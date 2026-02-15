　
美國77歲翁患失智症「忘記已婚39年」！　再次向愛妻求婚

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲美國一名失智症患者忘記已婚39年，看見妻子仍墜入愛河，再次求婚。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

美國一名77歲男子歐萊利因患有阿茲海默症住進加州護理中心，說話變得不連貫，有時連相伴39年的妻子琳達名字都忘了，甚至不記得兩人已婚。即使如此，他仍沒有忘記自己深愛對方的感覺，並再次向妻子求婚。78歲的琳達不但沒有戳破這個美麗誤會，反而點頭答應，而護理中心員工得知後也默默配合，花了數周時間籌備這場特別的婚禮。

根據《華盛頓郵報》專題報導，歐萊利的妻子琳達分享了這段動人故事。她說，「人生會遇到各種危機，而這是一個關於愛如何耐住考驗的故事。」儘管丈夫歐萊利有時根本認不出眼前的人就是自己的妻子，但琳達甜蜜地表示，「他就是知道自己愛我」，這份感情始終沒變。

琳達2025年11月前往探視丈夫時，歐萊利突然將她拉近身邊，深情注視著她，並向她求婚。琳達當場答應了這場求婚，護理中心工作人員聽聞此事後，主動提議籌辦婚禮，於是在今年1月10日，兩人舉行了第二次婚禮，儀式溫馨私密，只有親友及照護人員出席見證。

兩人的緣分始於1979年，歐萊利起初是琳達的導師和朋友，然而當時兩人都還是已婚身份。直到數年後各自離婚，歐萊利便開始追求琳達。然而她卻有些猶豫，「我當時有年幼的孩子，而且剛離婚，真的不知道接下來該怎麼做。」

儘管如此，歐萊利展現了驚人的堅持，努力不懈地展開追求，並成功進行第一次約會。交往數年後，兩人帶著各自的孩子組成家庭，歐萊利有2個女兒，琳達則有1個兒子。

1987年兩人舉行小型婚禮，一切從簡。琳達形容自己是「有點神經質的猶太女生」，歐萊利則是愛冒險的愛爾蘭天主教徒，個性天差地別卻彼此平衡互補，兩人一起上山下海參加戲劇節又逛博物館，足跡遍及中國、波蘭、西班牙、法國、智利等地。

直到7年前歐萊利被診斷出阿茲海默症，儘管家族中有失智症病史，但這對琳達來說仍是巨大震撼。約2年半前，考量到愛好社交的丈夫心裡可能很孤單，琳達最終決定將他送進照護機構。

 
