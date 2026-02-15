　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大港青年實習前線！時尚設計生「T恤手造館」 翻轉傳產永續新美學

▲▼高市青年局 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲大港青年時尚設計生進駐「T恤手造館」實習，縮短產學落差 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

為縮短產學落差，高雄市政府青年局透過「大港青年實習媒合計畫」，協助學子踏入職場第一線，青年局長林楷軒率隊前往威齊織品科技有限公司旗下的「T恤手造館」，關切青年實習狀況。現場除展示青年如何將設計專業融入成衣轉型，更揭示了紡織產業在 ESG（環境、社會、公司治理）潮流下的創新面貌。

▲▼高市青年局 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲大港青年時尚設計生進駐「T恤手造館」實習，縮短產學落差 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

畢業於臺南應用科技大學時尚設計系的郭姓實習生，分享其在大實習計畫中的成長。她表示，在實習過程中不只發揮設計長才，更深入接觸理貨、倉儲協調與商品管理等實務工作，學習將複雜的紡織文化轉化為大眾語言，向不同年齡層的遊客推廣。郭同學感性提到，這段經歷讓她真正落實「學用合一」，全方位體驗成衣產業的實戰快節奏。

▲▼高市青年局 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲大港青年時尚設計生進駐「T恤手造館」實習，縮短產學落差 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

威齊織品總經理李紫菱致力於推動產業綠色轉型，近年更將寶特瓶回收製成的「環保紗」帶入校園，引導學子設計具備惜福精神的班服。李紫菱日前更榮獲第 10 屆國家環境教育獎高雄市初審特優，將代表高雄角逐全國決選。她強調，在全球淨零排放趨勢下，企業應導入碳管理與產品生命週期盤點，帶動供應鏈共同節能。

青年局長林楷軒指出，大實習計畫的核心是讓青年走進產業第一線，累積專業力與職涯韌性。隨著寒假來，青年局呼籲有志青年把握機會，透過「大港青年實習站」投遞履歷。若有相關疑問，可加入官方 LINE（@772gramp）或撥打諮詢專線（07-332-1068 分機 51、52），為未來的職場戰鬥力提前布局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小年夜意外！男遭砸中頭部　無呼吸心跳
性侵劫殺多女　死囚徐偉展中風坐輪椅：希望早點放出去
月收20萬！遭詐騙千萬積蓄全泡湯
金正恩傳欽點「最愛女兒」接班！　金與正恐掀奪權大戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宜蘭智慧工地升級　灑水系統即時抑制揚塵防空污守護環境

大港青年實習前線！時尚設計生「T恤手造館」 翻轉傳產永續新美學

春節前夕暖心行動　金山警攜手社福團體關懷獨老

買房租屋族快看！盤點10大風水禁忌　踩到地雷⋯財神爺轉頭就走

從產地到餐桌！高雄54家「綠色友善餐廳」一次看　 10家餐盒獲認證

東區推動生活型態醫學與全人整合照護　落實「慢性病888計畫」

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

強化全民防災意識！南消推3大主題教育　避難包、計畫、CPR一次到位

美觀又實用！台中消防多功能防災避難包搶手

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運　花園夜市連開11天

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

宜蘭智慧工地升級　灑水系統即時抑制揚塵防空污守護環境

大港青年實習前線！時尚設計生「T恤手造館」 翻轉傳產永續新美學

春節前夕暖心行動　金山警攜手社福團體關懷獨老

買房租屋族快看！盤點10大風水禁忌　踩到地雷⋯財神爺轉頭就走

從產地到餐桌！高雄54家「綠色友善餐廳」一次看　 10家餐盒獲認證

東區推動生活型態醫學與全人整合照護　落實「慢性病888計畫」

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

強化全民防災意識！南消推3大主題教育　避難包、計畫、CPR一次到位

美觀又實用！台中消防多功能防災避難包搶手

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運　花園夜市連開11天

快訊／小年夜工安意外！台南工人「疑遭砸傷」　頭部重創無呼吸心跳

男騎車紅燈右轉栽了！車上被搜出海洛因　快篩驗出毒駕

親友買房「空間卻很小」　她租30坪房爽爽住！網搖頭：買比較好

婁峻碩、焦凡凡歡度情人節！　他卻慘到「要帶電子秤吃飯」

台北市5大花海免費賞　搭公車就能到「夜櫻季如在京都」

30歲人妻被丈夫賣掉！　 遭2男拖走輪流性侵

連假狂補眠會更累　醫示警「社交時差」恐讓腸道壞菌變多

日本藥妝爆多刷卡！她回台才知損失千元　苦主嘆：不是單一個案

霧鎖南北竿機場影響18架次　航港局：台馬之星仍有空位

宜蘭智慧工地升級　灑水系統即時抑制揚塵防空污守護環境

康康參加「童協」婚禮包16800　虧「上次沒到這次一定要來」XD

地方熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

運彩公會暖捐83萬元羽球

高雄春天音樂節！國樂團、交響樂團推4大節目

工程款鉅額提領心驚驚　達仁警全程護鈔守護民眾財產

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

台中仁愛醫院送年菜意外救人

抽絲剝繭偵破連續性案件　黃福昇為台東警界爭光

南門市場浴火重生

東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

台南安南年貨大街熱鬧登場消防快閃宣導拚防災意識

春聯7禁忌一次看！單貼「春」恐招爛桃花

桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗　迎新春

年貨大街人潮湧現　台東警機動派出所即時守護

更多熱門

相關新聞

台中某醫學生驚爆偷拍病人手術　網轟：不配當醫師　

台中某醫學生驚爆偷拍病人手術　網轟：不配當醫師　

台中某醫學大學傳出有學生在實習期間，拍攝患者手術過程並PO網，引發爭議。對此，校方表示，已介入輔導學生，將強化教育機制，確保病人隱私及醫療專業倫理落實；台中市政府衛生局指出，該名學生行為恐涉及違反醫療法，若查證屬實，可處5萬元至25萬元罰鍰。

嘉藥藥學系赴日實習親身體驗日本防災醫療體系

嘉藥藥學系赴日實習親身體驗日本防災醫療體系

月薪57.6萬！AI搶才大戰燒到實習生

月薪57.6萬！AI搶才大戰燒到實習生

暨大首創與埔里鎮公所合作籌設珠仔山日照中心

暨大首創與埔里鎮公所合作籌設珠仔山日照中心

航港局航海人員測驗今、明2天登場　767名考生報考

航港局航海人員測驗今、明2天登場　767名考生報考

關鍵字：

大港青年實習時尚設計T恤手造館新美學

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

吳敦告別式「大批警力戒備」陳楚河現身了！

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

去年資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單繼續付

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面