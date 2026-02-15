「中山之狼」強盜性侵孕婦　死囚徐偉展求再審遭駁

▲中山之狼徐偉展在獄中腦中風，請求再審遭駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「中山之狼」徐偉展因夥同少年駕駛計程車，在台北市中山區搭載夜歸女子，載到山區洗劫並性侵，連懷孕3個月的被害人都不放過，另有1女慘遭殺害棄屍，最高法院2011年間判徐偉展死刑定讞。被羈押28年的徐偉展日前坐著輪椅出庭求再審，因中風無法完整陳述，僅透過律師表示，希望能快點放出去。高院審理後判決駁回。

徐偉展為憲兵退役，體格壯碩、身手矯健。他在1996年10月間，夥同表弟潘姓少年偷了一部計程車，而後在台北市士林區搭載一名從KTV離開的柯姓女子，表弟則躺在後座假裝醉倒。柯女上車後，徐偉展和表弟2人聯手制伏柯女，載到新店山區洗劫身上財物後，殘忍殺害，棄屍山林間。

隔了3日，2人又夥同另一名賴姓少年犯案，在中山區連續載了2名女子，到新店山區囚禁性侵，其中還有一名是懷孕3月的婦人。徐男因迷信殺害孕婦會有厄運，未動手殺人。由於徐偉展等人連續在中山區犯案，被警方以「中山之狼」犯罪集團稱呼。潘姓表弟和賴姓少年因無照騎車被臨檢落網後，徐男透過女友、姊姊們的接濟，潛逃5個月，最後於1997年3月間遭捕羈押。

案件進入法院審理程序，法院自一審到更十審全都將徐男判處死刑，最高法院2011年3月間判決定讞，潘姓表弟則遭判刑20年。人權團體於2025年間為36名死囚聲請再審，其中徐偉展的部分，高等法院於2025年10月間開庭審理，被捕時24歲的青年徐偉展，出庭時已是坐著輪椅的53歲中年男子。

據了解，徐偉展在獄中得了重聽，後來又中風，因此行動不便，對於法官的問話聽不清楚，自己也不能完整陳述，都由律師代為表達。法官最後詢問徐偉展還有什麼需要陳述，他附耳在律師耳朵上說了幾句，律師表示，徐偉展說自己已經執行很久了，希望能早點放出去。而徐偉展還押時，記者對著他拍照，他閉眼閃躲照相機閃光燈，另外對於提問，也完全不回答。

案經高等法院審理後，高院認為徐偉展的聲請僅針對本案刑之輕重執行問題，並非針對本案「是否發現新事實或新證據」，而有動搖原本有罪確定判決者，所以高院裁定駁回徐偉展的聲請。

▼中山之狼徐偉展30年前遭捕時，與現今中風坐輪椅，不可同日而語。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）