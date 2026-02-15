趁春節年假斷捨離！10個超實用收納技巧　小空間也能變身精品更衣室

▲透過顏色分類與透明收納盒的巧妙運用，即使是堆滿雜物的衣櫃，也能在年假期間輕鬆轉化為井然有序、充滿質感的個人展示空間。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每逢農曆春節，我們總夢想能擁有一個乾淨整潔的衣櫥，但現實往往是在忙碌的生活中，衣櫃總是不自覺變得凌亂不堪，一想到要大費周章重新整理，就讓人感到心累想逃避。趁著這段難得的春節假期，正是實行「斷捨離」並重新規劃空間的最佳時機！以下國外網站《Bright Side》整理了幾項實用的衣櫃收納技巧，幫助你徹底活用每一寸空間，讓衣櫥煥然一新。

1、統一色系與配件

[廣告]請繼續往下閱讀...

收納的關鍵之一在於「統一感」。建議統一使用同款式的衣架，並依照顏色對衣服進行分類。這不僅能讓你更輕鬆地找到想穿的衣服，視覺上也更加美觀。當衣物按類型和顏色整齊排列時，吊掛空間會顯得更充裕，你也會驚訝於分類帶來的便利，輕鬆搭出時尚感，成為穿搭達人。

2、投資透明收納盒與抽屜

活用空間的藝術，可以從選擇透明或壓克力材質的收納盒開始。透明盒的最大優點是內容物一目了然，特別適合收納毛衣等厚重衣物，避免因過度擠壓抽屜而損壞衣物布料。使用收納盒能將空間整齊劃分，無論想如何更換衣櫃佈局，這些收納盒都能隨意移動，既方便又不會弄亂原本的秩序。

3、將精品與愛鞋變成居家陳列

如果你擁有開放式衣架，除了收納衣物外，也可以將漂亮的精品服飾、昂貴的首飾或名牌包展示出來。將衣櫃打造得像精品店一樣，不僅賞心悅目，還能拍照上傳社交媒體與朋友分享。這讓衣櫥不只是儲藏空間，更是一個展示個人收藏的個人展示間。

4、高效摺疊術省出大空間

掌握高效的摺疊技巧是節省空間的必修課。在動手前，可以先規劃好不同衣物的配置位置，避免視覺上太過擁擠：

T恤：折入兩側後對折。

長袖衣物：將袖子往後折，再將衣服對折三次，形成完美的正方形。

毛巾：根據收納空間選擇捲起來或折兩次。

襪子：兩隻疊放後捲起，並用最外層套住固定成球狀。

高級服飾：應使用衣架吊掛或放入塑膠收納箱，保持平整。

5、按使用頻率分層規劃

合理的擺放順序能讓你長期受益。將物品按視線高度和使用頻率分類，不僅拿取方便，也能保護衣物。例如，將每天穿的衣服放在中間層（視線平齊處），貴重衣物或包包放高處，過季衣物則放底層。注意別將衣物放在鞋子旁邊，以免鞋底髒污弄髒了心愛的衣服。

6、過季衣物另行存放

季節變換時，衣櫃往往會塞車。建議將過季衣物單獨存放，這能讓你當季的穿搭更加流暢。特別是厚重的oversized毛衣，可以加上防塵袋保護，既省錢又能延長衣物壽命，確保明年拿出來時依然乾淨如新。

7、真空收納袋是救星

真空袋不只用於食物，更是衣櫃收納的救星。無論是換季收納還是出國旅行，真空袋都能大幅壓縮體積，創造更多空間，同時隔絕灰塵。對於長期穿不到的厚重冬衣或棉被，這絕對是最省時省力的選擇。

8、活用標籤與備用箱

在整理過程中，難免會清出一些不需要的衣物。你可以將這些衣服放入箱中，標註好後進行捐贈或網拍販售。整理時別忘了在箱外貼上標籤，這樣找東西時就不用每個盒子都打開翻找，省下許多寶貴時間。

9、別放過衣櫃門後的空間

想讓家裡更整潔，就要發揮創意利用死角。衣櫃門後可以安裝掛鉤，用來收納飾品、輕便衣物或夾腳拖。將所有零碎小物集中在門後的掛袋或透明格中，能有效防止這些小東西在衣櫃深處「失蹤」。

10、加裝第二層吊衣桿

如果你的衣櫃空間較高，可以考慮安裝第二層吊衣桿。這能讓吊掛容量直接翻倍，且衣物能保持平整不產生皺褶。當所有衣服都一目了然地掛在面前時，挑選穿搭將變得既簡單又充滿樂趣。

趁著春節假期的休息時間，花一點時間重新梳理你的衣櫃，不僅能讓居家環境煥然一新，也能帶著清新愉悅的心情迎接新的一年。新的一年，就從掌握生活中的條理開始吧！