閃兵風波／「閃兵一班」報到！陳零九、威廉9藝人偽造高血壓起訴

▲「閃兵一班」成員由左至右分別為陳零九、威廉、大根、陳大天。（合成圖／資料照）



記者黃資真／新北報導

藝人王大陸閃兵案，意外引爆台灣演藝圈「閃兵一班」名單，新北地檢署在2025年5月14日發動第二波搜索行動，帶回藝人陳零九、威廉、陳大天（小蝦）、李銓、黃博石、陳信維、陳向熙（小熊）、吳致任（阿虎）、大根等多名知名藝人，6月26日連同王大陸等24名役男被起訴，全案正在審理中。

新北地檢署在去年5月14日凌晨針對閃兵案發動第二波搜索，先後帶回藝人陳零九、「棒棒堂」成員威廉、陳大天（小蝦）、李銓、舞台劇演員黃博石、陳信維、陳向熙（小熊）、吳致任（阿虎），分別以15萬至50萬元不等金額交保，大根因搜索當下在泰國曼谷，晚間9時許一落地台灣後隨即被帶回警局，訊後20萬元交保。

▲由左至右分別為威廉、Teddy陳向熙、黃博石。（圖／記者陳以昇、黃哲民攝）



新北地檢署在6月16日公布起訴的27人名單中，指出閃兵集團主嫌張志明等4人自2016年至2025年1月間，向包括藝人、一般民眾等23人收取5萬元至50萬元不等，共403萬元費用，教導役男以憋氣影響血壓檢測，或由陳志明等槍手代為量測自費附掛之24小時血壓機等方式，取得醫院開立的重度高血壓診斷證明書，再由役男辦理變更體位申請複檢。

▲吳致任（阿虎）。（圖／記者黃彥傑攝）



取得役男變更體位申請複檢核定通知書後，將役男兵籍資料體位從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」，再安排役男至醫院複檢，由槍手代為量測自費附掛之24小時血壓機，取得重度高血壓之複檢結果，藉此取得免役證明。

▲模特兒陳信維 。（圖／記者黃彥傑攝）



另外王大陸因為長期在境外無法親自在台就診，花了360萬請陳志明處理，遂將身分證及健保卡交給陳後，指派槍手冒名就診，但因陳志明入獄服刑，閃兵失敗，仍被起訴。目前全案在新北地院審理中。

▲男團「超克7」成員李銓。（圖／記者邱中岳攝）