社會 社會焦點 保障人權

無監視人員及救生設備！22歲工人跌落鯉魚潭溺斃　負責人遭判6月

▲▼ 22歲工人鯉魚潭落水找到了。（圖／家屬提供）

▲22歲工人鯉魚潭落水溺斃，雇主未在作業現場設置監視人員及救生設備，判刑6月。（圖／家屬提供）

記者劉人豪／苗栗報導

一名住在彰化員林市22歲劉姓工人，2024年3月13日前往苗栗鯉魚潭水庫進行清淤泥作業時，疑不慎落水溺斃。苗栗地院認為，擔任該工作場所負責人的林姓董事，未在作業現場設置監視人員及救生設備，導致劉男窒息致呼吸衰竭而死亡，依過失致死罪判林姓董事有期徒刑6月，緩刑2年。

回顧此案，2024年3月13日劉男與3名工人在鯉魚潭水庫中央作業，中午12時10分他因尿急想回碼頭上廁所，自駕小型動力艇回岸上，怎料過了許久都沒見到人，因此同事於12時55分開始找人，卻只尋獲劉男駕駛的小艇和救生衣，立即報案求救。

劉男家屬仍不放棄希望，在白沙屯媽祖進香期間的20日下午，帶著劉男照片與衣服，淚求白沙媽幫忙，帶祂回家，終於在失聯的第16天早上，劉男遺體奇蹟似的浮出出面，被現場人員打撈上岸。

▲▼ 彰化22歲工人在鯉魚潭落水找到了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲搜救人員尋獲遺體。（圖／資料照）

法院認為，該營造公司與經濟部水利署中區水資源局簽訂「鯉魚潭水庫中游段抽泥清淤至大安溪放淤」委託服務契約書，於2024年3月28日，指揮工班主任帶領劉男等3名員工，在鯉魚潭水庫中協力執行更換抽泥管墊片作業時，未在作業現場設置監視人員及救生設備，導致劉男在未領有動力小船駕駛執照及未穿著救生衣情況下，因不明原因落水，造成窒息致呼吸衰竭而死亡。

法院審酌，林姓董事應於施工現場設置監視人員、救生設備，設置領有政府核發執照交通船，訂定自動檢查計畫並確實實施自動檢查，又林姓董事身為工作場所負責人，未落實工地現場安全維護監督管理，導致劉男死亡，依過失致死罪，處林姓董事有期徒刑6月，緩刑2年，向公庫支付10萬元，及法治教育2場次，營造公司科罰金15萬元。　　

02/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉
WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲
快訊／「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

無監視人員及救生設備！22歲工人跌落鯉魚潭溺斃　負責人遭判6月

快訊／北市大安區新建案工安意外！工人踩空墜樓

台北市大安區和平東路三段今(9日)傳出一起工安意外，初步了解，現場為一處新建工地，上午一名工人在高樓施工時，不慎失足踩空、當場從鷹架上墜落，掉落在下方鷹架防護設備上，一旁同仁見狀趕忙報警求救。警消獲報到場檢視，該名傷者意識清楚，後續利用救援工具將其搬運至安全地方，並送往醫院治療。詳細事發原因尚待釐清。

《豆腐媽媽》替身勞保、災保全無！　勞動部開罰

工作8個月未投勞健保！17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：移請裁罰

17歲孝女休學打工！感冒就診後繼續拚…卻命喪絞碎機

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

關鍵字：

鯉魚潭工安意外過失致死苗栗新聞水庫事故

