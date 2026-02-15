　
地方 地方焦點

美觀又實用！台中消防多功能防災避難包搶手

▲▼台中消防局設計出多功能防災避難包，美觀又實用，相當搶手。（圖／台中消防局提供）

▲▼台中消防局設計出多功能防災避難包，美觀又實用，相當搶手。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣地震頻仍，防災意識更顯重要。為提升市民防災知能，台中市政府消防局特別設計一款兼具「防災避難包」與「野餐墊」功能的防災宣導提袋，將防災教育融入日常生活，讓防災不再只是口號，而是全家都能輕鬆參與的生活學習。

消防局指出，該多功能提袋可依家庭需求放置防災避難物品，平時也可作為戶外野餐使用。提袋攤開後即成為野餐墊，內側印製多項實用防災知識，包括緊急避難包應備物品、避難收容處所查詢及家庭集合點設定方式、地震發生時的「趴下、掩護、穩住」防災三步驟，以及居家家具固定等防震重點，讓家長與孩子在親近大自然的同時，也能自然交流並學習正確的防災觀念。

該提袋在設計上採防水材質，並搭配鮮豔醒目的配色，兼顧實用性與辨識度。地震發生後的避難過程中，可直接作為緊急避難包使用，拉開兩側拉鍊後，亦可迅速攤開成野餐墊，供家人於避難途中短暫休憩，充分展現一物多用的巧思。

消防局長孫福佑表示，這款多功能防災提袋源自消防局同仁的創意發想，透過可愛活潑的圖像設計，將原本生硬的防災知識轉化為親子都能接受的生活教材。

▲▼台中消防局設計出多功能防災避難包，美觀又實用，相當搶手。（圖／台中消防局提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

台中全年建物火警295件　電氣問題佔一半

台中市消防局統計，114年全市建築物火災共計295件，其中「電氣因素」高達165件，佔比達56%，顯見用電不慎已成為火災案件的頭號殺手，消防局呼籲民眾落實「五不一沒有」原則，包含電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及絕不使用沒有安全標章的電器。

全國24組搜救犬拚功力　台中消防奪2高1中佳績

賴清德、蕭美琴分享3段防災避難須知片　要民眾「爭取黃金3天」

台中消防高級技術救護員添40新血

防範一氧化碳中毒　台中消防：熱水器補助1萬2

