　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

浪子回頭！走過毒癮黑夜變反毒螢火蟲　高市7名學員結訓投身宣導

▲▼反毒螢火蟲 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市毒防局推動「螢火蟲家族」培訓計畫，去年共有7名藥癮者順利結訓，成為反毒講師。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

為協助藥癮者重返社會、找回自我價值，高雄市政府毒品防制局推動「螢火蟲家族」培訓計畫，透過系統化課程與陪伴機制，培養戒癮成功者成為反毒宣講師。經過一年初階與進階訓練，去年共有7名藥癮者順利結訓，正式取得證書，未來將走入社區、校園與司法場域，投入反毒宣導行列。

毒防局指出，去年共有29名學員參與培訓，最終7人完成全程訓練。這段歷程不僅是知識學習，更是一趟深度面對自我生命經驗的修復之路。學員在反覆分享與回顧中，直視過去的挫敗與傷痕，逐步重建自信，撕去外界貼在身上的負面標籤。

▲▼反毒螢火蟲 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市毒防局推動「螢火蟲家族」培訓計畫，去年共有7名藥癮者順利結訓，成為反毒講師。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

毒防局長陳盈秀表示，「用生命影響生命」從來不是口號，而是需要極大勇氣的行動。完成培訓的宣講師，將以親身戒癮歷程，陪伴仍在掙扎的個案遠離毒品，也向躲在角落的藥癮者傳遞「求助不孤單」的訊息，成為最具說服力的反毒力量。

毒防局指出，藥癮者長期承受「失敗、意志薄弱、道德缺失」等社會標籤，往往因此自我否定、放棄改變。依據美國藥物濫用研究所提出的治療原則，成功戒癮者的現身說法，有助於提升戒癮信心與動機。自107年起，高市持續推動「螢火蟲家族」計畫，邀請戒癮成功者分享翻轉人生的歷程，並帶領後進者同行。

計畫已培訓超過50名「螢火蟲家族」成員，利用課餘與休息時間前往監所、地檢署及社區進行反毒宣導，將個人經驗轉化為助人的力量，讓戒癮之路走得更有意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南人妻以為老公在家！突接警通知「夫燒成焦屍」心碎了
叫飛機等我、幫我送護照　駐外館處不是旅行社！揭密外交官無奈日
快訊／承德路公車狂冒煙！司機急停車滅火
勇敢報警！　28歲華裔女「告男友性侵」隔日遭爆頭亡
164公里火球男震撼春訓　洋基看好升大聯盟：接到很多電話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

強化全民防災意識！南消推3大主題教育　避難包、計畫、CPR一次到位

美觀又實用！台中消防多功能防災避難包搶手

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運　花園夜市連開11天

新春泡湯好運到！花東「雙重抽」大獎　日本機票及汽車帶回家

浪子回頭！走過毒癮黑夜變反毒螢火蟲　高市7名學員結訓投身宣導

高雄春天音樂節邁第17年！高市國樂團、交響樂團推4大節目一次看

財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開心

培養下一個李洋　運彩公會捐贈2萬顆羽球助學童

另類迎新春　桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

強化全民防災意識！南消推3大主題教育　避難包、計畫、CPR一次到位

美觀又實用！台中消防多功能防災避難包搶手

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運　花園夜市連開11天

新春泡湯好運到！花東「雙重抽」大獎　日本機票及汽車帶回家

浪子回頭！走過毒癮黑夜變反毒螢火蟲　高市7名學員結訓投身宣導

高雄春天音樂節邁第17年！高市國樂團、交響樂團推4大節目一次看

財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開心

培養下一個李洋　運彩公會捐贈2萬顆羽球助學童

另類迎新春　桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗

送女友「6萬鈔票氣球」手滑飛上天！　男友當場跪地痛哭

傳晶片條文未納入台美協定　國民黨團：若真的就是黑箱談判

一年捉蛇6千隻、摘蜂巢4千巢　台南捕蜂捉蛇機制更即時

買彩券時「強迫症」買放不整齊那張　台北男幸運刮中百萬

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士　自撞電桿噴飛亡

LV徵法文翻譯「時薪曝光」　網喊羞辱：難怪留不住外語人才

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

你都落選了...許智傑緊跟發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

北捷板南線「3大新措施」全面上路！一票通勤族大讚：太貼心

才爆輾斃案！「台64恐怖逆向」畫面曝　女駕駛急閃：差點死在路上

【霸車大三元Get！】停個車去買東西 引擎蓋居然長出貓XD

地方熱門新聞

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

運彩公會暖捐83萬元羽球

高雄春天音樂節！國樂團、交響樂團推4大節目

工程款鉅額提領心驚驚　達仁警全程護鈔守護民眾財產

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

台中仁愛醫院送年菜意外救人

抽絲剝繭偵破連續性案件　黃福昇為台東警界爭光

東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

台南安南年貨大街熱鬧登場消防快閃宣導拚防災意識

南門市場浴火重生

桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗　迎新春

春聯7禁忌一次看！單貼「春」恐招爛桃花

年貨大街人潮湧現　台東警機動派出所即時守護

更多熱門

相關新聞

東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

因應新學期到來，台東縣警察局婦幼警察隊日前前往台東微光市集舉辦快閃宣導活動，透過寓教於樂方式，加強兒童對身體自主權的認識與自我保護觀念，同時向家長宣導最新詐騙手法，提升家庭整體防詐意識。活動現場結合有獎徵答及宣導品發送，並準備造型氣球與孩童互動，營造輕鬆歡樂氛圍，吸引不少親子駐足參與。

台南安南年貨大街熱鬧登場消防快閃宣導拚防災意識

台南安南年貨大街熱鬧登場消防快閃宣導拚防災意識

鐵警台南分駐所迎春送暖台南車站宣導「好運馬上來」

鐵警台南分駐所迎春送暖台南車站宣導「好運馬上來」

中日關係邦交化後最艱難時期 中國駐日大使：責任完全在日方

中日關係邦交化後最艱難時期 中國駐日大使：責任完全在日方

AI輔助廉政　台東環保局推互動式倫理情境指引

AI輔助廉政　台東環保局推互動式倫理情境指引

關鍵字：

毒癮反毒高市7學員結訓宣導

讀者迴響

熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

買單踩雷「妳台灣人？」下一句讓她愣住

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面