感

當心代理式AI造反！　KPMG：企業資安將進入新戰場

遭詐千萬！桃園嬤誤信投資話術積蓄全泡湯　賣鍋燒麵重啟人生

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

消費熱門新聞

超市量販「春節營業時間」一次看

超市量販「福袋懶人包」初一限量開賣

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

7-11推「秤重巧克力」、全家夯品買1送1

好市多新高雄店掛上招牌　1410個汽機車位「全台最多」

全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

2大外送平台春節優惠懶人包　美食買1送1、外帶自取下殺1折

最新民調揭火鍋回訪指標　「聚日式鍋物」拿下品牌推薦首選　美味、穩定、日式儀式感是關鍵

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

全網問爆「這隻小馬哪裡買」？

老顧客吃不膩的古早味排肉便當

神級家電Panasonic電子衣櫥「3大救援術」讓衣物無限復活

Coupang酷澎春節送禮不打烊　最快隔日到貨

桃園年貨大街iPhone 17、高麗菜「現買現抽」

更多熱門

相關新聞

毒鈔票！超市員工撿起瘋狂頭暈

毒鈔票！超市員工撿起瘋狂頭暈

美國加州一間超市接連發生詭異事件，員工及顧客在賣場內撿到「100美元」假鈔，上頭沾有不明白色粉末，他們接觸後竟發生頭暈等不適症狀，驚動警方調查。

超市量販「春節營業時間」一次看

超市量販「春節營業時間」一次看

全網問爆「這隻小馬哪裡買」？

全網問爆「這隻小馬哪裡買」？

Mia C’bon連撤4據點　高雄20年店入列

Mia C’bon連撤4據點　高雄20年店入列

2年輕人「推車高速甩尾」　家樂福怒：已提告

2年輕人「推車高速甩尾」　家樂福怒：已提告

關鍵字：

超市量販家樂福全聯

讀者迴響

熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面