大港青年實習前線！時尚設計生「T恤手造館」 翻轉傳產永續新美學

▲大港青年時尚設計生進駐「T恤手造館」實習，縮短產學落差 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

為縮短產學落差，高雄市政府青年局透過「大港青年實習媒合計畫」，協助學子踏入職場第一線，青年局長林楷軒率隊前往威齊織品科技有限公司旗下的「T恤手造館」，關切青年實習狀況。現場除展示青年如何將設計專業融入成衣轉型，更揭示了紡織產業在 ESG（環境、社會、公司治理）潮流下的創新面貌。

▲大港青年時尚設計生進駐「T恤手造館」實習，縮短產學落差 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

畢業於臺南應用科技大學時尚設計系的郭姓實習生，分享其在大實習計畫中的成長。她表示，在實習過程中不只發揮設計長才，更深入接觸理貨、倉儲協調與商品管理等實務工作，學習將複雜的紡織文化轉化為大眾語言，向不同年齡層的遊客推廣。郭同學感性提到，這段經歷讓她真正落實「學用合一」，全方位體驗成衣產業的實戰快節奏。

▲大港青年時尚設計生進駐「T恤手造館」實習，縮短產學落差 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

威齊織品總經理李紫菱致力於推動產業綠色轉型，近年更將寶特瓶回收製成的「環保紗」帶入校園，引導學子設計具備惜福精神的班服。李紫菱日前更榮獲第 10 屆國家環境教育獎高雄市初審特優，將代表高雄角逐全國決選。她強調，在全球淨零排放趨勢下，企業應導入碳管理與產品生命週期盤點，帶動供應鏈共同節能。

青年局長林楷軒指出，大實習計畫的核心是讓青年走進產業第一線，累積專業力與職涯韌性。隨著寒假來，青年局呼籲有志青年把握機會，透過「大港青年實習站」投遞履歷。若有相關疑問，可加入官方 LINE（@772gramp）或撥打諮詢專線（07-332-1068 分機 51、52），為未來的職場戰鬥力提前布局。