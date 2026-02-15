2026台北內湖草莓季開跑！2月進入盛產期　搭捷運、公車就可到

▲內湖草莓採溫室種植，下雨天也能採。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

農曆春節假期不想跑到苗栗大湖，那就來台北內湖體驗採草莓的樂趣吧！內湖的白石湖休閒農業區這裡有將近20家草莓園，春節連假恰逢內湖白石湖社區草莓盛產，滿山鮮紅欲滴的草莓正是最紅火的走春首選。每年12月到隔年5月，民眾只要來到內湖白石湖社區，能親手體驗採摘草莓的樂趣，且都是搭乘捷運轉公車即可到達，交通超方便，主要都以溫室種植，就算下雨也能享受採果趣。

大地處表示，內湖白石湖社區入口處矗立著醒目的巨大草莓與吊橋造型意象，其中「白石湖吊橋」作為北市首座大跨距吊橋，大地處為維護安全環境及提升使用年限，於114年11月完成整體修繕工程，並更換使用國產合成木材，讓龍骨設計意象煥然一新，守護遊客跨越山谷的安全。

大地處坡地整治科長徐瑞億表示，市府悉心維護在地農業與農村景觀營造，白石湖最動人的魅力在於地景中蘊含的感性故事。走進草莓園，空氣中瀰漫著清甜果香，親手採摘飽滿紅亮的草莓，是味蕾與心靈的雙重享受。沿著步道前行，百年樟樹群的芬多精與七里香矮樹牆的幽香撲鼻而來，這是大地處守護山林、尊重生態的細膩表現。當您與親友漫步至相依陪伴的「夫妻樹」前，就能讀懂這片土地關於守護與相伴的寓意。這種將「生活、生產、生態」完美結合的巧思，也是公共工程ESG永續經營的理念。

▲白石湖社區地圖。（圖／北市府提供）

前往方式：

1.自行開車

可由成功路交流道，往東湖方向左轉金龍路，再經碧山路，即可循路標至碧山巖(停車場)。

2.大眾運輸

可在內湖捷運站搭乘公車小2、小2（區間車）前往。