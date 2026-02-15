北市1年查獲8280起毒、酒駕　唾液快篩上路40天取締141件

▲北市警方統計一年查獲毒駕+酒駕8280件，其中141件是由唾液快篩篩檢出陽性反應。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

毒駕事件釀禍頻傳，各縣市分別採購可以供毒品駕駛檢驗的試劑，北市警局表示，快篩試劑為取締毒駕的新執法利器，所採購之試劑可以驗出包括，大麻、依托咪酯類、FM2、K他命、安非他命、喵喵、鴉片等七款毒品，警方也呼籲，年節期間切勿酒駕、毒駕上路，以免影響其他用路人生命安全。

根據統計，北市在2025年間共計取締酒駕6756件，並且取締毒品駕駛1524件，其中因內政部警政署刑事警察局自11月20日起正式啟用「唾液毒品快篩試劑」加強查緝毒駕案件後，截至12月31日止計取締141件。

北市警方表示，依《道路交通安全規則》第114條第1項規定略以：汽車駕駛人如有飲用酒類或其他類似物、吸食毒品或其相類似管制藥品等情形均不得駕車。

如果違反規定則依《道路交通管理處罰條例》(以下稱道交條例)第35條第1項規定處罰鍰，並當場移置保管其車輛及吊扣其駕駛執照一年至二年等，倘屬累犯除加重處罰鍰外，公路主管機關並得公布其姓名、照片及違法事實。

警方也呼籲，因為毒駕、酒駕除了危害自身，另外也造成用路人莫大恐慌以及社會危害，所以倘若駕駛人拒絕接受酒(毒)測，則依道交條例第35條第4、5項規定，處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管其車輛及吊銷其駕駛執照。另外，如果屬累犯，則按前次違反所處罰鍰加罰18萬元，公路主管機關並得公布其姓名、照片及違法事實。

北市警局呼籲，酒精及毒品均會影響駕駛人之判斷力、專注力與反應能力，極易導致交通事故；因此民眾倘有飲酒或曾施用毒品之情形，切忌勿心存僥倖駕車上路，以保護自身及其他用路人之生命安全。