吃一蘭拉麵排隊要等200組！她「用1招」快速通關　網驚：長知識

▲買3000元伴手禮區商品，就能免排隊吃一蘭拉麵。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

2017年來台展店的「一蘭拉麵」，至今仍受到許多人喜愛，想吃一碗拉麵，還得花時間排隊等待，不過有網友指出，為了可以快速吃到一蘭拉麵，花了3000元，獲得快速通關的門票，貼文一出，許多人驚呼「原來還有這方法！」事實上，這是一蘭拉麵的Fast Entry服務，從2017年登台後一直都有。

買伴手禮3000元 就能快速吃麵



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads發文，突然很想吃一蘭拉麵，結果抽了號碼牌一看，居然要等兩百多號，決定使出「鈔」能力，只要買滿3000元的一蘭伴手禮，就能快速入場吃拉麵，還能兩人同行。

貼文一出，網友們紛紛表示，「我朋友上次也這樣，重點他點完麵，麵也沒吃，盒組也沒拿，人就走了」、「可以接受欸，不用排隊浪費時間，花錢有伴手禮拿回家，吃得又爽，超值」、「原來一蘭可以課金快速通關，長知識了」、「原來還能這樣快速通關！怪貧窮限制了我的想像」、「我也是這樣吃！不過買回去的拉麵不小心放到過期了」。

還有兒童拉麵免費送



台灣一蘭拉麵表示，Fast Entry一直以來的初衷都是為了方便觀光客，特地來店剛好也有伴手禮需求的話，可以節省一點時間，從2017年開幕時就有推出這項服務。由於一蘭拉麵並沒有特別宣傳，所以許多人都不知道，但一蘭拉麵表示，店舖都有放海報，如果客人問店舖人員也都會介紹，沒有刻意隱藏這件事。

另外，6歲以下也能免費享用「兒童拉麵」，一蘭表示，為了使父母能專心地品嚐剛端上桌的美味，不再有分食給孩子的困擾， 特別提供給麵霸(APP會員)最貼心的服務「兒童拉麵」，但須消費1碗「天然豚骨湯拉麵」，而每位大人最多可攜帶兩名孩童，每位孩童每日僅能兌換1碗。