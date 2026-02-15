工程學群私校第一　逢甲大學成企業最愛

▲▼2026大學品牌力出爐，逢甲大學校長王葳（右）代表學校受獎。（圖／逢甲大學提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

104人力銀行發布「2026大學品牌力」年度調查報告，今年度首度新增「地區領航獎」與「學制標竿獎」兩大指標，逢甲大學憑藉長期深耕產業鏈結、持續強化教學與人才培育布局，榮獲「地區領航獎」中部地區第二名（不分國私立），在「學群聘僱力」方面，工程學群、數理化學群均排名私校第一；財經學群則為全國第六、私校第二。

逢甲表示，這項肯定，亦與教育部去年底公布的114學年度新生註冊率數據相互呼應。逢甲大學以98.71%的註冊率表現亮眼，在招生名額逾5000人的大型院校中，逢甲大學的招生吸引力高居全國第四，緊追成功大學、陽明交通大學及臺灣大學。展現其在少子化浪潮下，仍能穩居台灣高等教育品牌領先群的關鍵實力。

逢甲透露，校方長期與中部科學園區、精密機械產業聚落及在地企業建立緊密的產學合作關係，產學合作金額多年來穩定蟬聯全台綜合私立大學之冠。近日，更與華碩聯手打造首座搭載 GeForce RTX 5080「AI 智慧創新鑄造廠，不僅是全台首創大規模導入 ASUS PRIME GeForce RTX 5080 GPU的教學環境，更是專為大學部/碩士生教學使用、足以建構「千億參數」模型的實戰基地。

▲逢甲大學「AI智慧創新鑄造廠」啟用。

此外，逢甲已連續十年蟬聯《Cheers》雜誌「大學校長辦學績效互評」綜合私校第一，其關鍵在於以AI為核心動能，系統性推動學習模式與教學角色轉型，透過個人化學習機制與AI輔助教學系統，逐步實踐「整個逢甲都是你的學系」的學習願景，讓學生依興趣彈性跨域探索、累積學習歷程，教師亦轉化為引導與啟發學習的設計者。