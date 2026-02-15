　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

閃兵風波／「閃兵一班」報到！陳零九、威廉9藝人偽造高血壓起訴

▲▼藝人閃兵案，陳零九、威廉、大根、陳大天。（合成圖／資料照）

▲「閃兵一班」成員由左至右分別為陳零九、威廉、大根、陳大天。（合成圖／資料照）

記者黃資真／新北報導

藝人王大陸閃兵案，意外引爆台灣演藝圈「閃兵一班」名單，新北地檢署在2025年5月14日發動第二波搜索行動，帶回藝人陳零九、威廉、陳大天（小蝦）、李銓、黃博石、陳信維、陳向熙（小熊）、吳致任（阿虎）、大根等多名知名藝人，6月26日連同王大陸等24名役男被起訴，全案正在審理中。

新北地檢署在去年5月14日凌晨針對閃兵案發動第二波搜索，先後帶回藝人陳零九、「棒棒堂」成員威廉、陳大天（小蝦）、李銓、舞台劇演員黃博石、陳信維、陳向熙（小熊）、吳致任（阿虎），分別以15萬至50萬元不等金額交保，大根因搜索當下在泰國曼谷，晚間9時許一落地台灣後隨即被帶回警局，訊後20萬元交保。

▲▼ 藝人閃兵案，由左至右分別為威廉、Teddy陳向熙、黃博石。（圖／記者陳以昇、黃哲民攝）

▲由左至右分別為威廉、Teddy陳向熙、黃博石。（圖／記者陳以昇、黃哲民攝）

新北地檢署在6月16日公布起訴的27人名單中，指出閃兵集團主嫌張志明等4人自2016年至2025年1月間，向包括藝人、一般民眾等23人收取5萬元至50萬元不等，共403萬元費用，教導役男以憋氣影響血壓檢測，或由陳志明等槍手代為量測自費附掛之24小時血壓機等方式，取得醫院開立的重度高血壓診斷證明書，再由役男辦理變更體位申請複檢。

▲阿虎遭上銬移送新北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲吳致任（阿虎）。（圖／記者黃彥傑攝）

取得役男變更體位申請複檢核定通知書後，將役男兵籍資料體位從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」，再安排役男至醫院複檢，由槍手代為量測自費附掛之24小時血壓機，取得重度高血壓之複檢結果，藉此取得免役證明。

▲▼ 王大陸 閃兵案 陳信維 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲模特兒陳信維 。（圖／記者黃彥傑攝）

另外王大陸因為長期在境外無法親自在台就診，花了360萬請陳志明處理，遂將身分證及健保卡交給陳後，指派槍手冒名就診，但因陳志明入獄服刑，閃兵失敗，仍被起訴。目前全案在新北地院審理中。

▲▼快訊／李銓涉閃兵15萬交保　步出新北檢一路沉默。（圖／記者邱中岳攝）

▲男團「超克7」成員李銓。（圖／記者邱中岳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴
獨／台人超狂！正妹跪中千萬　小廟2周創萬燈奇蹟
高國豪肘擊臉部！　對手倒地當場爆血
立院風水寶地曝光　同層4立委拿2026選戰門票拚「市長樓」歷
快訊／小年夜悲劇　工人遭砸頭宣告不治
才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　70歲女主持人送辦、賭客裁罰

熱門登山路線北大武山2.8K驚傳火煙　山友緊急通報及時撲滅

春節前夕走進30個破碎家庭　犯保新北分會用愛縫補「心」的缺口

貿然右轉撞騎士「怪對方超速」　無照駕駛又肇逃恐入監

獨／台人超狂！直播主跪出4星千萬發酵　澳門小廟2周創萬燈奇蹟

快訊／台南工安意外！工人遭砸傷「頭部重創」　搶救無效亡

閃兵風波／「閃兵一班」報到！陳零九、威廉9藝人偽造高血壓起訴

通緝犯鑽防火巷尿尿引盤查　推警半裸逃50米！被逮搜出毒品

快訊／小年夜工安意外！台南工人「疑遭砸傷」　頭部重創無呼吸心跳

男騎車紅燈右轉栽了！車上被搜出海洛因　快篩驗出毒駕

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　70歲女主持人送辦、賭客裁罰

熱門登山路線北大武山2.8K驚傳火煙　山友緊急通報及時撲滅

春節前夕走進30個破碎家庭　犯保新北分會用愛縫補「心」的缺口

貿然右轉撞騎士「怪對方超速」　無照駕駛又肇逃恐入監

獨／台人超狂！直播主跪出4星千萬發酵　澳門小廟2周創萬燈奇蹟

快訊／台南工安意外！工人遭砸傷「頭部重創」　搶救無效亡

閃兵風波／「閃兵一班」報到！陳零九、威廉9藝人偽造高血壓起訴

通緝犯鑽防火巷尿尿引盤查　推警半裸逃50米！被逮搜出毒品

快訊／小年夜工安意外！台南工人「疑遭砸傷」　頭部重創無呼吸心跳

男騎車紅燈右轉栽了！車上被搜出海洛因　快篩驗出毒駕

我家牛排本體是Buffet！網友眼中耽誤系品牌「藏壽司是扭蛋店」　

外交節奏大不同！賴清德已400多天未出訪　對比扁馬英差異一次看

「塞車憋7小時」進急診！妻血尿、夫導尿1000cc　醫揭嚴重後果

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　70歲女主持人送辦、賭客裁罰

吸塵器別收起來！　清潔專家「懶人3妙招」輕鬆大掃除

平溪日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館！還有經營民宿

（有圖）神仙基因！盤點韓娛4對話題明星手足　BIBI姊妹極致風格反差

列車軔機故障逾1/4才停開惹議　台鐵：設計容量達2倍

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴：沒理由聚一起了

熱門登山路線北大武山2.8K驚傳火煙　山友緊急通報及時撲滅

孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！

社會熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

好奇同事年終！彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士身亡

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

男大生亂發砲友私密照遭判刑

國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW…1男不治

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

快訊／台南善化「汽車燒成火球」！　駕駛座驚見一具焦屍

高雄橋頭晚間火警！　消防員灌救中

更多熱門

相關新聞

閃兵風波／盤子之光！王大陸重砸360萬閃兵

閃兵風波／盤子之光！王大陸重砸360萬閃兵

藝人王大陸2025年2月爆出花360萬，找上閃兵集團主嫌「黑哥」陳志明，偽造不實病例閃兵，卻因對方失聯憤而報案，最終不僅接連引發演藝圈一連串閃兵風波，案外案更是爆不停，斷送演藝生涯，目前人正在台北市社會局服替代役中。

永慶直營店尾牙開640桌　孫慶餘：2026預計展店200家

永慶直營店尾牙開640桌　孫慶餘：2026預計展店200家

陶晶瑩「辣杯杯」欠315萬　反提告輸官司

陶晶瑩「辣杯杯」欠315萬　反提告輸官司

日樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照　長相曝

日樂團主唱「逼14歲女粉」傳裸照　長相曝

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

關鍵字：

閃兵藝人陳零九威廉

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」陳楚河送到火葬場

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

去年資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單繼續付

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面