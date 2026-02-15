男騎車紅燈右轉栽了！車上被搜出海洛因　快篩驗出毒駕

▲顏男紅燈右轉遭警方攔查，經查發現隨身攜帶海洛因又涉嫌毒駕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子騎車行經莒光路口時，遭巡邏警員發現，未停等紅燈直接右轉，警員立即上前攔查，搜出藏有毒品海洛因及吸食工具，進一步施行毒品唾液快篩，呈現海洛因及安非他命陽性反應，警方依法帶回，並依毒品罪及公共危險罪偵辦。

據了解，有多項毒品前科的46歲顏姓男子，1月10日晚間8時許騎機車沿著中和莒光路行駛，在壽德街口未依照燈號指示直接右轉，遭對向巡邏警員發現，隨前上前示意攔查，顏男配合停車，警員在車廂發現毒品海洛因、分裝杓、針筒及殘渣袋等證物，隨即依現行犯依法逮捕，並查扣相關物品。

▲警方依毒品、公共危險罪將顏男移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方對顏男進行毒品唾液快篩時，結果呈現海洛因及安非他命陽性反應，顏男不僅隨身攜帶毒品，還涉嫌毒駕行為，已觸犯《道路交通管理處罰條例》第35條規定，當場製單告發並移置保管車輛。顏男坦承，持有毒品並稍早前有吸食賭品騎車，警詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪移請新北地檢署偵辦。

▲警方將違規的顏男攔下，發現藏有毒品海洛因及吸食器。（圖／記者陸運陞翻攝）