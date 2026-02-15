　
工程學群私校第一　逢甲大學成企業最愛

▲▼2026大學品牌力出爐，逢甲大學「學群聘僱力」私校第一。（圖／逢甲大學提供，下同）

▲▼2026大學品牌力出爐，逢甲大學校長王葳（右）代表學校受獎。（圖／逢甲大學提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

104人力銀行發布「2026大學品牌力」年度調查報告，今年度首度新增「地區領航獎」與「學制標竿獎」兩大指標，逢甲大學憑藉長期深耕產業鏈結、持續強化教學與人才培育布局，榮獲「地區領航獎」中部地區第二名（不分國私立），在「學群聘僱力」方面，工程學群、數理化學群均排名私校第一；財經學群則為全國第六、私校第二。

逢甲表示，這項肯定，亦與教育部去年底公布的114學年度新生註冊率數據相互呼應。逢甲大學以98.71%的註冊率表現亮眼，在招生名額逾5000人的大型院校中，逢甲大學的招生吸引力高居全國第四，緊追成功大學、陽明交通大學及臺灣大學。展現其在少子化浪潮下，仍能穩居台灣高等教育品牌領先群的關鍵實力。

逢甲透露，校方長期與中部科學園區、精密機械產業聚落及在地企業建立緊密的產學合作關係，產學合作金額多年來穩定蟬聯全台綜合私立大學之冠。近日，更與華碩聯手打造首座搭載 GeForce RTX 5080「AI 智慧創新鑄造廠，不僅是全台首創大規模導入 ASUS PRIME GeForce RTX 5080 GPU的教學環境，更是專為大學部/碩士生教學使用、足以建構「千億參數」模型的實戰基地。

▲▼2026大學品牌力出爐，逢甲大學「學群聘僱力」私校第一。（圖／逢甲大學提供，下同）

▲逢甲大學「AI智慧創新鑄造廠」啟用。

此外，逢甲已連續十年蟬聯《Cheers》雜誌「大學校長辦學績效互評」綜合私校第一，其關鍵在於以AI為核心動能，系統性推動學習模式與教學角色轉型，透過個人化學習機制與AI輔助教學系統，逐步實踐「整個逢甲都是你的學系」的學習願景，讓學生依興趣彈性跨域探索、累積學習歷程，教師亦轉化為引導與啟發學習的設計者。

104人力銀行2026大學品牌力調查　成大奪下總冠軍

104人力銀行2026大學品牌力調查　成大奪下總冠軍

大學學測即將在下周六（17）日起跑，104人力銀行公布「2026大學品牌力」報告，前10名全數由國立大學包辦，其中成功大學拿下榜首，清華大學與台灣大學分居第2、第3名；中興大學則首度擠進前10名。

索討分紅遭拒狠批後道歉　逢大：強化學生素養

索討分紅遭拒狠批後道歉　逢大：強化學生素養

亞洲技能競賽奪銅！逢甲林宸毅奪牌

亞洲技能競賽奪銅！逢甲林宸毅奪牌

義大利五大名校教授　齊聚逢甲締造建築教育交流

義大利五大名校教授　齊聚逢甲締造建築教育交流

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

大學品牌力逢甲大學

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

