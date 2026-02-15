黑幫鬥毆！角頭拿摺疊刀刺死助陣男　法院認防衛過當判7年6月

▲基隆角頭林愷葳在台北市聚餐時遭圍堵，混亂中持摺疊刀刺死對方助陣小弟。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉人豪／台北報導

基隆地區2幫角頭2023年初在KTV發生衝突，其中1方得知對手陣營在台北市1間燒烤火鍋店用餐，大批人馬殺到店外，雙方爆發衝突，遭圍堵的男子林愷葳躲回店內拿出折疊刀護身，一陣揮砍後，刺中黃男左胸，黃男心肺都遭刺穿破裂慘死。台北地院依傷害致人於死罪，處林愷葳有期徒刑7年6月。

林愷葳是基隆市的角頭，因和新北市金山區的黑幫成員於2023年在基隆市凱悅KTV發生衝突，雙方在場大打出手，同年1月8日凌晨，林男與其他4名友人偕女友到台北市長安東路一家燒肉串串火鍋店慶生，因林男女友在臉書打卡，結果行蹤被對方掌握。

金山黑幫成員得知後，率多名黑衣人帶著棍棒等武器趕到，正在店外抽菸的林愷葳見狀，退回店內，因同行友人退開，導致林愷葳獨自面對對方人馬圍堵痛毆，林男取出隨身攜帶的折疊刀，四處揮砍自保，不幸刺中前來助陣的金山黑幫成員黃男胸口，黃男身受重傷，自行走出店外，坐上車子，由友人開車前往醫院急救，但因左側大量血胸、心包囊積血和兩肺扁塌等傷勢過重，大量出血死亡。

林愷葳辯稱沒有傷害的直接故意，只有間接故意，而且是正當防衛等。法院認為，持摺疊刀向黃男前胸揮刺的防衛行為，客觀上已逾越防衛行為「必要性」程度，而屬防衛過當，林愷葳既有持刀向黃男揮刺行為，雖有防衛意思，但仍有傷害之故意，最終導致黃男死亡，林愷葳防衛過當，自仍成立傷害致死犯行，台北地院依傷害致人於死罪，處有期徒刑7年6月。