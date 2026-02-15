浪子回頭！走過毒癮黑夜變反毒螢火蟲　高市7名學員結訓投身宣導

▲高雄市毒防局推動「螢火蟲家族」培訓計畫，去年共有7名藥癮者順利結訓，成為反毒講師。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

為協助藥癮者重返社會、找回自我價值，高雄市政府毒品防制局推動「螢火蟲家族」培訓計畫，透過系統化課程與陪伴機制，培養戒癮成功者成為反毒宣講師。經過一年初階與進階訓練，去年共有7名藥癮者順利結訓，正式取得證書，未來將走入社區、校園與司法場域，投入反毒宣導行列。

毒防局指出，去年共有29名學員參與培訓，最終7人完成全程訓練。這段歷程不僅是知識學習，更是一趟深度面對自我生命經驗的修復之路。學員在反覆分享與回顧中，直視過去的挫敗與傷痕，逐步重建自信，撕去外界貼在身上的負面標籤。

毒防局長陳盈秀表示，「用生命影響生命」從來不是口號，而是需要極大勇氣的行動。完成培訓的宣講師，將以親身戒癮歷程，陪伴仍在掙扎的個案遠離毒品，也向躲在角落的藥癮者傳遞「求助不孤單」的訊息，成為最具說服力的反毒力量。

毒防局指出，藥癮者長期承受「失敗、意志薄弱、道德缺失」等社會標籤，往往因此自我否定、放棄改變。依據美國藥物濫用研究所提出的治療原則，成功戒癮者的現身說法，有助於提升戒癮信心與動機。自107年起，高市持續推動「螢火蟲家族」計畫，邀請戒癮成功者分享翻轉人生的歷程，並帶領後進者同行。

計畫已培訓超過50名「螢火蟲家族」成員，利用課餘與休息時間前往監所、地檢署及社區進行反毒宣導，將個人經驗轉化為助人的力量，讓戒癮之路走得更有意義。