　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「中山之狼」強盜性侵孕婦　死囚徐偉展求再審遭駁

▲▼中山之狼徐偉展請求再審。（圖／記者吳銘峯攝）

▲中山之狼徐偉展在獄中腦中風，請求再審遭駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「中山之狼」徐偉展因夥同少年駕駛計程車，在台北市中山區搭載夜歸女子，載到山區洗劫並性侵，連懷孕3個月的被害人都不放過，另有1女慘遭殺害棄屍，最高法院2011年間判徐偉展死刑定讞。被羈押28年的徐偉展日前坐著輪椅出庭求再審，因中風無法完整陳述，僅透過律師表示，希望能快點放出去。高院審理後判決駁回。

徐偉展為憲兵退役，體格壯碩、身手矯健。他在1996年10月間，夥同表弟潘姓少年偷了一部計程車，而後在台北市士林區搭載一名從KTV離開的柯姓女子，表弟則躺在後座假裝醉倒。柯女上車後，徐偉展和表弟2人聯手制伏柯女，載到新店山區洗劫身上財物後，殘忍殺害，棄屍山林間。

隔了3日，2人又夥同另一名賴姓少年犯案，在中山區連續載了2名女子，到新店山區囚禁性侵，其中還有一名是懷孕3月的婦人。徐男因迷信殺害孕婦會有厄運，未動手殺人。由於徐偉展等人連續在中山區犯案，被警方以「中山之狼」犯罪集團稱呼。潘姓表弟和賴姓少年因無照騎車被臨檢落網後，徐男透過女友、姊姊們的接濟，潛逃5個月，最後於1997年3月間遭捕羈押。

案件進入法院審理程序，法院自一審到更十審全都將徐男判處死刑，最高法院2011年3月間判決定讞，潘姓表弟則遭判刑20年。人權團體於2025年間為36名死囚聲請再審，其中徐偉展的部分，高等法院於2025年10月間開庭審理，被捕時24歲的青年徐偉展，出庭時已是坐著輪椅的53歲中年男子。

據了解，徐偉展在獄中得了重聽，後來又中風，因此行動不便，對於法官的問話聽不清楚，自己也不能完整陳述，都由律師代為表達。法官最後詢問徐偉展還有什麼需要陳述，他附耳在律師耳朵上說了幾句，律師表示，徐偉展說自己已經執行很久了，希望能早點放出去。而徐偉展還押時，記者對著他拍照，他閉眼閃躲照相機閃光燈，另外對於提問，也完全不回答。

案經高等法院審理後，高院認為徐偉展的聲請僅針對本案刑之輕重執行問題，並非針對本案「是否發現新事實或新證據」，而有動搖原本有罪確定判決者，所以高院裁定駁回徐偉展的聲請。

▼中山之狼徐偉展30年前遭捕時，與現今中風坐輪椅，不可同日而語。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼中山之狼徐偉展假扮計程車司機，與少年性侵、強盜殺害夜歸女子。（圖／記者陳豐德翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
283 2 5363 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月
偷查同事年終...炫耀下場慘了
割頸案乾哥獄中鬧事！　郁方嗆「哪裡可教化」：訟棍、顛倒黑白
直擊／陳楚河現身了！吳敦告別式「大批警力戒備」
《陽光女子》登台影史票房冠軍！　打破《海角7號》18年紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化東螺溪驚見「1女浮水面」！　面部朝下明顯死亡

黑幫鬥毆！角頭拿摺疊刀刺死助陣男　法院認防衛過當判7年6月

男獨攀八仙山墜崖喪命！地形險惡搬運困難　今午黑鷹吊掛後送

基隆中正區民宅火警！現場一片焦黑　疑「電線走火」釀禍

好奇同事年終…彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶　偷偷炫耀遭法辦

南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

台中騎士遭左轉小黃撞飛！空中旋轉3圈重摔　滿地零件碎片

警抄象棋肉龜地下賭場！「千歲團」栽了　建商少董紅包挺基層

全力防堵毒駕！北市查緝成效亮眼　一年破千人栽了

強求師生緣！碩士生不甘被「放生」 偽造教授簽名裝同意遭判刑

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

快訊／彰化東螺溪驚見「1女浮水面」！　面部朝下明顯死亡

黑幫鬥毆！角頭拿摺疊刀刺死助陣男　法院認防衛過當判7年6月

男獨攀八仙山墜崖喪命！地形險惡搬運困難　今午黑鷹吊掛後送

基隆中正區民宅火警！現場一片焦黑　疑「電線走火」釀禍

好奇同事年終…彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶　偷偷炫耀遭法辦

南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

台中騎士遭左轉小黃撞飛！空中旋轉3圈重摔　滿地零件碎片

警抄象棋肉龜地下賭場！「千歲團」栽了　建商少董紅包挺基層

全力防堵毒駕！北市查緝成效亮眼　一年破千人栽了

強求師生緣！碩士生不甘被「放生」 偽造教授簽名裝同意遭判刑

快訊／彰化東螺溪驚見「1女浮水面」！　面部朝下明顯死亡

黑幫鬥毆！角頭拿摺疊刀刺死助陣男　法院認防衛過當判7年6月

男獨攀八仙山墜崖喪命！地形險惡搬運困難　今午黑鷹吊掛後送

許富凱小年夜報喜！　「新歌勇奪冠軍寶座」感動發聲

唐宮夜宴不再！河南春晚翻車　網狠批滿滿虛擬AI和廣告置入

不忍了！國民黨提告自由時報　求償200萬、要求刊澄清一個月

德銀行金庫破大洞！賊鑿穿牆壁得手至少11億　至今抓不到人

基隆中正區民宅火警！現場一片焦黑　疑「電線走火」釀禍

好奇同事年終…彰化芬園鄉農會老員工私查帳戶　偷偷炫耀遭法辦

南迴搞軌3／陳氏紅琛死因翻盤再翻盤！法醫找不到的「致命一針」

孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！

社會熱門新聞

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

桃園鐵皮工廠深夜火警　建築全面燃燒

男大生亂發砲友私密照遭判刑

國3中和匝道前「死亡迴轉」！碰撞BMW…1男不治

定位沒動女友急報警！嘉義24歲黃牌重機騎士身亡

快訊／台南善化「汽車燒成火球」！　駕駛座驚見一具焦屍

高雄橋頭晚間火警！　消防員灌救中

台中女百貨內燒頭髮嚇壞路人

陪伴高雄40年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步

更多熱門

相關新聞

《陽光女子合唱團》電影包場北區首映會

《陽光女子合唱團》電影包場北區首映會

電影《陽光女子合唱團》票房突破5億元，為擴大電影所凝聚的社會關注與影響力，台灣大哥大董事長蔡明忠攜手財團法人臺灣更生保護會，於「北、中、南」舉辦三場《陽光女子合唱團》公益包場，邀請更生家庭共同走進戲院觀賞。蔡明忠表示，這是傳遞電影中的理解與和聲精神。

吳明達遭槍擊案　槍手判刑11年定讞

吳明達遭槍擊案　槍手判刑11年定讞

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

憲法法庭的信賴危機

憲法法庭的信賴危機

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

關鍵字：

法律人權死刑釋憲高等法院定讞中山之狼死囚徐偉展中風

讀者迴響

熱門新聞

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

嫌犯抓到了！宜蘭「包裹爆炸」釀2傷　疑與投資糾紛有關

日女急找「這款台灣茶」　引萬人當柯南幫找茶

嗆割頸少年「有種捅乾妹的X」遭調職

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

專訪／馬國畢親妹車禍過世　曝神明感召過程！

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

更多

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

大樂透1.8億頭獎送出去了！　「1注獨得」獎落高雄小港區

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面