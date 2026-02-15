　
社會 社會焦點 保障人權

全力防堵毒駕！北市查緝成效亮眼　一年破千人栽了

▲▼臨檢站。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市查緝毒駕績效卓越，一年就逮上千人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

根據北市針對毒品駕駛案件的查獲統計，2024年共查獲461件、461人；2025年則大幅攀升至1072件、1072人，查獲數量較前一年增加超過一倍，成長幅度十分顯著。此一數據變化，表面上顯示毒駕問題仍具相當規模，但從執法成效角度來看，更突顯北市警察局在打擊毒駕行為上的積極作為與顯著成果。

毒駕向來具有高度隱匿性，駕駛人往往心存僥倖，實際上卻因毒品影響造成反應遲鈍、判斷力失常，對公共安全構成極大威脅。

2025年查獲件數的大幅增加，顯示警方已有效突破過往取締困難的限制，透過精準攔查、情資分析、科技輔助與第一線員警高度警覺，成功將潛藏於道路上的高風險駕駛一一攔下。

值得肯定的是，北市警察局並非消極等待事故發生後才介入，而是主動出擊、提前防制，將毒駕行為阻絕於事故之前。從數據成長可看出，警方在勤務部署、專案規劃及跨單位合作上已建立成熟模式，使毒駕查緝逐步制度化、常態化，有效提升道路安全防護網。

北市警局也期勉查緝同仁，無論日夜執勤、風吹日曬，始終堅守崗位，為市民把關行車安全。毒駕查緝成果不僅是一組冷冰冰的數字，更代表無數可能被避免的交通悲劇。未來唯有持續強化執法、深化宣導，並結合全民拒絕毒駕的共識，才能讓台北市成為真正安全、安心的城市。

